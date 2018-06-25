Неделя в Татарии была политически насыщенной, богатой на визиты высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, а также республику, но отнюдь не ради чемпионата мира по футболу, посетил баварский принц Луитпольд, поприсутствовавший на первой варке пива на новом заводе в Чистополе, и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Последний приехал как раз ради матча. Во время визита он получил в дар от имени митрополита Феофана книгу на английском языке о Казанской иконе Божьей матери, эмоционально поболел на игре, в которой сборная Германии проиграла команде Южной Кореи со счётом 2:0, и назвал ЧМ-2018 хорошим поводом для посещения Казани. А вот Ангелу Меркель в Татарии так и не дождались — «в связи с парламентской неделей» она не смогла приехать на матч. Теперь в Казань с визитом ждут президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Татария

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в одном из своих интервью рассказал, что бы он сделал, если бы стал главой Татарии на один день — переименовал бы республику в Казанскую губернию, так как «сторонник того, чтобы в названиях территорий не было национальных признаков», а обязательное изучение татарского языка бы отменил, потому что «попытка, чтобы все учили местный язык, создает сложности».

И снова Татария укрепляет своими кадрами соседние регионы. В этот раз на пост нижегородского вице-губернатора по вопросам экономики прочат главу особой экономической зоны «Иннополис», несколько лет отработавшего первым замминистра промышленности и торговли республики, а также замглавы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Игоря Носова. Интрига в этом потенциальном назначении, которое официально пока не подтвердили, сохранялась всю неделю. Представители республики сначала через правительственное информ-агентство подтвердили назначение, а потом его опровергли, нижегородская сторона была более аккуратна в своих заявлениях, сообщив лишь, что официального указа на этот счёт нет.

В правительстве Татарии также произошли некоторые изменения, в его составе появился новый комитет. В его задачи входит охрана объектов культурного наследия — то, чем до него занималось министерство культуры. Новый комитет возглавит заместитель руководителя управления по вопросам антикоррупционной политики, глава отдела антикоррупционного мониторинга Иван Гущин. Он пообещал, что «упор будет сделан на мнение общественности в связке с мнением экспертов в области архитектуры».

Мировая легенда футбола Диего Марадона побывал в Казани на матче Аргентина — Франция, в котором аргентинская сборная уступила соперникам со счётом 3:4. На это Марадона заметил, что ему «плохо от очередного чемпионата мира, на котором Аргентина не смогла предстать сплоченной командой». Но не только спортивные мероприятия прошли в рамках чемпионата мира по футболу — 2018. Невесты из Казани устроили свой футбольный матч в центре фан-феста, выйдя играть в фате и свадебных платьях в день матча Аргентина — Франция. Среди участниц была и победительница международного конкурса красоты Grandma Universe 2018 Илия Гарипова.

Kzn.ru Диего Марадона

Важным событием сферы экономики стал визит главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который заявил, что региону в обмен на доли в республиканских предприятиях передадут 3% акций «КамАза». На долю автозавода, по словам главы региона Рустама Минниханова, приходится «четверть продукции республиканского машиностроения». Помимо этого, Минниханов встретился с турецкой делегацией, отметив динамичное развитие торгово-экономических отношений и поздравил гостей с завершением президентских и парламентских выборов в Турции, добавив, что считает важным, чтобы «у руководителей наших стран были хорошие контакты».

Перед матчем Польши и Колумбии чрезвычайный и полномочный посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк, встретившись с главой региона, говоря об открытии выставки «Традиции и современность татар — польских мусульман», назвал это «очень важным историческим, культурным и общественным феноменом, поскольку татары, живя в Польше на протяжении многих столетий, сохранили свою национальную идентичность и приверженность вере предков, будучи одновременно верными сынами своей родины».

Татария попала в список регионов, где будут опробованы новые меры взаимодействия с самозанятым населением — взимание налога без подачи декларации и упрощенная регистрация через новый мобильный сервис. Совет по предпринимательству региона заявил, что 80% самозанятых поддержали введение налога.

