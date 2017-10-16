Пивоваренный завод в Татарии обойдётся почти в 3 млрд рублей

Чистополь, Татария, , 06:17 — REGNUM На строительство пивоваренного завода в Татарии АО «Татспиртпром», созданное в 1997 году по решению правительства республики, планирует потратить более 2,841 млрд рублей. Определить подрядчика должны 24 октября, сегодня проходит этап запроса предложений, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Под строительство будущего завода определён земельный участок площадью 153 386 кв.м. на улице Промышленная, 16, в моногороде Чистополе. Для последнего в августе 2017 года Минэкономразвития РФ одобрил возможность создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это значит, что предприятия, которые будут работать здесь, получат льготы и налоговые преференции.

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По данным с публичной кадастровой карты, участок, определённый под завод, относится к землям промышленности. Его кадастровая стоимость — более 51 млн рублей.

Строительство пивоваренного завода, согласно документации, должны завершить не позднее мая 2020 года.

Напомним, «Татспиртпром» на сегодня располагает производственными мощностями, которые обеспечивают выпуск 13% всей водки в стране. В структуре АО — два спиртзавода, четыре ликероводочных завода и один винный завод. Председателем совета директоров АО является премьер-министр республики Алексей Песошин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, между тем, из 2,2 млн трудоспособного населения Татарии к началу июля 2017 года на диспансерном наблюдении находились 1,37% (30 237). Они имеют официальный диагноз «алкоголизм» и «алкогольные психозы».