Сентябрь — 2018 в Нижегородской области будет политически горячим. Жителям региона, имеющим право голосовать, предстоит выбрать губернатора. И пока список претендентов без неожиданностей — фамилии были известны еще пару месяцев назад, а лидер ещё даже не начавшейся официально гонки определён и того раньше. Есть, правда, в списке подавших документы и неожиданный элемент — представитель партии «Национальный курс», малоизвестный научный сотрудник Института прикладной физики Российской академии наук.

Нижний Новгород

В округе №129 будут выбирать ещё и депутата Госдумы, мандат которого оказался вакантным после перехода Владимира Панова на должность главы администрации Нижнего Новгорода. Здесь на неожиданный шаг пошла партия «Коммунисты России», которая представила своего кандидата и тем самым может существенно оттянуть голоса у своего «собрата» по идее — отделения КПРФ. Есть даже мнение, что «выдвижение «Коммунистов России» — это сигнал о том, что «Единая Россия» боится проиграть на округе кандидату от КПРФ», выставившему сильного конкурента против и. о. заместителя губернатора Дмитрия Сватковского (кандидата от нижегородских единороссов). Сватковский из старой команды Шанцева и мандат Госдумы для него это шанс уйти красиво или, как говорят эксперты, экологичная отставка. Партия-спойлер, как ещё называют «Коммунистов России», на выборах в Госдуму в 2016 году уже набирала 6%, что даёт право на жизнь и версии с дроблением голосов, и попыткой ещё на старте не дать шанса на победу экс-депутату Госдумы РФ, коммунисту Николаю Рябову.

Government-nnov.ru Дмитрий Сватковский у микрофона

9 сентября 2018 года пройдут довыборы и в Заксобрание, где после досрочного сложения полномочий заместителем председателя, экс-главой городской администрации, Олегом Сорокиным, появился свободный мандат. В этой кампании из пятерых претендентов лидер уже назначен — рабочий «ГАЗ» Артём Баранов, демонстрирующий резкий карьерный взлёт всего лишь одним правильным вопросом, заданным к месту.

Свободный мандат «разыграют» и в думе Нижнего Новгорода, где депутат лишился места из-за собственной забывчивости — забыл указать в декларации заём в 9 млн рублей, за что по представлению прокуратуры и был лишён полномочий.

Избирателей пересчитали

На начало января 2018 года в Нижегородской области численность избирателей составила 2 603 915 человек, на июль 2018 года их пока не пересчитывали. На днях Центризбирком региона как раз объявил тендер для изготовления приглашений избирателям, чтобы уточнить их численность. Если же сравнивать с июлем 2017 года, то спад был на 22 311 человек — с 2 626 226 человек.

Уже известно, что на предстоящих выборах губернатора будут использованы инновационные инструменты — комплексы электронного голосования (КЭГ) и комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Последние планируется задействовать на 114 избирательных участках в Нижнем Новгороде, а КЭГ распределят не только в столицу, но и в город Бор. Всего их будет 35, но это пока предварительные данные.

И КЭГ, и КОИБы хорошо зарекомендовали себя на мартовских президентских выборах. Из этого же наследия на выборах губернатора решено перенять удачный опыт президентской кампании — возможность голосовать по месту нахождения. Соответствующие поправки в нормативные акты уже приняты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Использование КОИБ

Напомним, во время последней крупной выборной кампании 18 марта 2018 года регион показал явку выше, чем предрекали аналитики. Предполагалось, что она будет менее 60%, а в результате на избирательные участки пришли 65,98%. Это не на много меньше, чем на аналогичных выборах в 2012 году, когда явка составила 67,02%. Популярность Владимира Путина, если судить по количеству отданных голосов, выросла за шесть лет — с 63,9% до 77,26%.

Данная кампания стала ещё и своего рода тренировкой перед выборами губернатора. Лидером гонки, которая официально даже ещё не началась, так как кандидаты пока не зарегистрированы, считается назначенный президентом РФ в конце сентября 2017 года врио губернатора Глеб Никитин. Он же, к слову, и внёс инициативу о голосовании по месту нахождения.

