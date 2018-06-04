На прошедшей неделе в Татарии преобладали экономические события и почти обошлось без скандалов. Рустам Минниханов продолжил свои зарубежные вояжи поездкой в Шанхай, где выступил на семинаре «Развитие финансирования в изменяющейся глобальной окружающей среде» в рамках ежегодного заседания Нового банка развития.

В нефтяном сегменте Татарии, подводя итоги работы малых компаний в первом квартале 2018 года, Рустам Минниханов поручил компании «Татнефть» помочь «младшим братьям» организационно и информационно, отметив, что нередко в малых компаниях «мешает отсутствие документации, плохое обучение специалистов».

А на совещании кабинета министров РТ по вопросу подготовки к следующему отопительному сезону глава региона заявил, что «подготовка к зиме — это вопрос номер один, мелочей здесь нет», все «в одной лодке». На мероприятии раскритиковали долги теплосетей трёх городов Татарии, отметили, что подготовка к сезону — это кропотливая работа, которая требует системного подхода.

Правительство Республики Татарстан

Казань решила отказаться от новой схемы «последней мили» во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018, признав этот эксперимент неэффективным и приводящим к транспортному коллапсу. Вместо пропусков будет использована уже отработанная в прошлом году на Кубке конфедераций схема проезда. Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев посетил столицу Татарии в рамках инспекции по городам-организаторам матчей.

В Набережных Челнах два депутата лишились мандатов за недочёты в декларациях о доходах. Один из них — Сергей Яковлев, известный своими расследованиями о расходовании бюджетных средств и обращениями по вопросу наименования должности главного лица в Татарии, заявил, что «это преследование» и добавил, что ошибки были, но они «не были заведомыми, в этом нет коррупции».

Скандально начались публичные слушания по генеральному плану Казани. Жители Вознесения, опасающиеся сноса своих домов из-за строительство дороги, пришли на мероприятие в футболках с надписями протеста, не веря заверениям властей, что найдено решение по строительству дороги без демонтажа домов. А при появлении на сцене представителей администрации города в руках пришедших появились плакаты с цитатой Владимира Путина, что «мнение людей, каким быть их городу или посёлку, должно быть решающим». Страсти кипели, а впереди ещё десяток заседаний —встреч с жителями, уже выступающими против сноса своих домов на месте потенциальных дорожных коридоров.

Государственный совет Республики Татарстан

ЦИК Татарии назначил на сентябрь довыборы в Госсовет РТ по Чуйковскому округу, мандат которого освободился после того, как Марат Садыков занял должность министра здравоохранения республики.

Региональные власти официально подтвердили разделение министерства по делам молодёжи и спорта — на ближайшей сессии Госсовета РТ будет внесено предложение от правительства о внесении изменений в структуру.

Лето в Казани началось со снега, а конец весны отметился ураганным ветром, доходящим до 22 метров в секунду, сорвавшим крыши с трёх общественных зданий и устроившим блэкаут для десятка тысяч человек. По словам главы минсельхоза РТ Марата Ахметов, непогода срывает полевые работы.

Генпрокуратура РФ готовится проверить шесть регионов, включая Татарию, где до сих пор не названы региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

«Последняя миля»: новая схема неэффективна

Казань, как один из городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018, посетил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Его визит особо не афишировался, пресс-служба главы региона лишь сообщила, что «на стадионе «Казань-Арена», где пройдут шесть матчей международного турнира FIFA 2018, Владимир Колокольцев и Рустам Минниханов ознакомились с работой операционного центра» и министр провёл рабочее совещание. Подробности последнего не сообщались.

Kazaneer Казань-арена

На пресс-конференции о нововведениях на предстоящих играх рассказал замглавы исполкома города Дамир Фаттахов. Он отметил, что на тестовом матче чемпионата схема проезда к «последней миле» показала свою неэффективность и эксперимент с использованием пропуска в жилой квартал был неудачным.

«Мы рассчитывали, что будут заезжать только те, кто там проживает. Все остальные автомобилисты посчитали, что у них есть возможность поближе подъехать к стадиону. В итоге появились серьёзные пробки», — пояснил Фаттахов, добавив, что решено использовать самую оптимальную схему — ту, что использовалась на Кубке конфедераций, без пропусков.

Шанхайский вояж

Рустам Минниханов продолжил череду своих рабочих зарубежных поездок, в этот раз он посетил Шанхай, где принял участие в ежегодном заседании Нового банка развития.

