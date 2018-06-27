«Единая Россия» намерена выиграть выборы губернаторов в Сибири

Новосибирск, , 12:16 — REGNUM Все партийные организации «Единой России» готовы к выборам в Сибирском федеральном округе, заявил руководитель межрегионального координационного совета, депутат Госдумы Виктор Зубарев на заседание в Новосибирске.

«Выборы в Сибирском федеральном округе проходят практически во всех субъектах. Избираются шесть губернаторов, пять законодательных собраний, три главы административного центра субъекта», — сказал Зубарев, отметив, что «нет сомнений в том, что мы выиграем выборы губернаторов, выиграем большинство избирательных округов».

Отметим, что накануне в Новосибирске с рабочим визитом побывал и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября выборы губернаторов пройдут в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, а также в Хакасии.

Отметим, что ещё осенью 2017 года эксперты прогнозировали конкурентную предвыборную кампанию в некоторых сибирских регионах, и в первую очередь в Новосибирской области. Прогноз сохранялся и даже оправдывался до начала июня. До этого времени главными соперниками на выборах главы области назывались врио губернатора Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Были и обвинения, и вбросы компромата, и взаимные претензии.

Но 8 июня Локоть заявил, что в выборах губернатора Новосибирской области участвовать не будет — в обмен на поддержку со стороны руководства области на выборах мэра Новосибирска в 2019 году.

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Подобный сценарий год назад был реализован в Марий Эл.

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Сейчас по нему пошли не только в Новосибирской области, но и других регионах Сибири: Омской области и Красноярском крае.

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