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Лето — время отпусков. Активность избирателей, судя по опросам Научно-исследовательского института проблем социального управления, прогнозирующим явку около 56%, падает, но подождём осени. А пока кандидаты всех трёх гонок несут документы в избирательную комиссию…

Выборы губернатора: ставки сделаны, ставок больше нет

Глеб Никитин, назначенный Владимиром Путиным на пост отправленного в отставку Валерия Шанцева в конце сентября 2017 года, с поста первого заместителя министра промышленности и торговли РФ для региона — «варяг». А к пришлым отношение везде настороженное. Но уже сейчас, спустя почти 10 месяцев, эксперты признают, что популярность Никитина у населения выросла во многом за счёт его правильного подхода. «Прописку» себе оформил в регионе губернаторства, семью перевёз и не скрывает её от публики, присутствуя на разного рода празднествах, очень часто выходит в люди, например, на 8 марта для женщин региона был организован флеш-моб и Глеб Никитин принял в нём участие.

Ну и, конечно же, не последнее значение имеет прошедшая «зачистка» в рядах старой элиты. Одни уже сидят, другие пока ещё присаживаются, а иные и вовсе предпочли от греха подальше переехать за границу, решив, что для них любить берёзки безопаснее с пляжей Майами. До ЧМ-2018 не проходило недели, чтобы в регионе не сообщили о новом громком уголовном деле и большинство из них имело коррупционный душок.

Government-nnov.ru Глеб Никитин

Еще в конце февраля 2018 года, когда новым главой думы Нижнего Новгорода стал бизнесмен Дмитрий Барыкин, политический обозреватель Валентина Бузмакова отмечала, что «сегодня врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин может сказать, что город Нижний Новгород им «взят»» и «власть полностью принадлежит ему», «вертикаль власти выстроена».

Тогда же политолог, старший научный сотрудник Приволжского филиала института социологии РАН Александр Прудник, что «накануне назначения Никитина завершился период острого противостояния областной администрации и консолидированной группы местной элиты, сложившейся вокруг крупного застройщика В. Сорокина». Добавил Прудник и то, что новому губернатору нужно было переформатировать сложившуюся властную систему и «он с этой задачей справился», «Никитину удалось разрешить проблему длительного (с начала 90-х годов) противостояния городской и областной властей».

После этого ничто не мешало наращивать рейтинг через встречи с бизнесом, высокопоставленными гостями, выезды в районы, да и глава столицы региона — ставленник Никитина, что хотя бы на начальном этапе, пока птенец недостаточно оперился, снижает возможность конфликта между вертикалью власти.

В рейтинге влияния глав субъектов Федерации по итогам мая 2018 года, Глеб Никитин укрепил свои позиции, поднявшись с 16 на 14-е место. Этому, по словам гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, способствовало представление общественности основных направлений социально-экономического развития региона до 2035 года, позитивно воспринятых в прессе. Сейчас проект этого документа, над которым работали 400 экспертов, активно проходит обсуждение в районах и городах области. И есть мнение, что именно его основы и лягут в фундамент предвыборной кампании врио губернатора.

Став единороссом менее полугода назад, Глеб Никитин тем не менее победил в праймериз, хотя весной ещё были сомневающиеся, что отделение выставит кандидатом именно его.

Теперь список губернаторской гонки выглядит следующим образом. От ЛДПР представлен депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов, который в 2014 году пытался соперничать с Шанцевым, но набрал лишь 2,62% голосов, став третьим, правда, с огромным разрывом по голосам от лидера, набравшего 86,93%. Вторым был лидер нижегородских справедливороссов, депутат Заксобрания Александр Бочкарёв, который в выборах этого года не участвует — находится под домашним арестом как фигурант дела о коммерческом подкупе крупного размера. Эту партию на выборах представит другой областной депутат, директор частной школы Галина Клочкова.

Владимир Сачков. Выбирайте достойных! 1957

Представитель отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», который 13 лет назад был снят с должности главы отделения за некое, неозвученное невыполнение норм устава партии, Александр Быков четыре года назад также пытался баллотироваться в губернаторы. Тогда он получил отказ в регистрации. Быков — самый старший среди кандидатов, ему в декабре исполняется 62 года.

Представитель КПРФ — депутат Заксобрания Владислав Егоров. Он является заместителем председателя нижегородского парламента, на внеочередной сессии 12 июля 2018 года, он как лидер фракции, выступил против пенсионной реформы правительства РФ. Примечательно, что именно эту тему и пытаются разыграть между собой ЛДПР и КПРФ в Нижегородской области. Дошло даже до взаимных упрёков.

Курдюмов на своей личной странице в соцсетях в день сессии обвинил коммунистов в том, что они «начинают свою предвыборную кампанию с вранья».