Первые общественные слушания непосредственно по планам строительства мусоросжигательного завода в Татарии закончились скандалом, а проектировщиков жители посёлка Осиново, рядом с которым намечена стройка, и вовсе попросили пойти вон. Несмотря на ярое сопротивление, инвестор признал слушания состоявшимися.

Тем временем в муниципалитетах региона начали гореть полигоны ТБО. В Лениногорском районе тлеющий мусор засыпали 300 кубометрами земли, а в Лаишевском пришлось привлекать вертолёт и тушить свалку с воздуха.

Страшное ДТП в Пестречинском районе унесло жизнь сына бывшего мэра Ижевска, главы федерации армрестлинга Удмуртии Александра Тюрина, возвращавшегося домой из отпуска.

Во время циркового представления в Казани страус бросился к зрителям с арены, но обошлось без серьёзных травм с обеих сторон. А из-за ветра в столице Татарии на новый дом, пока ещё не до конца заселённый, упал башенный кран. Жильцы не пострадали, а сам крановщик получил лишь легкие травмы.

Если бы Жириновский был главой Татарии…

Довольно скандальное интервью одному из казанских блогеров Чингизу Рахимовичу дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ему было предложено пофантазировать на тему, что бы он сделал, если бы его назначили главой Татарии на один день.

«Я сторонник того, чтобы у нас в названиях территорий не было национальных признаков. Вот Петр I создал губернии, была Казанская губерния. Это советская власть ввела понятие «Татарстан». Если будут национальные названия, то это в будущем будет путь к сепаратизму», — заявил он, добавив, что «попытка, чтобы все учили местный язык, создает сложности». — Я бы и иностранный сделал бы факультативным. А у нас чуть ли не с детского сада в обязательном порядке предлагали учить местный язык».

Жириновский отметил, что бывал в республике неоднократно. В первый раз — лет 40 назад, но «в последние годы давно не был». При этом республику он несколько раз в своих ответах назвал Татарией, а про Минтимера Шаймиева отметил, что «всегда с уважением к нему относился».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Напомним, у нынешнего главы региона Рустама Минниханова срок полномочий заканчивается в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с осени 2017 года в школах Татарии после масштабных прокурорских проверок татарский язык перешёл в статус добровольно изучаемого. Родной язык родители, как законные представители, смогли выбирать любой. Свыше 115 тыс. семей выбрали для детей в этом качестве русский язык.

Сейчас на рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект, который вносит изменения в закон «Об образовании», и уточняет, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ, а право на изучение родного языка из числа языков народов РФ реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 19 июня 2018 года законопроект был принят в первом чтении, вызвав новую волну конфликта в Татарии.

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Кадровый экспорт и новое ведомство

На прошлой неделе стало известно, что гендиректора ОЭЗ «Иннополис», который несколько лет работал первым заместителем министра промышленности и торговли Татарии и замглавы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, Игоря Носова прочат в вице-губернаторы Нижегородской области. Помимо того, что у кандидата из республики есть нужный опыт и в экономической сфере и в информационных технологиях, он имеет неплохое образование. Носов окончил Кембриджский университет по программе «менеджмент», имеет диплом юриста от Юридического института МВД РФ, степень MBA университета штата Колорадо. А «сватают» ему как раз блок экономики, блок информационных технологий и связи.

Да к тому же и с Глебом Никитиным — врио губернатора Нижегородской области — он знаком. Вместе они закончили управленческие президентские курсы и вошли в резерв кадров главы государства.

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Kazan-tr.gazprom.ru Игорь Носов (справа)

Официально ни одна из сторон назначение на одно из двух пустующих с весны 2018 года кресел замгубернатора не подтверждает, предпочитая комментировать витиевато, что указа нет.

В самом правительстве Татарии также новое лицо и новое ведомство. Рустам Минниханов своим указом создал комитет, который заберёт у минкультуры РТ функции по охране объектов культурного наследия. Его главой назначили начальника отдела антикоррупционного мониторинга Управления главы республики по вопросам антикоррупционной политики Ивана Гущина.