Выступая на семинаре «Развитие финансирования в изменяющейся глобальной окружающей среде», посвящённом современным технологическим тенденциям, которые влияют на будущее и операционную среду институтов развития, включая Новый банк развития, глава Татарии заявил, что республика «является одним из ведущих субъектов Российской Федерации».

"Мы активно занимаемся развитием инфраструктуры для привлечения и развития малого и среднего бизнеса. Ведём работу по развитию искусственного интеллекта, блокчейна, робототехники. Наши основные инвестиции направлены в нефтехимический комплекс и машиностроение. Помимо этого в республике планируется реализовать такие крупные инвестиционные проекты, как международный транспортный коридор «Европа — Западный Китай» и строительство высокоскоростной магистрали «Москва — Казань», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Таким образом, он опроверг слухи о том, что от строительства ВСМ до Казани решено отказаться, которые фигурировали ранее в различных СМИ.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов на церемонии открытия III ежегодного заседания Нового банка развития

Во время своего визита в Шанхай Рустам Минниханов встретился с президентом Нового банка развития стран БРИКС Кундапуром Ваманом Каматхой. Там же было сообщено, что банк одобрил проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» в городе Чистополь. За счёт проекта в 2018—2025 годах планируется провести масштабный ремонт и реставрацию десятка музеев, а также выполнить реконструкцию пассажирской пристани и ещё трёх десятков объектов. Чистополю одобрено финансирование в размере 38 млн долларов.

В числе перспективных проектов, финансирование которых также возможно Новым банком развития, Рустам Минниханов отметил проект по организации производства по глубокой переработке зерна, проект строительства ветропарка для генерации электроэнергии и проект реконструкции Заинский ГРЭС.

Генплан раздора

В конце мая 2018 года прошли первые публичные слушания из 13, намеченных по генеральному плану Казани, ставшему еще на этапе первого обнародования материалов яблоком раздора между жителями и чиновниками. Ознакомившись с документами и схемами, жители ряда населённых пунктов обнаружили, что по их домам пройдут автомобильные дороги. В ряде населённых пунктов, например Нагорном, Большие Клыки и Карьер, уже написали открытые обращения на имя республиканской власти и президента РФ Владимира Путина, заявляя о своём несогласии переезжать.

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На сессии Госсовета Татарии 24 мая 2018 года советник мэра Казани Владимир Фомин уверил, что по ряду населённых пунктов компромиссы найдены и, например, в Вознесении сносить дома не будут. Он добавил, что решение найдено по всем, за исключением Больших Клыков, где, к слову, жители готовы браться за вилы, чтобы отстоять своё имущество, и Карьера, где «31 дом с 2007 года по проекту генплана находился в коридоре будущей перспективной дороги».

Большие клыки

Жители Вознесения прибыли на первые слушания в футболках, на которых было написано «Вознесение протест», а когда на сцену вышли представители мэрии Казани в зале развернули плакат с цитатой Владимира Путина из его послания Федеральному собранию, озвученного 1 марта 2018 года: «Мнение жителей России должно быть решающим в вопросе развития городов и посёлков страны».

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Публичные слушания, несмотря на все заверения властей, проходят бурно и скандально. Жители Казани отметили, что стоимость строительства новых станций метро, от которых отказались из-за их дороговизны, соотносима со сносом, выплатой компенсации и прокладкой дорог, и лучше эти деньги потратить с большей пользой.

«Огромное количество вопросов задали жители Салмачей, Вознесенского и Больших Клыков, чьи дома и участки, если верить генплану, оказались в коридорах будущих дорог. К микрофону выстраивались целыми улицами. В президиуме упирали на следующее обстоятельство: фактически может сложиться так, что дорога пройдёт не по участку или дому, а рядом с ними (а может и не сложиться). Тех, кто собрался в зале, это успокаивало мало. Больше всего людей интересовало: почему нельзя проложить дороги по пустующим рядом полям? Увы, внятного ответа услышать так и не удалось», — отмечает издание «Idel. Реалии», уточняя, что «ознакомиться с актуальной версией проекта генплана практически невозможно», а «изменения, как уверяли разработчики, вносятся каждый день, и какой в итоге документ будет вынесен на одну из осенних сессий», остаётся только гадать.

