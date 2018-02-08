Отток населения из ДФО в 2018 году увеличится в два раза – прогноз Росстата

Хабаровск, , 09:23 — REGNUM Население Дальнего Востока в 2018 году поредеет почти на 30 тыс. человек. Москва и Московская область примут более 200 тыс. человек из других регионов. Это больше, чем все население Колымы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По прогнозу Росстата, в ТОП-20 лидеров РФ по оттоку населения войдут Амурская область, Хабаровский и Приморский края.

Каждого сотого жителя, или более, чем 1% населения, потеряют Колыма и ЕАО. Для сравнения: в 90-е годы прошлого века все население страны уменьшилось менее чем на 1%.

Несмотря на все усилия Минвостокразвития и связанных с ним структур, Дальний Восток России потеряет в 2018 году почти 30 тыс. человек. Для сравнения: в 2016 году из региона, только по официальным данным Росстата, уехало 17,4 тыс. человек.

Немецкий политолог, исследователь миграционных процессов Дмитрий Стратиевский полагает, что специальные программы по коррекции вопросов миграции далеко не так эффективны, как социально-экономическое развитие региона, — сообщил Forbes.

Впрочем, есть в прогнозах Росстата и доля оптимизма.

В ведомстве полагают, что, если программы правительства сработают, то уже в 2020 году Дальний восток ожидает положительное миграционное сальдо. А в 2025 году население ДФО может возрасти на 9 тыс. человек. Ключевое слово в данном прогнозе — «если».

Но есть в этих оптимистических прогнозах одно, но очень серьёзное «но».

По данным ведомства, в 2018 году население России увеличится почти на треть миллиона за счет притока мигрантов — в Россию въедут 343 тыс. человек из других стран, преимущественно, конечно, это будут жители бывших союзных республик.

Если увеличивать численность населения в ДФО планируется именно за счет таких приезжих, то может произойти не лучшая замена: мигранты из стран, преимущественно Центральной Азии, в обмен на население ДФО.

«Я уже однажды это говорил и повторю еще раз: происходит неравноценная замена — уезжают хорошо капитализированные кадры, молодые люди, люди среднего возраста, которые наше государство хорошо капитализировало — от родовспоможения до обучения в высшем или среднем учебном заведении. И уезжают эти люди в основном навсегда. А приезжают, напротив, кадры, плохо капитализированные — плохо знающие русский язык, с плохим образованием, начальными трудовыми навыками. Приезжают они заработать. А потом все равно уезжают в свои страны. Вы только представьте — сколько нужно средств вложить в этих людей, чтобы они сравнялись с теми, кто уехал?! Это просто экономически невыгодно! Вот сейчас заключено межправительственное соглашение с Узбекистаном об организованном наборе специалистов. Пытаемся его изучать, пока что-то сказать сложно. Я не устану повторять: в первую очередь необходимо создавать достойные условия для местного населения, делать все возможное для того, чтобы люди не уезжали. Вот тогда можно будет всерьёз говорить о развитии Дальнего Востока», — сказал руководитель Консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарев.

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Сбудутся ли прогнозы Росстата, предрекающие рост населения в ДФО в 2025 году? Что это будет за население? Если социально-экономическое развитие региона пойдет в рост — местные жители перестанут уезжать, молодежь будет предпочитать родной дом перспективе поиска счастья в чужих краях. Прогнозы — вещь интересная. Но их главный недостаток в том, что они часто не сбываются. Достаточно вспомнить прогноз ВЦИОМ, который взяло в свое время на вооружение Минвосткразвития, заявившее, что в конце 2015 года благодаря программе «Дальневосточный гектар» в ДФО переедет порядка 30 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, бегство населения ДФО в южные и западные регионы России давно стало очевидным фактом. Дальний Восток продолжает пустеть. Жители региона уезжают в Москву и Санкт-Петербург, Казань и Уфу, Краснодарский край, Калининградскую область, другие регионы России.

Только по официальным данным Росстата, в 2017 год ДФО покинули 12 290 человек. Но это данные по тем уехавшим, которые официально снялись с регистрационного учета. Тех же, кто уже уехал на новое место жительства, но, не имея пока жилья, прописан в ДФО, Росстат посчитать не может. А их очень много.