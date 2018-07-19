Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что отток населения из макрорегиона остановить пока не удалось, однако он снизился в два раза. В цифрах и фактах разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Трутовский Константин Александрович. Переселенцы из Курской губернии. 1864

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В 2012 году правительством России было принято решение о создании федерального Министерства по развитию Дальнего Востока. Одним из поводов послужил стремительный отток населения из ДФО. В 2012 году отрицательное миграционное сальдо — разница между уехавшими и прибывшими — составило 19,88 тыс. человек. Первое в истории России дальневосточное министерство, расквартированное почему-то в Москве, было создано. Спустя год, в 2013-м, цифра миграционных потерь оказалась еще более шокирующей — 33,04 тыс. человек.

Кризисный 2014 год был одним из наиболее тяжелых для ДФО. Зарплатные долги нарастали как снежный ком, рынок недвижимости замер. По итогам года отрицательное миграционное сальдо составило 20 тыс. человек. А Минвостокразвития отрапортовало о «победе». Это возмутило дальневосточников: многие не уезжали лишь потому, что не могли продать жильё. Его и невозможно было продать в 2014 году — это легко подтвердит статистика рынка недвижимости.

Брошенный дом

Кризис продолжался и в 2015-м — минус 16 052 человека.

Однако в 2017 году цифра «эвакуировавшихся» в западные и южные регионы России дальневосточников опять начала расти — минус 17,4 тыс. человек.

В конце 2017 года Росстат опубликовал прогноз, согласно которому в 2018 году отток населения из ДФО увеличится в два раза и достигнет к концу декабря более чем 30 тыс. человек. Только за четыре месяца 2018 года, с января по апрель включительно — отрицательное миграционное сальдо Дальнего Востока составило 20 тысяч человек — на 4 тысячи человек больше, чем за весь 2017 год. Если потери населения пойдут такими же темпами, то к концу 2018 года ДФО получит чистые миграционные потери порядка 80 тыс. человек.

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Таким образом, не наблюдается снижения оттока населения из ДФО в два раза, как пытается уверить полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Если брать 2013 год с потерями в 33,04 тыс. человек и кризисный 2015 с его «минус» 16 052 тыс. человек, то, как уже было сказано, снижение произошло вовсе не потому, что людям стало легче и комфортнее жить в ДФО — люди просто не могли продать недвижимость. А не продашь — не купишь на новом месте.

Раскритиковал демографическую политику на Дальнем Востоке и секретарь Госсовета Николай Патрушев в ходе совещания на Камчатке:

«Неразвитость социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, низкий уровень доходов в большинстве отраслей экономики, высокая зависимость от поставок продовольствия — всё это способствует миграции населения в другие регионы в поисках лучшей жизни».

У дальневосточников сегодня просто нет оснований продолжать жить и рожать, и растить детей в родном регионе.

Фактически провалена, о чем неоднократно писало ИА REGNUM, программа бесплатного выделения дальневосточного гектара — совершенно необоснованная, сырая, списанная «вскользь» с идей Петра Столыпина. Но Столыпин жил в аграрной России. И земли крестьянам выделялись тогда в хлебородных Амурской области, Уссурийском крае, вообще — в нынешнем Приморье. Нынешние «развиватели» Дальнего Востока почему-то решили, что программа может иметь успех в Якутии, на Колыме и даже на Чукотке.

Итог печален: из 188,4 млн дальневосточных гектаров «на руки» выдано 47,5 тыс. Берут земли преимущественно жители Дальнего Востока — зачастую просто переводят в «гектар» имеющиеся давным-давно в пользовании дачи.

Программу по бесплатному выделению дальневосточного гектара начинают критиковать даже те, от кого ранее и ждать такого не приходилось: главы регионов. Например, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко назвал её преждевременной.

«По-моему, кто-то поторопился с этой программой. Никто не поедет к нам из Москвы за гектаром. Мы еще себя не обеспечили, свои города, а мы уже на себя новые обязательства натянули, что на этом гектаре мы должны построить новые улицы», — сказал Тарасенко.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

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Сейчас гектары начнут предлагать иностранцам. Будет ли толк?

Будет ли толк от вызывающей возмущение у коренных дальневосточников идеи выплачивать приезжим специалистам по миллиону рублей «подъёмных» — и ничего не делать для тех, кто родился, вырос и давно живёт на этой земле?