«На стихийном митинге в городе Дзержинск Нижегородской области представители партии Ленина нагло врут гражданам, что мы — ЛДПР поддерживаем принятие пенсионной реформы в стране. Тему выбрали очень острую, которая волнует сегодня и стар и млад. Но зачем же нагло врать, зная о том, что наши депутаты в регионах и Государственной думе РФ голосуют против её принятия. Да и куда смотрит кандидат в губернаторы от коммунистов, он же Председатель обкома этой партии — Егоров, который стоит на этом митинге и спокойно смотрит на всё происходящее. Я всегда выступал за проведение честной избирательной кампании, без применения грязных технологий и откровенного вранья», — заявил Александр Курдюмов и добавил, что ждёт «публичных извинений от коммунистов, если, конечно, у них хватит на это мужества».

Шестого претендента выдвинула партия «Национальный курс», но эксперты отмечают, что вряд ли ими будет пройден муниципальный фильтр. 35-летний научный сотрудник Института прикладной физики Российской академии наук Роман Овсянников мало кому известен.

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Поговаривают, что Владимир Путин может прибыть в область. Правда, пока неизвестно, до или после выборов. Эксперты считают, что, если «это случится до выборов губернатора, то это будет очень серьёзной поддержкой для Глеба Никитина».

Светит ли Сватковскому экологичная отставка в виде мандата?

На предстоящих выборах в Госдуму РФ, где будет разыгран мандат Владимира Панова, а именно округ №129, сначала все было скучно до зевоты. Кандидатов озвучили заранее, победителя шепотом тоже назвали. Мало, кто сомневался, что и. о. вице-губернатора Дмитрию Сватковскому, выдвинутому «Единой Россией», смогут кого-то противопоставить. Ан нет.

От КПРФ в списке появился 69-летний Николай Рябов — бывший депутат Госдумы РФ. В ГАС «Выборы» он числится как пенсионер, но на самом деле у Рябова достаточно богатая политическая карьера — городская дума, Заксобрание, Госдума.

«Николай Рябов — человек известный, нижегородцы его знают, доверяют. На фоне повышения пенсионной реформы Рябов может набрать немало голосов, и вполне реально одолеть малопопулярного Дмитрия Сватковского. Плюс найдутся недоброжелатели Дмитрия Валерьевича, которые с радостью помогут Рябову материально», — пишет на своей странице в соцсетях политический обозреватель Андрей Вовк.

(сс) Bestalex Николай Рябов

Третьим в списке появился кандидат от партии «Коммунистов России» — Илья Ульянов. В ГАС «Выборах» о нём сообщается, что он — депутат Верховного совета Хакасии шестого созыва на непостоянной основе, но родом из Дзержинска.

Эксперты считают, что этот кандидат — попытка оттянуть голоса у Рябова, чтобы увеличить шансы на победу Сватковского, к которому в области есть претензии, а депутаты даже пытались организовать для него проверку следственного комитета. Поводом послужила стоимость строительства технопарка «Анкудиновка», которую он курировал. Депутаты заявили, что оно обошлось бюджету «по ценам Монако». Дело замяли, сам Сватковский всё отрицал, но осадок остался, и переход в Госдуму, по мнению экспертов, стал бы для него экологичной отставкой.

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После праймериз Дмитрий Сватковский заявил, что «пришло время идти вперёд» и основная его задача теперь — «применить те знания, которые у меня появились за 12 лет работы в Нижегородской области».

"Произошло то, чего я так боялся — на выборах в Нижегородской области снова появились «Коммунисты России». По округу №129 в Госдуму заявился Илья Ульянов от этой партии-спойлера, который участвовал в выборах в 2016 году, и даже набрал почти 6%, — отмечает Андрей Вовк, добавляя. — Кандидат-спойлер от «Коммунистов России» — это классический политтехнологический ход. Он реально отберёт у Рябова проценты. Не получилось провести честные выборы в регионе… В ход идут махровые способы».

Также документы на участие в этой выборной компании подали партия «Яблоко». Их кандидат — временно неработающий 24-летний Олег Родин. В апреле 2018 года он был выбран председателем нижегородского регионального отделения партии, год назад окончил юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, в июле 2017 года выдвигался на выборах в городскую думу, но был снят. В январе 2018 года Олег Родин был назначен доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Григория Явлинского.

Отделение ЛДПР также выставило своего кандидата. Им стал 37-летней заместитель директора ООО «АЗС-Октан», бизнесмен Алексей Круглов.

