Татария впервые за несколько лет уступила лидерство в национальном рейтинге инвестиционного климата, в котором с 2015 года обходила все остальные регионы, включая Москву и Санкт-Петербург. По итогам 2017 года, подведённым в рамках Петербургского международного инвестиционного климата (ПМЭФ), республика откатилась на две строчки вниз, отдав первые места Тюменской области и Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Но итоги ПМЭФ должны стать тем, что подсластит эту «пилюлю», — на форуме было подписано несколько не только соглашений о намерениях, но и тех, что несут в себе реальные финансы. «Нижнемкамскнефтехиму» будет выдан кредит консорциумом Дойче банка на сумму 807 млн евро на срок до конца 2032 года для строительства нового олефинового комплекса, а ПАО «КамАз» подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с ООО «ГК «Русагро».

Помимо этого, Казань стала лидером в первом рейтинге эффективности управления в городских округах страны, обойдя обе столицы.

А Рустам Минниханов выступил с предложением расширить один из региональных проектов на федеральный уровень. При этом он назвал своё предложение способом снизить административную нагрузку на представителей малого и среднего бизнеса. Свои предложения глава Татарии выдвинул и в сфере лекарственного обеспечения — в своём письме к правительству РФ он попросил позволить не маркировать недорогие лекарства, объяснив свою инициативу тем, что маркировка лекарств приведёт к резкому росту цен. Глава Росздравнадзора по РТ Рустэм Сафиуллин ранее подтвердил, что маркировка повысит цены на лекарства на 2−3%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

Весьма яркой вышла на прошедшей неделе сессия Госсовета Татарии, где было всё — и слёзы депутата, выступавшей с трибуны, и споры между законодателями.

Новое назначение было озвучено на прошлой неделе — бывший заместитель главы министерства торговли и промышленности Татарии Денис Валеев, пришедший в ведомство из санируемого «Тимер банка», отправился представлять республику в Казахстан.

Помимо этого новый руководитель появился и у Рособрнадзора Татарии — им стала экс-глава исполкома казанского отделения «Единой России» Наталья Гречанникова.

Ходят слухи, что в ближайшее время министерство по делам молодёжи и спорту республики ждёт разделение, и новым министром молодёжной части станет первый заместитель главы исполкома Казани Дамир Фаттахов.

В Казани созрел «нарыв» — растёт протестная активность по одному из вопросов, поднятому новым генеральным планом города, который начнут обсуждать в конце мая. Жители ряда казанских посёлков, ознакомившись с новым генпланом, выразили протест прохождению автомагистралей по их домам. Протестная активность по этому вопросу набирает обороты, жители ряда посёлков уже написали обращение Владимиру Путину.

Проблему для 140 дольщиков, которые вложили средства в один из республиканских долгостроев, пообещал решить московский инвестор. Накануне кабинет министров Татарии одобрил вхождение фирмы SP Development в проект.

Новый коррупционный скандал развивается на самом высоком уровне. Природоохранная прокуратура усмотрела в одном из контрактов нарушение со стороны пока неустановленных должностных лиц минприроды Татарии.

Татария «сдала» инвестлидерство

Неожиданным сообщением с ПМЭФ стали итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. Он выводится, начиная с 2014 года, на основании действий власти «по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики». Два года подряд Татария была лидером рейтинга, а по результатам 2017 года отдала первенство Тюменской области и Москве.

«Очень достойные лидеры. Мы обязательно будем перенимать практики, которые можно использовать у нас», — заявил Рустам Минниханов, поздравив лидеров, добавив, что «наверное, результаты не всем приятны, но мы видим свои слабые позиции».

Он также уточнил, что в прошлом году слабой стороной региона было чрезмерное административное давление, и была создана межведомственная группа, «куда вошли представители правоохранительных органов, контрольно-надзорных ведомств» и каждый квартал обсуждался комплекс вопросов.

Говоря о достижениях, Рустам Минниханов выступил с предложением перенять и некоторый опыт Татарии в вопросе развития малого и среднего бизнеса. Речь шла о новом интернет-ресурсе «Проверенный бизнес», запущенном в регионе в январе 2018 года.

«Мы разрабатывали его совместно с предпринимателями. В этой работе приняли участие более 5 тысяч предпринимателей. Были задействованы все муниципалитеты. Что мы хотели сделать? Мы взяли все типовые нарушения (более 300 нарушений по 28 видам) и рекомендации, как их избегать. Главное — данный ресурс готов предоставить предпринимателю всю необходимую информацию по каждому контроль-надзорному ведомству, всем вносимым изменениям. Также каждый представитель бизнеса может задать интересующий его вопрос», — отметил Минниханов.

