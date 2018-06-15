Почему-то упорно раскручивается мнение о том, будто вся страна последние недели занята исключительно футболом и того, как ее трясет собственное правительство, даже не замечает. Это, конечно, не так. Во-первых, почему бы не посмотреть красивую игру? А во-вторых, напрочь и всё население она отвлечь не в силах. Первые протесты уже вышли на улицу, но когда подавляющее большинство против, то почему же до сих пор нет масштабных митингов и демонстраций, неужто все у экранов мысленно мячик пинают? Можно было бы предположить, что премьер-министр и правительство действуют по принципу Дюдюки из старого мультика, которая шипела: «Всё равно я испорчу им праздник!» Но у Дмитрия Медведева всё тоньше.

Цитата из м/ф «Клад». Реж. Юрий Бутырин. 1985. СССР Дюдюка Барбидокская

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С протестной активностью население должно подождать, пока мероприятие не завершится. В соответствии с указом президента № 202 от 09.05.2017, тотального запрета на митинги во время ЧМ нет, но есть нюансы: местные органы назначают список мест, где можно проводить мероприятия, причем и там могут не согласовать, плюс согласовывает не только местная власть, как обычно, но и МВД и территориальные органы безопасности.

Словом, Медведев действительно неплохо подгадал, приурочив свое радостное объявление о повышении пенсионного возраста аккурат к началу мирового первенства. Не только чтобы отвлечь — а чтобы уличных протестов избежать, ну, а дальше, за месяц, глядишь, население пофырчит и успокоится.

Судя по неутихающей буре обсуждения — не успокоится. Рисовать картины светлого будущего, которое валом накроет всех после пенсионной реформы, нужно было до ее объявления. Тогда бы, может, и поверили, ну или хотя бы скрепя сердце согласились. А теперь поздно: народ не переубедишь, и обещаниям, что пенсионная реформа и все прочие жесткие меры последних недель — это ради его же блага (а не, например, ради матпомощи пострадавшим от санкций олигархам), уже не верят.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Не верю!»

Еще одна мера — повышение НДС. Министр финансов Антон Силуановобъявил, что средства, полученные за счёт роста НДС на 2% (с 18% до 20%), направят на развитие социальной инфраструктуры. В этом есть лукавство — дело в том, что НДС увеличен не на 2%, а на 11%. Потому что 2% от 18 — это 0,36, а рост составил 11% от былых 18%. Поэтому эксперты, еще раньше говорившие, что цены вырастут не на 2%, а на 10−20%, близки к истине. Что же касается слов министра о том, что на вырученные деньги будет развиваться социальная инфраструктура, — выходит, что собственные проекты правительство намерено реализовывать за счет граждан. Очень верный комментарий этих слов Силуанова дал корреспонденту ИА REGNUM экономический обозреватель Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев:

«На беспроцентные или низкопроцентные кредиты, которые Внешэкономбанк выдаёт всем, кому ни попадя, денег хватает. Несколько триллионов на оздоровление банковского сектора тоже нашли. Хватило и на огромные проекты вроде чемпионата мира. Более того, нас радуют новостью о том, что бюджет будет профицитным. Значит, будут дополнительные средства. Почему бы не взять оттуда? Почему надо брать у населения, которое переживает не лучшие времена?»

Они же напомнил, что богатых экономик с бедным населением не бывает, и как при беднеющем населении Россия будет входить в пятерку крупнейших экономик мира, — вопрос. Зато Минфин фиксирует рост реальных зарплат:

«В текущем году рост зарплат составил 6,3%, а в законе и в прогнозе показатель составлял около 4%», — сказал Силуанов, добавив, что реальные зарплаты выросли на 9%.

Эту заслугу министр приписывает понятно, кому:

«Это связано с тем, что мы выполняем задачи, поставленные президентом по увеличению зарплат, пенсий и пособий».

В ответ на эти победные реляции депутат ГД Олег Шеин («Справедливая Россия») предложил вывести Росстат из подчинения правительству и переподчинить сразу президенту, чтобы не было прямого сговора между правительством, которое отчитывается о росте благосостояния в стране, и подотчётной ему статистической службой. Что же касается источников для роста зарплаты — это прежде всего легализация труда и защита прав работника, ибо как человек будет добиваться роста зарплаты, когда начальник чуть что грозит ему увольнением?