«Генплан — документ объёмный и дорогой. И деньги за него исполнителям платят вперёд. А если уже уплачено, чиновникам невыгодно привлекать экспертов для оценки того, что они купили. Ведь если эксперты все раскритикуют, надо будет искать средства на переделку. И сама экспертиза — удовольствие недешевое. А закон не обязывает муниципалитет её проводить. Поэтому ни предыдущий, ни нынешний генпланы Казани экспертизе не подвергались», — отметил в комментариях изданию «Реальное время» заведующий кафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич, добавив, что «Казань в центральной части совершенно лишена системы зеленых насаждений, не отдельных маленьких точек, а непрерывной связанной системы озеленения, тогда как любому уважающему себя городу необходим зеленый каркас».

Напомним, за генплан из бюджета было выплачено 95 млн рублей.

Набережночелнинский скандал с мандатами

Самый громкий политический скандал недели произошёл в Набережных Челнах — здесь досрочно мандатов лишили двоих депутатов местного совета. При этом оба — и Денис Никитенко, и Сергей Яковлев — с решением коллег не согласны и в сделанных недочётах не видят умысла и коррупции. Яковлев известен своими общественными расследованиями по вопросам использования бюджетных средств, а также обращениями в Москву по вопросам наименования высшей должности в регионе. В конце декабря 2017 года он обратился к генпрокурору Юрию Чайке с требованием обязать депутатов Госсовета РТ внести поправки в конституцию РТ, «устранив дальнейшее применение названия главы региона «президент».

Напомним, на внеочередной сессии 1 июня депутаты совета депутатов Набережных Челнов единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий. Основанием стали недочёты в декларациях за 2015 и 2016 годы.

Денис Никитенко эмоционально на сессии заявил, что «не пытался ничего скрыть» и «никакой связи с коррупцией у этих ошибок нет».

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Городской совет Набережных челнов

Сергей Яковлев, избиравшийся в 2015 году от «Единой России», а позднее вышедший из партии и перешедший во фракцию КПРФ, оставаясь беспартийным, уверен, что всё это «преследование». Ошибки он признает, но также отмечает, что «они не были заведомыми, в этом нет коррупции».

Комментируя казанским СМИ ситуацию, Яковлев добавил, что власти хотят понизить его статус.

«Борец с коррупцией убирается в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства — для них это лучше всего. Как депутат, я им, наверное, не мешаю, — заявил он в комментариях изданию «Idel. Реалии» и уточнил, что обращение по наименованию должности «сыграло одну из ключевых ролей в этой ситуации». — По крайней мере, это больше всех затрагивало людей. Я хочу сказать, что мне как человеку название должности не так важно — для меня было принципиальным моментом то, что происходит публичное нарушение федерального законодательства. И этому содействуют люди, работающие в Госсовете, прокуратуре».

Прекращать свою антикоррупционную работу Сергей Яковлев не планирует.

«Большинство своих запросов я делал не от имени депутата, а от общественной организации. Я буду работать и в бизнесе, но те общественные вопросы, которыми я занимался, доведу до конца. Если будут обращаться люди, я буду их направлять, консультировать. Думаю, в ближайшее время с этого публичного политического поля я не уйду», — добавил депутат.

Отопительный сезон: «все в одной лодке»

Готовь сани летом. Следуя этой пословице в Татарии уже начали готовиться к следующему отопительному сезону и подвели итоги предыдущего.

По словам премьер-министра РТ Алексея Песошина за прошлый период было «проверено 1766 объектов ЖКХ, привлечено к ответственности 103 физических должностных лица и 47 юридических лиц». Своевременно паспорта готовности, которые характеризуют подготовку муниципалитетов к отопительному сезону, не получили восемь территорий региона, среди которых Набережные Челны и Казань, в части из них замечания устранили, а часть районов планирует сделать это в период подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Прошлогодний период подготовки прошёл под знаком перехода Казани на индивидуальные тепловые пункты для обеспечения горячим водоснабжением, что произошло в 924 многоквартирных домах и 164 соцобъектах. Крупным событием в этой сфере стала и ликвидация Уруссинской ГРЭС. В последнем случае Фонд газификации изменил схему теплоснабжения для пгт Уруссу Ютазинского района — 2 тыс. 910 квартир, 82 частных дома и 23 учреждения были переведены на индивидуальные системы отопления, что в свою очередь очень негативно воспринималось населением. Еще два года назад в комментариях НТВ жители просёлка жаловались на то, что газовые котлы их обязывают ставить за свой счёт, и эта критика продолжалась вплоть до прошедшего отопительного сезона.