«Есть федеральное законодательство, которое мы должны непрекословно исполнять, так что вся работа будет выстроена в рамках соблюдения всех требований. При этом, безусловно, надо понимать, что отрасль объектов культурного наследия сопричастна со многими другими, поэтому процесс этого взаимодействия необходимо организовать максимально прозрачным. Упор будет сделан на мнение общественности в связке с мнением экспертов в области архитектуры. Без этого никуда», — заверил Гущин в своих комментариях порталу «Татар-информ».

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Хоровод из «высоких» гостей

Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Герхард Шрёдер всё-таки прибыл на матч сборной Германии против сборной Южной Кореи, а вот действующий канцлер Ангела Меркель сослалась на занятость.

«В связи с парламентской неделей я не смогу присутствовать на матче в Казани», — заявила Меркель в СМИ.

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У Герхарда Шрёдера была достаточно насыщенная программа визита. Он успел посетить достопримечательности с экскурсией, встретился с первыми лицами Татарии и передал «самые тёплые пожелания первому президенту Республики Татарстан — ныне государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву». А во время посещения им и невестой Благовещенского собора от имени митрополита Феофана ему преподнесли книгу на английском языке, посвящённую Казанской иконе Божией матери.

В книге почетных гостей Казанского кремля Шрёдер написал, что «многое изменилось в вашей республике в лучшую сторону».

Tatarstan.ru Герхард Шредер

Во время общения с журналистами экс-канцлер ещё раз отметил, что в городе многое изменилось.

«Действительно стоит посетить этот город. Уделить городу больше времени. С 1995 года здесь много появилось нового, в том числе новая мечеть, обновился центр города. Чемпионат мира по футболу — отличный повод посетить Казань», — заявил он.

Поражение сборной Германии со счетом 2:0 Герхард Шредер воспринял эмоционально.

«По фотографии видно, что в отличие от экс-канцлера, в отчаянии закрывшего лицо руками, его невесту — уроженку Южной Кореи Ким Со Ен обрадовал такой исход игры», — прокомментировало издание «Татар-информ» снимок, который разместил глава Татарии Рустам Минниханов в своём аккаунте «Инстаграма».

Другой высокопоставленный гость, но уже с королевскими регалиями, посетил на прошлой неделе Чистополь — моногород в Татарии, где был реализован проект пивоваренного завода предприятия «Татспиртпром», которому баварцы предоставили «право на использование интеллектуальной собственности, включая производство и реализацию в России своих пивных брендов». Принц Луитпольд посетивший предприятие ради первой варки пива, сам владеет пивоварней, поэтому данная тема ему близка.

«Мы хотели бы поздравить компанию с проектом, который им удалось так быстро воплотить в жизнь. В Германии, наверное, как минимум половина дополнительного времени потребовалась бы для осуществления такого проекта», — заявил принц изданию «Бизнес-онлайн».

Напомним, площадь пивзавода «Белый Кремль» превышает 153 тыс. кв. м, объём инвестиций со стороны «Татспиртпрома» — 2,8 млрд рублей.

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Следом за экс-канцлером и принцем, в Казани ждут в гости президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Предварительная дата визита — 6 июля. Ожидается, что гость встретится с руководством республики. Иные подробности визита пока неизвестны.

Футбол для невест и «боль» Марадоны в Казани

Помимо бывшего канцлера Германии и других высоких гостей, Казань посетил и легенда мирового футбола — Диего Марадона, которому довелось стать свидетелем проигрыша сборной Аргентины своим соперникам из Франции со счётом 3:4.

Марадона приехал поддержать сборную своей страны, но после игры в комментариях журналистам он заявил, что ему «плохо от очередного чемпионата мира, на котором Аргентина не смогла предстать сплочённой командой».

"Павон, Месси, Ди Мария бежали атаковать французскую оборону, но они имели не много представления о чужой штрафной, точке пенальти и о том, как оказывать давление на центральных защитников. Да, они знали как создавать, но не как завершать. Месси? Я увидел его очень изолированным, очень далеким от чужой штрафной», — цитирует Марадону издание «Советский спорт».