Итоги ПМЭФ для Татарии одним рейтингом, конечно же, не ограничились. ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписало долгосрочное кредитное соглашение на сумму 807 млн евро на срок до конца 2032 года. Второй стороной документа выступил Дойче Банк, но кредитором будет консорциум из пяти банков, представляющих, главным образом, Германию и организованный Дойче Банк АГ. Средства пойдут на строительство нового олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год (ЭП-600).

«Подписание этого кредитного соглашения — самое яркое событие этого форума не только для нашей республики, но и в целом для страны. Данное кредитное решение позволит появиться крупнейшему производству в Нижнекамске по выпуску 600 тысяч тонн этилена в год. Это позволит удвоить наши мощности в 2 раза», — заявил Рустам Минниханов после того, как на договоре были поставлены подписи.

Nknh.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняло участие в выставке «Интерпластика-2018»

Напомним, протокол о намерениях о строительстве объекта был подписан в 2017 году, на предыдущем форуме.

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Помимо этого, крупный контракт был подписан и ПАО «КамАз». Он был заключён с ООО «ГК «Русагро» и ориентирован «на установление стратегического партнёрства, развитие долгосрочного эффективного сотрудничества в области применения техники производства ПАО «КАМАЗ» для повышения эффективности, надёжности и безопасности автопарка группы компаний «Русагро» во всех регионах её присутствия на территории РФ». Для нужд ООО будет поставлена серийная и специальная техника, включая автотехнику с газобаллонным оборудованием.

Помимо этого, «КамАз» подписал контракт с «Даймлер КАМАЗ Рус» на развитие модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и Mercedes-Benz. Стоимость контракта — 46,5 млрд рублей.

По словам главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, регион подписал много знаковых соглашений.

«Я считаю, что мы отработали этот форум очень хорошо. Вы видите, что Татарстан как десант высаживается на любое мероприятие, у каждого есть своя задача. Кто-то работает на стенде с гостями и выполняет представительскую функцию. Кто-то ищет людей пофамильно для передачи им в руки именных писем по решению каких-то вопросов. Есть люди, которые ходят по секциям и записывают контент, и мы потом анализируем, какие идеи прозвучали и как мы можем это использовать в Татарстане», — заявила она (цитата «Татар-информ»).

Рустам Минниханов также подписал ряд соглашений с разными организациями: с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» о сотрудничестве в целях реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» на территории республики, о сотрудничестве с фондом «Институт ускорения экономического развития (Рыбаков фонд)». Также подписано соглашение между группой «Трансойл» и благотворительным фондом «Русфонд», которым предусмотрены пожертвования «на приобретение оборудования, необходимого для автоматизации и ускорения типирования потенциальных доноров костного мозга в лаборатории Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета». Между организационным комитетом 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 и системой Coca-Cola в России также был подписан договор о сотрудничестве.

Сессия Госсовета: и спор, и слёзы

Сессия Госсовета региона, состоявшаяся 24 мая, было достаточно богатой на эмоции по вопросам, не входящим в основную повестку.

Основная повестка заседания включала 12 вопросов, среди которых отчёт об исполнении бюджета за 2017 год, который был завершён с профицитом в 13 млрд рублей, пять республиканских законопроектов, два проекта федеральных законов. Кроме того, о своей деятельности на сессии отчиталось антимонопольное ведомство. Из отчёта следует, что за 2017 год УФАС по РТ получило более 450 обращений, по которым было возбуждено 51 дело, выдано 59 предупреждений и 86 предписаний, наложено 62 штрафа на общую сумму около 80 млн рублей. Из 172 нарушений антимонопольного законодательства, совершенных юрлицами, лидировали те, что в сфере строительства — 19,05% и ЖКХ — 19,05%.

«Все больше и больше внимания ФАС России уделяет картельным сговорам, и это совершенно справедливо, поскольку картель оказывает существенное влияние на ВВП. С 2015 по 2017 годы Татарстанским УФАС было рассмотрено 56 дел о заключении хозяйствующими субъектами картельных соглашений. По оценкам УФАС, оценка ущерба от картелей составляет 1,5−2% ВВП», — отметил глава ведомства Александр Груничев.

Часто такие сговоры, по словам Груничева, возникают на торгах.