«Информационно мы проиграли. Столько ресурсов, сил туда вложили, а информационно проиграли. Наши оппоненты нас замучили. Это наша вина, мы не смогли людям объяснить, что мы делаем!» — прокомментировал эту ситуацию Рустам Минниханов (цитата «Бизнес-онлайн).

Tatgencom.ru Казанская ТЭЦ-1

Основной же проблемой сезона теплоснабжения 2017/2018 стала задолженность населения за энергоресурсы. На начало мая 2018 года просроченная задолженность коммунальных организаций за газ составила 528 млн рублей, что больше чем в прошлом году на 39 млн рублей. При этом 368 млн рублей из долга — это неплатежи предприятий тепловых сетей Зеленодольска, Бугульмы и Елабуги. Задолженность за электроэнергию, не оплаченная в срок, составила 180 млн рублей, что на 26 млн рублей меньше, чем год назад. За тепловую энергию перед Татэнерго долги, наоборот, выросли на 147,74 млн рублей, составив 916,11 млн рублей.

«Эти вещи появляются из-за того, что нет ответственных людей, не решили профилактические вопросы. Все хорошо, пока все хорошо. А если случится непредвиденная ситуация? Прокурор здесь сидит, он спросит. Подготовка к зиме — это вопрос номер один, мелочей здесь нет! Дорогой друг, мы в одной лодке! Если что случится, ты первый, мы вторые! И дело не в том, кто первый. Случайностей не бывает!» — заявил Рустам Минниханов и добавил, что необходимо работать над снижением задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Нефтяные «малыши»

Итоги работы в первом квартале 2018 года подвели в Татарии для малых нефтяных компаний на совещании в доме правительства.

По информации главы региона Рустама Минниханова, из-за глобального соглашения с ОПЕК татарские нефтяные компании также сократили добычу нефти — до 8,776 млн тонн нефти, что составляет 98,8% к аналогичному периоду 2017 года. Из этого объёма на малые нефтяные компании пришлось 1763 тыс. тонн, и спад у них составлял 0,4%. В то же время увеличились инвестиции на поисково-разведочное бурение, на геологические мероприятия.

По информации портала «Девон», за рассматриваемый период всего было отгружено продукции на 33,9 млрд рублей, что на 21% больше, чем в январе — марте 2017 года. 23,8 млрд рублей составили начисленные налоги малых нефтяных компаний во все уровни бюджетов, из них в консолидированный бюджет Татарии — 1,9 млрд рублей.

Tatneft.ru Комплекс «ТАНЕКО»

В начале встречи глава региона обратил внимание руководителей компаний на то, что недопустимо пренебрегать вопросами промышленной безопасности.

«У нас это — стратегическая задача. Вместе с тем нередко мешает отсутствие документации, плохое обучение специалистов», — заявил Минниханов и поручил компании «Татнефть» помочь в этом плане малым нефтяным компаниям — организационно и информационно.

Напомним, ПАО «Татнефть» за три месяца добыло 7 млн 13 тысяч тонн нефти, в эксплуатацию были введены 138 новых добывающих и 40 нагнетательных скважин. Относительно такого же периода 2017 года «выручка-брутто от реализации отгруженной продукции увеличилась на 22,2 млрд рублей и составила 196,4 млрд рублей», а чистая прибыль, увеличившись на 7,9 млрд рублей, составила 37,3 млрд рублей.

Выборы в Госсовет

2 сентября в одномандатном избирательном округе № 8 Татарии пройдут довыборы в Госсовет Татарии. Мандат стал вакантным после того, как Марат Садыков — главный врач одной из больниц Казани — в феврале 2018 года досрочно прекратил полномочия депутата, возглавив министерство здравоохранения Татарии, заменив на этом посту Аделя Вафина.

На прошлой неделе ЦИК РТ назначил дату довыборов по Чуйковскому одномандатному округу, находящемуся в Казани. С этого момента началась избирательная кампания и самовыдвижение кандидатов и выдвижение кандидатов партиями.

«Полномочия окружной избирательной комиссии по организации и проведению выборов возложены на территориальную избирательную комиссию Ново-Савиновского района Казани (г. Казань, ул. Волгоградская, 32). В Чуйковский одномандатный избирательный округ входит часть территории Ново-Савиновского района города Казани в границах», — отмечается в официальном сообщении ЦИК РТ.