Но не только профессиональные футболисты вышли на поле в Казани. В день матча между сборными Аргентины и Франции в фан-зоне проходил другой и весьма необычный матч. На поле вышли невесты в фате и свадебных платьях, среди них была и победившая на международном конкурсе красоты Grandma Universe 2018 Илия Гарипова.

«Просто я люблю участвовать в таких мероприятиях. Надо же было мужу фору дать, он же у меня тоже играет в футбол. Я, конечно, играла в футбол раньше, но в свадебном платье первый раз», — процитировало самую красивую бабушку мира издание «Татар-информ».

На острие экономики

В сфере экономики Татарии важным событием стал визит гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, прибывшего в аэропорт Бегишево 29 июня. Из аэропорта он сразу же направился в Набережные Челны, где принял участие в общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ».

Гендиректор ПАО Сергей Когогин сообщил, что в 2017 году компанией было реализовано 38 тыс. 192 автомобиля — на 11% больше, чем по итогам 2016 года. Продажи только в России выросли на 18% — до 33 тыс. 154 автомобилей, а прирост показателя по запасным частям был на 36% — на сумму свыше 18,7 млрд рублей. Выручка лидера российского грузового машиностроения за 2017 год превысила 156 млрд рублей (прирост на 18%), а чистая прибыль выросла в пять раз — почти до 3,5 млрд рублей. В развитие производства и освоение нового модельного ряда было инвестировано 14,3 млрд рублей (рост инвестиций на 74%).

По словам Рустама Минниханова, в 2017 году автозаводу удалось значительно повысить уровень реализации автомобилей и сохранить положительный финансовый результат в том числе и за счёт содействия госкорпорации «Ростех».

Tatarstan.ru Сергей Чемезов

Важным сообщением по итогам визита Чемезова стало то, что «Ростех», владеющий 49,9% акций автозавода, планирует обменять 3% из них «на доли в трёх электротехнических предприятиях» региона.

«По словам гендиректора корпорации Сергея Чемезова, два предприятия войдут в концерн «Ростеха» «Радиоэлектронные технологии», еще одно — в другой холдинг госкомпании. Сделку рассчитывают завершить в августе», — сообщила газета «Коммерсантъ».

Среди важных событий в экономике можно отметить и встречу с турецкой делегацией, возглавляемой руководителем инвестиционно-строительной компании «Япы энд Япы Иншаат» Зафером Йылдырымом. Компания является одной из ведущих инвестиционно-строительных в Турции. Глава Татарии отметил на встрече динамичное развитие торгово-экономических отношений между регионом и Турцией, рост взаимного товарооборота на 40%. Он также поздравил гостей с окончанием президентских и парламентских выборов в Турции, по результатам которых президентом страны стал Реджеп Тайип Эрдоган.

«Президент России Владимир Путин поздравил господина Эрдогана. Я считаю, очень важно, чтобы у руководителей наших стран были хорошие контакты. Это позволяет нам активно реализовывать совместные проекты», — заявил Рустам Минниханов.

Стороны обсудили возможные варианты развития сотрудничества, рассмотрели перспективы реализации совместных проектов. Подробности договорённостей не сообщаются.

Еще одна встреча на высоком уровне состоялась у главы региона с чрезвычайным и полномочным послом Польши в России Влодзимежом Марчиняком, прибывшим на матч между сборными Польши и Колумбии. Рустам Минниханов отметил, что «несмотря на непростую политическую ситуацию, сегодня есть хорошие перспективы сотрудничества на региональном уровне», и уточнил, что взаимный товарооборот между республикой и Польшей уже вырос на 30%, добавив, что направлений для сотрудничества много.

«Машиностроение, автокомпоненты, ИТ-сфера, агропромышленный комплекс, медицина — всё это достойно у вас представлено. Мы бы могли найти общие точки соприкосновения», — заявил он.

Влодзимеж Марчиняк отметил, что в рамках культурной презентации Польши в Казани открылась выставка «Традиции и современность татар — польских мусульман».