«Количество таких дел возрастает и приближается, на наш взгляд, к критической отметке в 50% от общего количества дел по картелям. Так, из 25 дел, рассмотренных в 2017 году, 9 касались сговора на торгах. Среди других картельных соглашений можно выделить навязывание дополнительных услуг за оплату в сфере ЖКХ, установление высокой цены на горючесмазачные материалы, устранение хозяйствующих субъектов с рынка эксплуатации и обслуживания лифтового оборудования», — уточнил он.

Закончив с основной повесткой, депутаты перешли к дополнительной. В рамках выступления на тему языкового законопроекта, который переводит родные языки народов России и государственные языки национальных республик в статус добровольно изучаемого, одна из дам-депутатов почти расплакалась.

Надпись на двух государственных языках РТ в Казанском метрополитене

Но далеко не языковой вопрос стал темой дня на дополнительной повестке сессии. Глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, предварительно поспорив со спикером о регламенте, выступил с заявлением. Он выразил тревогу из-за того, что в Институте истории им. Марджани идут увольнение ученых.

«Что творится с Институтом Марджани! Более 10 профессоров уволены, прекрасных учёных. Я написал всем, но получил отписки. 25 книг написал товарищ Бурханов со своей командой. Взяли сократили отдел. Так нельзя. Этот конфликт вышел за пределы и привлекает внимание даже учёных из Башкирии, со всей России», — эмоционально заявил Миргалимов, добавив, что будет писать депутатский запрос в адрес главы Татарии, а также направит эту информацию в прокуратуру республики.

Депутат добавил, что надо навести порядок в институте, на что спикер Фарид Мухаметшин отметил, что на следующей сессии по ситуации в институте будет сделан отдельный доклад.

Напомним, слухи о проверках в институте пошли в феврале 2018 года. Подробности не сообщались, но через анонимные источники было отмечено, что в учебном заведении идут прокурорские проверки.

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Рокировки и кадры

На прошлой неделе у Рособрнадзора Татарии появился новый руководитель. Место было вакантным с 4 мая, после того как бывший руководитель, занимавший свой пост с 2014 по 2018 год, Гульнара Габдрахманова была назначена председателем государственного комитета РТ. Новым руководителем органа надзора за образованием стала бывший руководитель исполнительного комитета казанского отделения партии «Единая Россия» Наталья Гречанникова.

По данным с официального сайта ведомства, Гречанникова родом из Казани, закончила Марийский государственный педагогический институт и Московский социально-гуманитарный институт. Свой трудовой путь она начала с должности воспитателя группы продлённого дня в одной из школ в 1987 году. Далее в воинской части в Дрездене она руководила библиотекой, с 1992 года и последующие шесть лет работала учителем начальных классов и заместителем директора по воспитательной работе гимназии № 6 в Казани. В её трудовой биографии работа в управлении образования администрации Казани, министерстве образования и науки РТ, а на свой новый пост она пришла с должности руководителя исполнительного комитета Казанского местного отделения партии «Единая Россия».Ещё одно назначение произошло в министерстве промышленности и торговли. Заместитель главы ведомства Денис Валеев на три года отправлен в Казахстан в качестве полномочного представителя республики.

«На работу в министерство Валеев перешёл из «Тимер банка», где с 2014 года курировал сферу PR. Ранее Валеев работал концертным промоутером и управляющим ООО «Билетти Тикет Сервисез». В те годы Казань посетили звезды мирового уровня — Стинг, Джо Кокер, Scorpions», — отмечает издание Inkazan.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846

Напомним, «Тимер банк» является санируемым банком. Осенью 2017 года его уставной капитал в связи с финансовыми проблемами был снижен до рубля, а в 2018 году он перешёл под «крыло» структур «Ростеха», сменив учредителя с аффилированного с экс-председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным ООО «Новая нефтехимия» на банк «Российская финансовая корпорация».

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Пост полпреда в Казахстане стал свободен после освобождения в марте от него прежнего представителя Рустема Валиуллова, который сегодня занимает кресло первого заместителя министра труда, занятости и социальной защиты РТ. Вместо Валеева заместителем министра стал помощник первого заместителя премьер-министра Татарии Герман Лернер.

Кадровые ротации и министерские модернизации

На региональном уровне ходит слух, что по примеру правительства России в Татарии будет разделено одно из имеющихся министерство, но, в отличие от федерального уровня, речь идёт не о образовательном ведомстве, а спортивно-молодёжном.

Среди кандидатов на пост молодёжного министра казанские издания предлагают несколько фамилий, но наибольший шанс, по их мнению, у действующего заместителя главы исполкома Казани Дамира Фаттахова.