«Не надо плодить иждивенцев. Вот моя главная идея. Подъемные для высококвалифицированных специалистов в 1 млн рублей — это не такие уж большие деньги, не так уж много сюда едет этих специалистов. Пусть. Но вы же понимаете, что это не решит никаких проблем! Мы сегодня ездили по сёлам Приморского края — изучали возможности для приглашения аграриев-староверов из Латинской Америки — Бразилии, Уругвая, других стран — к нам, на наши земли. Это вполне возможно. Земли прекрасные, на них можно и нужно работать. Но! Для такого аграрного бизнеса нужны «длинные кредиты». А этот вопрос на правительственном уровне не решен. У нас очень нерационально обходятся с землями. Не по-хозяйски. Много, очень много земель отдано в аренду, но они не осваиваются. Арендаторы живут в Москве, ничего на землях не делают, срок подходит — они переоформляют аренду на родственников, и всё продолжается. А земля как стояла без хозяина — так и стоит. А если эти земли передать настоящим аграриям — толк будет. Там много нужно в законодательстве перелопатить. Но это нужно делать, причем срочно!

Во времена Столыпина крестьяне сюда ехали, в аграрные районы, у кого не было денег — брали дешевые кредиты в Земельном банке. По выражению руководителя переселенческого бюро во Владивостоке Фёдора Буссе, крестьянская семья за два-три года работы в Амурской области, в Уссурийском крае была «обречена на богатство». Вчера мы провели совещание в Уссурийске по вопросам переселения соотечественников. Очень содержательный состоялся разговор. Все мы пришли к одному мнению: не надо гнать сюда людей из других регионов «просто так». Это бессмысленно! За «миллион» сюда поедет тот, кому просто нужен миллион. Сам по себе этот миллион ничего не даст в плане улучшения демографии Дальнего Востока. Люди должны ехать сюда за будущим, за стабильной, достойной зарплатой, за интересной любимой работой. Вот тогда они будут здесь оставаться, при наличии высокого качества жизни. Такой пример: люди вполне поедут в южные районы ДФО. Земли возделывать, например. Туризм развивать. При выполнении тех условий, о которых я говорил выше. Едут семьи. Кто-то из семьи может работать здесь, кто-то может поехать вахтовиком на север — заработать. У Дальнего Востока есть свои, внутренние трудовые ресурсы. Они ещё не все сбежали на запад и юг. И задача государства сегодня, наипервейшая — остановить бегство, задержать здесь тех, кто ещё остался», — поделился своим мнением руководитель «Консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений» Сергей Пушкарев.

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Дальнему Востоку для нормальной жизни сегодня не хватает буквально всего — нормальных школ и учителей в них, нормальных больниц и врачей в них. Не хватает дорог — автомобильных и железных, не хватает аэропортов. По словам Юрия Трутнева, ДФО на 70% не обеспечен авиасообщением. Люди бегут с Дальнего Востока, и это бегство уже вполне можно назвать «эвакуацией», что, согласно словарю Ожегова, означает «бегство людей из опасных местностей». Нужен ли России Дальний Восток? У дальневосточников всё больше сомнений по этому поводу.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев озвучил сумму, которой ежегодно не хватает Дальнему Востока для того, чтобы обеспечить уровень жизни населения здесь выше среднероссийского — 30 млрд рублей. Полпред подчеркнул, что имеются в виду текущие расходы, ежегодные. Отдельно рассматриваются модернизация Транссиба, БАМа, развитие ДВФУ. Но, учитывая все проблемы и горести многострадального макрорегиона, думается, что этой суммы не хватит.

Согласно последнему докладу Роспотребнадзора «О санэпидблагополучии населения РФ в 2017 году», на Дальнем Востоке с 2015 года не введена в эксплуатацию ни одна новая школа. В Якутии, да и не только в Якутии, колоссальное количество детских садов не имеет ни канализации, ни водопровода — на дворе, напомним, XXI век, а в Якутии добывают больше всех в мире алмазов, нефть, газ, уголь, золото и ещё очень много полезных ископаемых. Дальневосточники продолжают активно обсуждать тему переезда.

«Какой смысл здесь гробить здоровье и жить в нищете, если можно жить в более комфортных условиях?» — задают они вопрос в социальных сетях.

Ответа на этот вопрос федеральные власти по-прежнему не дают. А дальневосточных экспертов в Москве по-прежнему не слышат.

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