«Это очень важный исторический, культурный и общественный феномен. Поскольку татары, живя в Польше на протяжении многих столетий, сохранили свою национальную идентичность и приверженность вере предков, будучи одновременно верными сынами своей родины», — заявил посол.

К слову, матч между сборными Колумбии и Польши в Казани посетили 42 тыс. 873 человека. Это стало новым рекордом посещаемости стадиона «Казань Арена».

Эксперимент над самозанятыми

Татарию в числе четырёх российских регионов выбрали для обкатки нововведения — самостоятельной регистрации самозанятых граждан в налоговой инспекции через специальное мобильное приложение. Этот сервис, по словам главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, также позволит «осуществлять платежи фактически без налоговой отчетности». Нововведение объяснили удобством, а старт новой технологии учёта самозанятых наметили на 1 января 2019 года.

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Напомним, в апреле 2018 года на квартальной встрече Рустама Минниханова с бизнесом, глава крупной торговой сети «Бахетле», депутат Госсовета региона Муслима Латыпова пожаловалась на «мамочек, продающих торты через соцсети» — одну из групп самозанятых граждан. Подобное заявление депутата всколыхнуло общественность, в соцсетях матери, находящиеся в декретном отпуске, заявили — «платите не 50 рублей пособия по уходу за ребёнком в месяц, а 50 тысяч, тогда будете иметь право бороться с домашними тортами».

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Торт

Участие Татарии в эксперименте по самозанятым сразу же после официального заявления ФНС прокомментировала зампредседателя пресс-службы главы Лилия Галимова.

«Они понимают, что в условиях нынешнего рынка, не имея никакого легального статуса, они не защищены, и им нужно самоопределиться. Инициатива исходила не от предпринимателей крупных или мелких, а от самих самозанятых», — цитирует Галимову издание «Татар-информ».

Она также отметила, что совет по предпринимательству республики опросил граждан, и по результатам опроса «80% самозанятых в РТ поддержали идею о введении налога».

Полигоны тлеют, а недовольство «горит»

Первые общественные слушания по вопросу строительства мусоросжигательного завода в Татарии, проект которого был анонсирован в 2017 году в рамках федеральной программы «Чистая страна», прошли в республике со скандалом.

Напомним, изначально местом реализации проекта называли Казань, что вызвало массовые протесты и недовольство горожан, которые продолжаются до сих пор. Летом 2017 года для реализации проекта стоимостью около 30 млрд рублей в качестве исполнителя была выбрана компания из структур «Ростеха» — ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (учредитель — ООО «РТ-Инвест Финанс»). Больше года окончательного решения о месте размещения завода не сообщалось и только в середине апреля 2018 года было озвучено, что приобретён участок в соседнем с Казанью Зеленодольском районе — в районе Осиново, где находится новый жилой микрорайон. К недовольству горожан присоединились и «осиновцы». На публичных слушаниях 20 июня, на которых рассматривалось изменение генплана территории, где планируется строительство завода со сменой целевого назначения участка площадью 11,3 га, жители выступили категорически против. И хотя мнение населения в этом случае лишь рекомендательное и последнее слово будет за сельскими депутатами, участники слушаний пообещали, что «будут добиваться отзыва депутатов, если они проголосуют против воли своих избирателей».

28 июня прошли первые общественные слушания по проекту строительства мусоросжигательного завода, на которые пришли свыше 1 тыс. человек при вместимости зала около 300. Это сразу же спровоцировало скандал — ведь многие из не попавших внутрь заранее записывались для выступления. Они стали прорываться в здание, требуя перестать нарушать их законные права.

«После небольшой потасовки дверь в ДК блокировали полицейские и несколько крепких мужчин, нанятых инвестором», — пишет издание «Коммерсантъ».