По данным с официального сайта мэрии, 27-летний Фаттахов работает в мэрии с 2016 года, до этого с 2009 года был сначала главой Кировского, а потом Московского районов столицы Татарии. Помимо диплома Казанского федерального университета по специальности «Финансы и кредит», он закончил Московскую школу управления «Сколково». В период с 1997 по 2006 год Фаттахов проходил службу в органах внутренних дел республики, а с 2005 по 2006 год был депутатом Казанской городской думы. Мандат сдал досрочно, перейдя в исполком руководить комитетом по делам детей и молодёжи, то есть опыт работы по профилю у Фаттахова как раз есть.

Казань в фаворитах

Несмотря на то, что Татария потеряла две позиции в национальном инвестиционном рейтинге, её столица разместилась на олимпе другого рейтинга. Казань стала лидером в первом рейтинге эффективности управления в городских округах страны. Он был подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) на основе специальной методики. Она представляет собой своего рода синтез из статистических данных и оценок экспертов. Авторы отмечают, что исследование не имеет «аналогов в российской практике изучения муниципальной власти».

«Общий итог рейтинга городских округов лишь отчасти напоминает рейтинг эффективности управления в субъектах Федерации. Нередко высокие позиции занимают столицы тех же регионов, которые отличаются высокой управленческой эффективностью. Но есть и заметные расхождения. Первое место в рейтинге заняла Казань — столица Татарстана, который занимает высокие позиции в рейтинге эффективности регионального управления, но в прошлом году регион в целом как раз стал терять свои позиции, а вот его столица оказалась в нашем рейтинге на лучших позициях», — отмечает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов.

Казань. Татарстан

Стоит отметить, что Казань стала не единственным городом Татарии, попавшим в данный рейтинг. В десятку вошли и Набережные Челны.

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Лекарственная инициатива Минниханова

Глава Татарии на прошедшей неделе был активен в плане разного рода инициатив, и одним лишь предложением для малого бизнеса дело не ограничилось.

Напомним, с 2018 года в России начнётся внедрение новой системы маркировки лекарств, которая должна позволить отслеживать качество и стоимость препаратов. Авторы данной инициативы рассчитывают, что внедрение электронной системы чипирования благотворно скажется на рынке, снизив объём контрафактных и некачественных лекарств. Ввод системы будет поэтапным, начавшись с семи самых дорогих препаратов, но в 2020 году чипы должны быть у всех лекарств. Между тем у медали есть и другая сторона — недорогие лекарства, после того как производители будут вынуждены их чипировать, подскочат в цене.

По мнению главы Росздравнадзора по РТ Рустэма Сафиуллина, рост цен составит 2−3%. Глава Татарии Рустам Минниханов посчитал, что такой прирост к цене для дешёвых лекарств будет весьма ощутим для кошелька жителей, и написал письмо в правительство РФ.

В письме, на которое ссылается издание РБК, глава региона просит освободить производителей дешёвых лекарств стоимостью до 50 рублей от такой маркировки. Минниханов в своём обращении отметил, что маркировка дешёвых жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов приведёт к резкому росту цен из-за необходимости переоборудовать производственные линии. В качестве примера он привёл препарат барий сульфат, необходимый для рентгеноскопии. При его нынешней цене по 16 рублей за 100 гр после ввода чипирования цена вырастет до 22 рублей.

Помимо отказа от маркировки для недорогих лекарств Рустам Минниханов предлагает альтернативу — компенсацию затрат на переоборудование для заводов, что выпускают препараты стоимостью до 50 рублей.

Дороги раздора: чем обернулся новый генплан для Казани

Публичные слушания по новому генплану Казани, на подготовку которого затрачено более двух лет, ещё не начались, а проблем документ уже доставил немало. Обнародованный в марте 2018 года проект был проанализирован группой активистов — и оказалось, что ряд дорог пройдёт по территории населённых пунктов, входящих в состав городского округа, а это значит, что жильцам грозит выкуп, выселение и снос домов. Большинство сельчан категорически против переезда, настолько, что в Больших Клыках готовы браться за вилы.

Снос здания

На сессии Госсовета РТ, прошедшей 24 мая 2018 года, немного о планах по строительству дорог рассказал советник главы администрации Казани Владимир Фомин. Так, он заявил, что строить трассу до М7 необходимо давно, так как дорога к посёлку Дербышки уже перегружена, то есть отказываться, исключив её из генплана, никто не будет. Тут же он добавил, что в посёлке Салмачи, где, к слову, много участков выделено для многодетных семей, компромисс найден. Дорога пройдёт так, что заденет лишь восемь домов, но по ним не всё гладко с правами у владельцев — они построены три года назад «без разрешения на строительство».