Общая численность избирателей округа составляет 52 421 человек.

Министров станет больше

Официально подтверждены планы республиканского правительства разделить министерство по делам молодёжи и спорта. Таким образом в Татарии может увеличиться численность кабинета министров. До 20 марта 2014 года министерство отвечало не только за два нынешних направления, но и за туризм, но указом главы региона последняя составляющая была выведена в отдельную структуру.

Ведомство по делам молодёжи и спорта возглавляет Владимир Леонов, который занимает свой пост с сентября 2014 года. Поговаривают, что он и останется курировать последнее направление, а молодёжные дела отдадут другому министру. Среди вероятных кандидатур называют первого заместителя главы исполкома Казани Дамира Фаттахова.

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В ближайшую сессию Госсовета РТ вопрос разделения ведомства вынесут на рассмотрение депутатов.

Tatarstan.ru Борьба на поясах

По словам официального представителя казанского кремля Лилии Галимовой, кандидатуры на кресла двух министров новых ведомств пока обсуждаются и на стадии рассмотрения. Окончательно с кандидатами определятся, когда Госсовет РТ примет решение по предложению республиканского правительства.

Опасная стихия

Конец недели и первый день лета Казань встретила снегом.

«Холодная погода, выпавшие осадки в виде снежной крупы сегодня обусловлены влиянием северо-восточного циклона, а также холодными ветрами Арктики. Среднесуточные температурные показатели должны быть установлены в пределах 16 градусов, однако фактическая температура ниже нормы на 8 градусов», — прокомментировал необычное для лета явление заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

30 мая по республике прокатилось другое явление погоды — ураганный ветер, который стал причиной гибели одного человека, травм ещё у трёх, срыва кровли с трёх зданий Казани, из-за чего театр имени К. Тинчурина был вынужден отменить ряд спектаклей. Поваленные деревья, обрывы линий электропередач в Казани и девяти муниципалитетах — это всё последствия ветра, порывы которого доходили до 20−25 м/с.

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Подобные погодные явления негативно сказались не только на жителях и постройках, но и на полевых работах. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, сейчас подошло время для ранних яровых культур, но работа затруднена погодными условиями.

«Днём из-за постоянных сильных ветров работать невозможно, а ночью при низких температурах снижается эффективность многих препаратов. Но погода нам не подвластна, и нужно поймать её просветы», — отметил министр.

«Мусорный» вопрос и внимание прокуратуры

Пока в Казани и посёлке Осиново Зеленодольского района Татарии активисты протестуют против строительства мусоросжигательного завода, республика вместе с ещё пятью регионами оказалась в зоне внимания Генпрокуратуры. Проверять регион будут на предмет соблюдения «экологического» законодательства при выборе региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Основанием же для проверки послужило обращение заместителя главы Минстроя РФ Андрея Чибиса.

Напомним, до 1 мая субъекты Федерации должны были выбрать единого оператора на конкурсе, подписав с ним соответствующее соглашение, а до 1 июля для населения должны утвердить новые тарифы на вывоз мусора. Новая схема обращения вступает в силу с 1 января 2019 года.

GFDL Мусоросжигательный завод

Татария попала в число регионов, где конкурсы на отбор операторов ещё не объявлены. Представители ведомства надеются, что прокурорская проверка станет сподвигнет регионы-аутсайдеры ускорить работу. Представители республики в комментариях изданию РБК заявили, что «задержка с выбором оператора вызвана разработкой проекта строительства мусоросжигательного завода и переходом на нулевое захоронение отходов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках федерального проекта «Чистая страна» в Татарии планируют построить мусоросжигательный завод. Летом 2017 года по нему был выбран исполнитель — компания из структур «Ростеха» (ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2»). Проектная стоимость реализации проекта — 30 млрд рублей. Предполагается, что утилизировать «зольный остаток» с завода будут в высококачественный минерально-строительный материал. Жителей региона такое соседство, как завод, сжигающий мусор, не устроило сразу, как только стало известно о планах. Начались акции протеста, активисты пишут открытые обращения, требуя запретить стройку, обосновывая их опасениями за экологию и своё здоровье.

Местом строительства завода вместо первоначально заявленной Казани должна стать площадка в районе посёлка Осиново Зеленодольского района. Здесь расположен новый микрорайон, жители которого также категорически против «нового соседа».