GFDL Мусоросжигательный завод

А зале проблемы продолжились. Активистке движения «Против мусоросжигательного завода. За раздельный сбор» во время выступления отключили микрофон, после того как она заявила, что «общественные слушания — это форма прямой непосредственной демократии». А перед этим открывший слушания замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарии Алексей Фролов предупредил, что плакаты, лозунги запрещены, а нарушителей порядка будут выводить из зала. Обстановка накалялась с самого начала, а после отключения микрофона активистке зал начал роптать — кричать и топать ногами, а Фролову и вовсе предложили покинуть сцену, так как в постановлении о проведении слушаний он не фигурирует.

«Полиция, выведите его со сцены! Мы против него! Чего вы смотрите?!» — заявили участники

Шум в зале и выкрики протестов, а также недоверие собравшихся не помешали чиновникам и представителям инвесторов зачитать ряд докладов, суть которых сводилась к тому, что объект «не окажет серьезного негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения». Жители не верили и кричали «позор», перемежая требованием «пойти вон». Позднее оказалось, что необходимый по регламенту в качестве председателя комиссии глава исполкома Осиновского сельского поселения Максим Обатнин на слушаниях отсутствовал, на что общественность заявила, что «поскольку у нас нет председателя, а зал не смог вместить всех зарегистрированных, то по техническим причинам считаем публичные слушания не состоявшимися».

Представители компании-инвестора, наоборот заявили, что раз все данные доведены до участников, то и слушания состоялись.

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В это же время, когда осиновцы и жители Казани протестовали на слушаниях и готовились к ним, сразу на двух полигонах ТБО в республике начались пожары. В Лениногорском районе для тушения тления полигона твёрдых бытовых отходов пришлось задействовать не только воду, но и грунт, который подвозили самосвалами — было задействовано 300 кубометров грунта. Тление происходило на площади 2 000 кв. м.

В Лаишевском районе вблизи деревни Орёл ситуация схожая. 23 июня поступило сообщение о возгорании на полигоне ТБО размерами 160 на 250 метров.

«Тление мусора происходит на глубине, пожарные ликвидируют появление открытого огня и проводят проливку поверхностного слоя ТБО. Подвоз воды происходит от находящегося рядом водоёма», — отметили в Управлении МЧС по РТ, добавив, что на участке «24 июня более двух часов работал вертолёт Ка-32 МЧС России с водосливным устройством ВСУ-5 ёмкостью 5 тонн воды, проведены двадцать сбросов воды».

Трагедия на трассе

На 879 км автодороги Москва — Уфа в Пестречинском районе Татарии 28 июня погиб возвращавшийся из отпуска глава федерации армрестлинга Удмуртии Александр Тюрин — сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина.

«Вчера при возвращении из аэропорта города Казани в Ижевск на трассе М-7 в дорожно-транспортном происшествии погиб сын экс-главы города Ижевска Юрия Александровича Тюрина. Глава Удмуртии Александр Бречалов, правительство Удмуртской Республики выражают глубокие соболезнования Юрию Александровичу Тюрину в связи с трагической гибелью сына», — появилось сообщение 29 июня на официальном сайте главы Удмуртии.

В столкновении грузовика Iveco и внедорожника Nissan погиб ещё один человек, а трое, включая двоих членов семьи Александра Тюрина, попали в больницу.

Напомним, Юрий Тюрин покинул пост главы администрации Ижевска в мае 2018 года.

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Страус к зрителям, кран — на дом

В Казани на прошлой неделе произошли сразу два громких ЧП. В цирке во время выступления испуганный страус выбежал к зрителям первого ряда. Мощная птица не нанесла травм и была уведена за кулисы. 24 июня ролик об этом инциденте появился в соцсетях, став поводом для дискуссии на тему гуманного использования птиц и животных во время представлений.

Страус

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А вот во время падения башенного крана в столице Татарии совсем без пострадавших не обошлось. Виновником ЧП стал ветер, который и уронил спецтехнику на новый дом по проспекту Камалеева, 34, который, к счастью, был еще не до конца заселён. Сам крановщик получил лишь лёгкие травмы и сам выбрался из кабины. В 18-этажном жилом здании пострадавших не было, повреждены несколько балконов. Приволжское управление Ростехнадзора проведет проверку по факту ЧП.

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