Справедливороссов в этой кампании представит старший помощник депутата Законодательного собрания Александра Бочкарева — Татьяна Гриневич, в 1998 году закончившая Нижегородский государственный педагогический университет. Помимо этого, Гриневич — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, председатель регионального отделения ООД «Социал-демократический союз женщин России» в Нижегородской области.

Замыкает список самовыдвиженец Вадим Орешин — военный пенсионер, родившийся в Риге, но проживающий в Нижнем Новгороде. Он решил повысить свои шансы на мандат и подал документы также и на выборы в думу Нижнего Новгорода, которые пройдут в один день. В 2015 году этот же пенсионер Орешин претендовал на пост главы администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, в 129-й одномандатный округ входит 15 районов: Нижегородский и Советский районы Нижнего Новгорода, Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский района Нижегородской области.

Заксобрание: без неожиданностей

Борьба за мандат бывшего главы администрации Нижнего Новгорода, бывшего замспикера Заксобрания Олега Сорокина, который стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере, началась без неожиданностей.

На место претендуют пятеро — четверо из них выдвинуты партиями, а один самовыдвиженец. Никто из кандидатов пока не зарегистрирован. Первым документы в Центризбирком подал гендиректор ООО «Президент Нева-Строй» Геннадий Старов. Следом подтянулись представители партий. «Справедливая Россия» выдвинула Владимира Москаленко, который фигурировал в известном письме президенту РФ с просьбой о максимально объективном рассмотрении дела Олега Сорокина, где отмечалось, что «избранная мера пресечения — заключение под стражу — является избыточной и чрезмерной». ЛДПР представит военный пенсионер, уроженец Саратовской области, живущий в Нижнем Новгороде, Владимир Глазов.

КПРФ и вовсе предложила кандидата, не имеющего к региону никакого отношения — народного артиста России, профессора кафедры сольного народного пения Московского государственного университета культуры и искусств Василия Овсянникова, проживающего в Московской области.

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(сс) Belliy Законодательное Собрание Нижегородской области

Лидером гонки называют победителя праймериз отделения «Единой России» — рабочего ПАО «ГАЗ» Артёма Баранова, известного своим вопросом Владимиру Путину о выдвижении в президенты РФ.

«Артем Баранов — спорная и неоднозначная фигура, потому что известен он только вопросом Владимиру Путину, когда узнал у него, будет ли президент выдвигаться. Ничем другим он не известен. Как компетентный депутат Заксобрания он вызывает вопросы», — отмечает на сайте «Региональные комментарии» политолог, координатор Нижегородского пресс-клуба Александр Судаков.

К слову, в июне в области случился скандал — в совет директоров ПАО «ГАЗ» прошёл бывший губернатора Валерий Шанцев, а вот врио губернатора Глеб Никитин голосов не добрал и в состав не попал. 8 августа 2018 года совет будет переизбран и уже в списке кандидатов Шанцева не будет, а Никитин попытает счастья ещё раз.

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Городской мандат

На мандат Олега Сорокина — бывшего депутата городской думы Нижнего Новгорода, отправленного в досрочную отставку за забывчивость при заполнении декларации о доходах, пока документы подали лишь трое. В списке нет лидера — бывшего министра культуры Нижегородской области Сергея Горина, который на сегодня занимает пост советника Глеба Никитина.

«Что касается экс-министра культуры Сергея Горина, то сейчас он имеет право претендовать на такую должность. Остается пожелать ему успехов, потому что он себя зарекомендовал как достойный человек, который много сделал для культуры. В плане его работы как чиновника, как министра, особых вопросов не возникает», — отметил политолог Александр Судаков.

Помимо пенсионера Вадима Орешина, который баллотируется и в Госдуму, документы подал 19-летний представитель «Яблока» — студент Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Алексей Репников, а от ЛДПР — помощник депутата Госдумы Владимира Жириновского — 41-летний Дмитрий Николаев. В сведениях ГАС «Выборы» основным местом его работы числитсяправительство Нижегородской области.

Приём заявлений ещё не закончен и состав участников предвыборных гонок может измениться. К тому же часть из представленных претендентов может отсеяться на этапе регистрации, ведь муниципальный фильтр пройти не каждому дано…

Справка:

Предыдущие выборы губернатора Нижегородской области прошли 14 сентября 2014 года. Явка избирателей составила 54,49%. Победил действующий губернатор Валерий Шанцев, набравший 86,93%. Второе место занял лидер отделения партии «Справедливая Россия», депутат Заксобрания Александр Бочкарёв — 5,65%.