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А вот Минэкономразвития в прогнозах пессимистично: источники в ведомстве заявили, что рост реальных зарплат по итогам 2018 года составит 6,3%, но потом снизится из-за замедления экономической активности и ускорения инфляции, и в следующем году упадет до 1%. Свою роль сыграет и рост цен на бензин, влияющий на конечную цену всех товаров, и уже упомянутый рост НДС.

«Обсуждение повышения пенсионного возраста, увеличения НДС и других вещей держат в напряжении наш малый и средний бизнес. А это влияет и на нашу покупательную способность, и на желание тратить деньги, а все это неизбежно отражается на общем состоянии экономики», — считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Может, обещаемый рост экономики и доходов произойдет за счет роста доходов властей, а далее измерят «среднюю температуру по больнице»? У Силанова, например, в прошлом году они составили всего чуть больше 25 млн, по сравнению с предыдущими двумя годами — весьма скромно. Как и у главного глашатая пенсионной реформы Д. Медведева — ну что такое 8,5 млн? Не может же за всех отдуваться, например, один зампред правительства Ю. И. Трутнев.

Цитата с сайта government.ru Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные членами Правительства Российской Федерации за отчетный финансовый год с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

Хотя один по-настоящему успешный человек все же нашелся — доход должен быть таким, чтобы не влезать в графу «доходы»:

Цитата с сайта government.ru Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные членами Правительства Российской Федерации за отчетный финансовый год с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

Чем больше сейчас говорят о том, что пенсионная реформа «объективна и назрела», тем более объективным и назревшим выглядит прогрессивный налог. А есть и еще одна интересная мера, ее назвал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский: источником повышения пенсий россиян могли бы стать не пенсионные взносы, а, к примеру, отчисления НДС:

«Повышаем на 8−10 процентных пунктов НДС, убираем пенсионные взносы из заработных плат, и у нас получается шоколад. Мы перестаём зависеть от заработных плат работников, не зависим от их количества, мы зависим только от добавленной стоимости. Это то, что мы дополнительно производим. Это стимул для увеличения производства и создания рабочих мест».

Короткой строкой

— Жителям ДФО не до подорожания турпутёвок — они думают, как уехать навсегда.

— В Якутии ждут момента, чтобы увидеть «настоящее лицо или мурло власти».

— Ограбление года — в Ялте обчистили банк почти на 100 миллионов рублей.

— Сифилис и туберкулёз: куда переселяют пермяков из аварийного жилья.

— Владимир Путин поручил ФАС следить за ценами на авиабилеты: возможен необоснованный рост цен.

— Фармацевты приветствуют уход Игоря Шувалова из правительства РФ. Правительство отказалось от планов, которые могли обернуться закрытием 16000 аптек.

— Депутаты Петербурга разрешили себе расследовать деятельность чиновников.

— МВД: Запрет Знамени Победы на шествии «Бессмертного полка» был утвержден администрацией города Перми.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентина на Неве

Чемпионат мира по футболу — это очень хорошее мероприятие, важнейший внешнеполитический бонус которого — улучшение имиджа России за рубежом. Множество историй дружбы и взаимовыручки между россиянами и иностранцами, возможность для гостей России своими глазами убедиться, что тут не бегают пьяные медведи и не цветет буйным цветом «малина»… Даже глава Международной федерации футбола Джанни Инфантиносогласился с тем, что мундиаль благоприятно отражается на международном уровне России, а высокий уровень организации и гостеприимства отмечают массово в западных СМИ. И это правительство сделало правильно: позитивный образ в глазах иностранных граждан нам совсем не повредит. К властям в связи с этим только один вопрос — почему с таким же азартом они не пытаются улучшить имидж страны в глазах ее собственных граждан? Чтобы они знали, что живут в ответственном государстве, которое не отказывается от социальных завоеваний прошлого (а пенсионная реформа — как раз такой отказ) и не устраивает шоковых налоговых маневров, когда в государстве все относительно спокойно и люди даже ждут чего-то лучшего.