Минниханов — религиозным деятелям Татарии: нужно сохранять язык и культуру

Казань, , 16:31 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов отметил важность проблемы сохранения национального языка, традиций и культуры. Обращаясь к участникам IX всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия», он призвал вместе сохранять национальные ценности через религию. 2018 год посвящен 200-летнему юбилею Шигабутдина Марджани — татарский про­све­ти­тель, му­сульманский бо­го­слов, философ, ис­то­рик.

«Марджани писал: «В религии нет трех вещей, но эти вещи сохраняют ее. Это — национальный язык, национальная одежда и национальные обычаи». А сегодня, можно сказать, сохраняет религия. Через религию стараемся решать эти проблемы. В Татарстане, Башкортостане эти вопросы еще можно решать, а в других областях нет иного пути, кроме мечети. Поэтому мы опираемся на вас. Думаем, что и в будущем мы будем работать вместе, чтобы сохранить наш язык и национальные традиции», — цитирует Минниханова «Татар-информ».

Глава республики отметил важность форума как площадки, которая собирает религиозных деятелей и позволяет обсудить актуальные вопросы.

«Ислам сегодня в России на подъеме. Последние 30 лет ведется большая работа с духовенством. Сегодня в России 4 тыс. мечетей, только в Татарстане их полторы тысячи. Татары — второй по численности народ в России. Татарские мусульманские религиозные деятели вносят большой вклад. Как известно, поднимался также и вопрос языка. Нам очень нужны ваши мнения, ваше отношение к этим вопросам», — подчеркнул Минниханов.

Также на пленарном заседании форума выступил муфтий Татарии Камиль хазрат Самигуллин, который напомнил слова президента России во время последнего визита в республику, сообщает «Реальное время».

»Владимир Путин сказал, что татарская религиозная наука очень древняя и верная. Он подчеркнул, что религиозные деятели являются очень уважаемыми людьми. В мечетях Татарстана и религиозных центрах идет популяризация и обучение религиозным наукам. Если мы будем беречь наш язык и традиции, они будут беречь нашу религию», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по образованию рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об изучении родных языков.

Так, согласно одобренным поправкам, «федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка».

«Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования», — прописано в документе.