Фомин добавил, что в населённом пункте Вознесение сносить дома не планируется вовсе, но вот в Больших Клыках и Карьере, которые, между тем, уже пожаловались на ситуацию Владимиру Путину, без сноса не обойтись — «31 дом с 2007 года по проекту генплана находился в коридоре будущей перспективной дороги».

К протестам жителей вышеупомянутых посёлков присоединились и жители посёлка Нагорного, обнаружившие, что через него «должны проложить скоростную четырёхполосную дорогу». Жители подготовили обращение-петицию к главе республики Рустаму Минниханову с просьбой найти решение проблемы, например пустить трассу в обход.

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В рамках интернет-конференции, организованной изданием «Бизнес-онлайн», главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева отметила, что «если сравнивать существующий и новый генплан, на самом деле в части дорог на застроенных территориях между ними не такая большая разница», а жители, живущие в красных линиях, давно знали о планируемом сносе.

«Сохраняется большинство дорог, которые к нам пришли из старых генеральных планов. Новые дороги появились лишь на ранее не застроенных территориях, где полностью отсутствует дорожная инфраструктура, либо в качестве оптимизации планируемой сети», — отметила она.

Долевая стройка и жилищная программа

У 140 дольщиков, вложившихся в проект строительства микрорайона «Яшьлек» в деревне Куюки Пестречинского района Татарии, появилась надежда получить жильё. Кабинет министров РТ одобрил нового инвестора взамен не выполнившей свои обязательства компании «СтройКома». Фирма SP Development планирует выкупить земли у старого инвестора и достроить дома. Сейчас дело за малым — получить согласие всех долевых участников.

Напомним, компания «СтройКом» завершить в срок работы в жилом комплексе, возводимом в рамках программы «Жилье для российской семьи», не смогла. Планировалось, что дольщики получат квартиры здесь по 35 тыс. рублей за «квадрат», но чаяния не сбылись. Стройка встала из-за невозможности оформления кредита застройщиком и дороговизны сетей.

«Наше представительство в лице инвестиционной компании ЗАО «Система» готово взять на себя обязательства по строительству жилых домов ЖК «Яшьлек» с заключенными договорами долевого участия в рамках программы «Жилье для российской семьи», — цитирует решение нового инвестора издание «Бизнес-онлайн».

Новостройка. Казань. Татарстан

В обмен на достройку «СтройКом» должен передать новой компании права на три участка общей площадью 252 тыс. кв.м. Свои вложения в проект вернуть и увеличить инвестор планирует за счёт второй очереди, завершить которую могут уже весной 2019 года. Пока же решение за дольщиками.

Напомним, в Татарии на сегодня насчитали 36 недостроев, куда свои средства вложили свыше 5,67 тыс. дольщиков.

Коррупционный скандал с нефтяным «привкусом»

Предметом прокурорского расследования на самых верхах республиканской власти стал государственный контракт на 70,9 млн рублей, который был подписан заместителем министра Инсафом Галиуллиным. Фигурантов в этом деле пока нет, но оно набирает обороты — следователи Казанской природоохранной прокуратуры усмотрели признаки превышения полномочий в действиях пока неустановленных должностных лиц. Уголовное дело возбудили по двум статьям ч. 1 ст. 286 (превышение полномочий) и п. «б» ч. 2 ст. 171 (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере).

Контракт был заключён в мае 2017 года, по нему некая фирма, должна была осуществить рекультивацию (экологическую реабилитацию) объектов накопленного экологического ущерба с нефтесодержащими загрязнениями по улицам Гагарина и Советской, а также Казанскому тракту в Буинске, но контракт был не исполнен, хоть и оплачен.

«Госконтракт считается исполненным, деньги оплачены, работы в полном объёме не выполнены. Кроме того, не понятно, почему контракт вообще был заключён с организацией, у которой нет лицензии на обращение опасных отходов», — отметил казанский природоохранный прокурор Альберт Хабиров (цитата издания «Реальное время»).

В результате аукциона из двух заявок победителем было признано ООО «Русремстрой» из Казани, чьим основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Рустам Зарипов, который выступает совладельцем ряда фирм и торгового центра «Эталон».

Договор с фирмой подписали, несмотря на то, что лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов у неё не было.

Следствие считает, что заказчик контроль за исполнением контракта в должной мере не производил и в результате «основная цель контракта не достигнута, опасные отходы до конца не утилизированы и в настоящее время представляют собой угрозу, связанную с загрязнением окружающей среды». Расследование дела продолжается и, возможно, в скором времени в нём появятся первые фамилии.