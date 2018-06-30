Чемпионат мира по футболу начался. Относиться к нему можно по-разному, но праздничная атмосфера явно чувствуется в городах, принимающих матчи. Тем более что, как выяснилось, результаты российской сборной важны для 68% россиян, и это ожидаемо. ЧМ — событие мировое, спортивное и политическое (что бы там ни говорили, что спорт далек от политики, — ой ли?), да и футбол в России любят. А вот футболистов сборной любят не то, чтобы поголовно, и эти самые футболисты сейчас получили огромный шанс на изменение ситуации — домашний чемпионат мира.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске прошёл пикет против повышения пенсионного возраста

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Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске прошёл пикет против повышения пенсионного возраста

То ли используя мундиаль как обезболивающее, то ли нагнетая праздничную атмосферу, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил дорогим россиянам о повышении пенсионного возраста. Правительство пошло по самому жесткому сценарию, теперь женщинам «предлагают» уходить на заслуженный отдых в 63 года, а мужчинам в 65 лет.

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Интересное расследование провел депутат поселкового совета депутатов в дальневосточном поселке Заветы Ильича Василий Александров на местном кладбище: он узнал, что большая часть жителей поселка не доживает и до 50.

«Это даже если кто и доживёт до пенсии, то получать её сможет от силы год, ну два в лучшем случае. А многие дальневосточники, которые годами платили в ПФР, так и не воспользуются пенсионными отчислениями. Ничего не скажешь — очень выгодно для нашего правительства!» — рассказал депутат.

Дожившим до знаменательной даты грозят всяческими благами, вплоть до гендерного равенства:

«Оказывается, повышение на 8 лет пенсионного возраста для женщин правительство объясняет задачами гендерного равенства, повышения размера пенсий для женщин и равным распределением домашней нагрузки между женщинами и мужчинами», — написал депутат ГД Олег Шеин в соцсети.

Жаль, не уточняется, что гендерное равенство — это совсем не то же, что равенство полов, потому что гендер — это не «пол», а социально-психологический пол. На Западе, например, гендеров не два (м/ж), а уже до 60 штук насчитали, причем от гендерного равенства недалеко до однополых браков: ведь гендеров надо защищать. Хорошо хоть законопроект о гендерном равенстве комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на этой неделе рекомендовал нижней палате парламента отклонить.

И, конечно, процветание:

«Главная цель реформы — повышение благосостояния пенсионеров, создание условий для достойной старости», — заявил первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, говоря о грядущем внесении правительством в Госдуму предложения по реформе.

Депутат обещает, что будут советоваться с Союзом пенсионеров РФ, общественниками и экспертами. Референдума не будет. Референдумы по таким вопросам проводить нельзя.

ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос 7 «Если бы был объявлен референдум о повышении пенсионного возраста, приняли бы Вы участие в голосовании?»

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Одновременно с новостью о том, что граждане будут реже доживать до пенсии, пришла новость о повышении НДС: теперь он не 18%, а 20%. Соответствующее объявление сделал Медведев. Антон Силуановназвал эту меру «инфляционным решением».

«Наша экономика уже стабилизировалась, но рост ещё не начался. В таких условиях повышение налогового бремени — это несвоевременная мера. Это все равно, что нагружать едва выздоровевшую лошадь так, словно бы она и не болела. Далеко ли она вас увезёт?» — считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Александр Абросимов, уточняя, что бизнес выживал при любых переменах, выживет и при этой.

А вот по мнению начальника аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрия Кумановского, повышение НДС больше отразится на гражданах, чем на бизнесе: бизнес использует систему возмещения НДС, к тому же государство обещает её упростить, так что заметного влияния на них рост налога не окажет, они заметят его только тогда, когда будут покупать что-то для собственных нужд, к примеру, оборудование, пояснил Кумановский.

Что же касается резко возросших цен на бензин, их стабилизацию обсуждали Медведев и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сочла предпринятую правительством попытку снизить цены на бензин безнадежной, — возможно, поэтому Медведев и Сечин говорили именно о «стабилизации», а не о снижении цен?..

Короткой строкой

— Эхо «прямой линии»: новая поликлиника в Струнино обойдется в 240 млн рублей.

— Волк Забивака стал «фигурантом» уголовного дела: швее из Казани грозит срок до двух лет за пошив символа мундиаля.

— Бездомные дети-сироты объявили голодовку во Владивостоке на центральной площади города, отчаявшись добиться от местных властей исполнения решений судов о предоставлении им жилья. На следующий день акцию прекратили: соглашение с властями было достигнуто.

— На фоне подорожания цен на бензин составлены топ-5 машин с большими и неэкономичными двигателями и, напротив, топ-5 самых экономичных автомобилей.

— РАН обеспечивает путинский прорыв, как может: закрытие Пулковской обсерватории. Активисты уверены, что решение РАН о прекращении астрономических наблюдений в Пулково принято в интересах застройщиков.

Виктор Дени. Капитал. 1919

Большая часть произошедших на этой неделе событий свидетельствует, что главная идеологическая составляющая современной России — неистовое и гипертрофированное поклонение Рынку — заставляет принимать решения удивительной гнусности во имя Кредита Всеблагого и Всемогущего. Вероятно, ухудшившаяся ситуация заставляет нынешнюю элиту вспомнить молодость и опыт 90-х, когда кредиты брали одни, а выплачивали их совсем другие. Теперь вытащить такого рода кредит пытаются даже из жизней собственного народа, и самое ханжеское и лицемерное в этом то, что делается это под лозунгами развития и повышения благосостояния. Лиха беда начало, где еще найдут источники своего благосостояния нынешние ответственные предприниматели, они же власть предержащие?