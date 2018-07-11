Пожалуй, главным событием этой недели для либерализации экономики Белоруссии стало сообщение о том, что постоянный комитет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) поддержал белорусскую резолюцию о цифровой экономике и включил её в повестку дня 27-й сессии, которая проходит в Берлине с 7 по 11 июля. Само по себе это событие означает, что белорусская инициатива нашла понимание у делегаций других стран, а идея по либерализации в целом — широкое одобрение на международной площадке. Впрочем, учитывая иностранную материальную и не только поддержку при проведении часто спорных изменений в экономике, это вполне логичное развитие событий. Здесь либерализация выступает как новый бренд республики на внутренних и внешних площадках, а цифровая экономика — как основная часть по её продвижению.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Андрейченко

О том, что Минск готовит на сессию ПА ОБСЕ в этом году резолюцию о развитии цифровой экономики, сообщил ещё в середине мая председатель палаты представителей национального собрания Владимир Андрейченко. По его словам, резолюция посвящена вопросам экономического роста в регионе ОБСЕ, устранению различных барьеров, гармонизации стандартов и т.д. К маю 2018 года соответствующий документ уже был готов, и требовалось лишь собрать необходимое количество подписей. К слову, Андрейченко заявил об этом на встрече с послом Грузии в Белоруссии Валерием Кварацхелией, после чего передал резолюцию грузинским депутатам, чтобы они могли её поддержать. И происходило это все под напоминания о том, как активно Минск и Тбилиси работают вместе в международных организациях, среди которых — ООН.

House.gov.by Владимир Андрейченко

Результатом усилий белорусской стороны стала единогласная поддержка членов постоянного комитета ПА ОБСЕ проекта резолюции «Продвижение цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ». Днем позже — 8 июля — глава белорусской делегации Болеслав Пирштук выступил на Общем комитете по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде ПА ОБСЕ и представил участникам тему конференции, которая пройдёт в Минске весной 2019 года, — «Инвестиционная привлекательность Республики Беларусь в контексте формирования Экономического пояса Шелкового пути».

Связь этих тем — цифровая экономика и инвестиционная привлекательность республики — на сессии ПА ОБСЕ пока представлена неявно. Однако их близость ненавязчиво намекает на то, что Белоруссия, только получившая декрет №8 «О развитии цифровой экономики», уже пытается позиционировать себя на международных площадках как «IT-страна». Хотя, напомним, что строительство «IT-страны» президент республики Александр Лукашенко провозгласил только-только — в апреле 2017 года.

Какое отношение белорусская резолюция по цифровой экономике имеет к либерализации страны? Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» входит в пакет документов по либерализации экономики Белоруссии. Александр Лукашенко подписал декрет 21 декабря 2017 года, а 28 марта 2018 года документ вступил в силу. Он предполагает ряд нововведений, в том числе расширяет виды разрешенной деятельности резидентов белорусского Парка высоких технологий с налоговыми послаблениями и другими привилегиями, а также условия для внедрения в экономику технологии блокчейн и использования токенов и криптовалют, введение элементов английского права для фирм — резидентов ПВТ. Сторонники этого декрета рассчитывают, что такие изменения позволят привлечь в республику новых крупных инвесторов.

Однако с этим документом до сих пор не все так однозначно. Например, противники декрета обращают внимание на то, что любые льготы финансируются из всей остальной экономики. Однако главное — IT-бизнесмены борются за привилегии для своей отрасли, игнорируя при этом все остальные сферы экономики…

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Следуя за актуальной сегодня для официального Минска позицией при общении с иностранными партнёрами, Болеслав Пирштук в своём выступлении акцентировал внимание на укрепление экономических связей, «наведение мостов между Востоком и Западом», попытавшись максимально дистанцироваться от любых связанных с этим политических вопросов (текст выступления опубликован на сайте палаты представителей национального собрания республики).

OSCE Parliamentary Assembly Флаги стран-участниц ПА ОБСЕ

В своём выступлении Пирштук основной упор сделал на то, что большинство цифровых технологий носит глобальный характер, а их применение происходит эффективнее всего, как минимум, в группе стран. Белоруссия в этом смысле уверенно поддерживает IT-отрасль, а на международном уровне это первый Евразийский цифровой форум и формирование соответствующей повестки дня в рамках «Восточного партнёрства» (политическая инициатива ЕС, реализуется для развития взаимодействия между Брюсселем и рядом стран бывшего СССР — Украина, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения и Белоруссия — для интеграции этих стран в экономику ЕС, в частности, за счет предоставления им финансовой помощи).

В этом смысле белорусская делегация действует по линии, заданной Лукашенко относительно новых технологий: принять новую, «цифровую реальность и максимально использовать все возможности, которые она открывает перед Беларусью» (11 декабря 2017 года на совещании в Минске). Заявленная цель — «Айтишный Гонконг для славянского мира», как отмечал IT-бизнесмен Виктор Прокопеня, инициатор декрета №8.

Теперь белорусская сторона рассчитывает на включение резолюции в итоговую Берлинскую декларацию. Однако в любом случае республика уже широко заявила о своей инициативе, своих планах по поводу цифровой экономики. Пока сложно судить, но вряд ли это послание с трибун ПА ОБСЕ останется никем незамеченным: все же главным адресатом, скорее всего, являются инвесторы, которых Белоруссия надеется привлечь. Для них официальный Минск и выстраивает новый бренд «IT-страны», для них проводит либерализацию экономики, последствия которой непредсказуемы.

Анастасия Полозкова

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