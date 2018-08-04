Власти Югры пояснили свою медлительность в информировании о событиях в экономической столице ХМАО в августе 2017 года, прозванных затем «сургутской резнёй» и признанных лишь в начале 2018 года терактом. На заседании Совета по реализации стратегии национальной политики, который состоялся в Ханты-Мансийске, причинами скупости и краткости информации названы долгие процедуры согласования с Национальным антитеррористическим комитетом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ. 1797-1799

Хроника сургутской резни

Напомним хронику событий тех дней. Сперва появились сведения, что 19 августа 2017 года в 11:40 по местному времени в дежурную часть УМВД России по городу Сургуту от очевидцев поступила информация, мол, на улице Бажова неизвестный мужчина в маске наносит ножевые ранения прохожим. На место происшествия выехали патрульно-постовые расчёты. При задержании злоумышленник оказал сопротивление сотрудникам полиции и был ликвидирован на месте. В результате нападения неизвестного ранения получили семь человек. Все они были госпитализированы. Долго выяснялась личность нападавшего и мотивы совершения преступления. Проверялась информация о том, что преступник мог страдать психическим расстройством.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сургуте неизвестный с ножом напал на прохожих

Губернатор ХМАО Наталья Комарова срочно вылетела в Сургут. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела по статье покушение на убийство на личный контроль. Власти Югры и полиция просят граждан и СМИ не размещать в интернете непроверенную информацию. Затем сообщили про личность нападавшего: «местный житель 1994 года рождения». Террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через шесть часов после резни взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Сургуте. В следственном управлении Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу исключили теракт как основную версию нападения. Лишь потом было заявлено, что нападавший — бывший охранник ЧОП Артур Г., уроженец Дагестана.

Ранее по теме: «Псих-одиночка или террористы?»: кто устроил резню в Сургуте

В СМИ стали распространяться сведения об облавах и избиении людей определённой внешности и исповедующих ислам.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ о резне в Сургуте: «В городе проводят облавы»

Исполнительный директор региональной общественной организации «Федерация бокса Югры» Рамиз Гадиев сообщил, что ему накануне резни пришло СМС-сообщение, дескать, в Россию заехала группа террористов, в этой связи нельзя посещать массовые мероприятия, общественные места.

«Обязательное условие — нужно распространить этот текст среди друзей. А ведь это именно та цель, которую преследуют бандиты, — посеять панику, расшатать ситуацию. Нужно отдавать себе отчёт, что ты можешь стать звеном в этой цепи», — рассказывал тогда общественник.

Читайте развитие сюжета: Резня в Сургуте: растёт число пострадавших, школы проверяют с собаками

Число пострадавших от рук Артура Г. выросло затем до восьми. В местах массового скопления людей по всему Сургуту — металлические рамки, полицейские проверяют всё подряд на предмет взрывчатых веществ со специально обученными собаками. И лишь 22 февраля 2018 года глава УМВД по ХМАО Василий Романица сообщил, что прошли и идут аресты подозреваемых в участии в запрещенной в России организации террористического толка. Арестованы десять возможных соратников Артура Г., в разработке еще 12 уголовных дел.

«Анализируя ход развития событий, следует признать, что промахи допущены практически всеми субъектами профилактики. До сих пор продолжается оперативная отработка связей преступника, совершившего нападение в августе прошлого года на жителей Сургута. Тогда было задержано шесть человек и возбуждено шесть уголовных дел. В январе во взаимодействии с ФСБ задержано еще четыре человека. Это выходцы из Северо-Кавказского региона», — пояснил в начале 2018 года главный полицейский Югры.

N-vartovsk.ru Василий Тихонов

Когда промедление бунту подобно

«Сургутскую резню» обсудили на заседании Совета по реализации стратегии национальной политики, чтобы выработать стратегию: как вести себя местным властям в случае чрезвычайных ситуаций подобного характера, и как взаимодействовать муниципалам и регионалам с правоохранительными органами. Как пишет издание «СургутинформТВ», глава Нижневартовска Василий Тихонов оправдывается: правоохранители скупо делятся информацией с местными властями, не говоря о СМИ.

«По скорости передачи информации. Нужно передавать быстро, и в большей степени она должна быть правдивой и подтверждаться документами и тем, что показывается визуально», — выразил мнение глава Нижневартовска Василий Тихонов.

И напомнил, что информация о радикале-одиночке моментально попала в интернет, в социальные сети. В отсутствие официальных комментариев росли напряжение и паника среди сургутян и жителей автономного округа в целом.

«Мы на самом деле притормаживали. И с периодичностью в полчаса мы не выдавали информацию. Это было связано с теми моментами, которые мы обозначали, — с долгими процедурами согласования. Национальный антитеррористический комитет стал центром согласования всех процедур, действий, комментариев, официальной позиции и прочего, прочего», — подчеркнул первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов.

По итогам совещания заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов поделился статистикой по итогам опроса спецсвязи ФСО по России. В октябре 2017 года, даже после сургутских событий, только 1,8% жителей регионов Уральского федерального округа назвали актуальной проблемой возникновение конфликтов на национальной и религиозной почве. В ноябре 2013 года тот же показатель достигал 15,8%. Магомедсалам Магомедов обратил внимание, что число граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, выросло и в целом по России, достигнув 78,9%. Хотя несколько лет назад таких людей было не более 50%.

«Наиболее удовлетворены состоянием межнациональных отношений жители Ямала, Тюменской области, чуть меньше в Югре и Свердловской области. Но тут важна динамика. Хочу особо отметить, что Югра демонстрирует впечатляющую динамику — за последние три года плюс 22,6%», — добавил ложку мёда заместитель руководителя администрации президента.

Также отмечалось на Совете по реализации стратегии национальной политики, что профилактика межэтнических конфликтов на религиозной почве, межнациональные отношения — это те строки бюджета, на которых ни в коем случае нельзя экономить. В 2018 году году объем средств, предусмотренных на эти цели, в Югре удвоился по сравнению с предыдущим годом, составив более 33 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Крепчаем задним умом

События в Сургуте удалось всё-таки нивелировать, проводя потом неделями разъяснительную работу, что в единстве, взаимоуважении и понимании — сила нашей страны, от небольшого посёлка до региона, от Дальнего Востока до Калининграда. Наша крепкая стена перед лицом терроризма. Но при ясном понимании аксиом мирного сосуществования до сих пор местами проявляется крепость задним умом.

Как отметила член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге, главное, чтобы замечания региональных властей услышали представители силовых структур. Чтобы они понимали: без правовой оценки того, что произошло, будут домыслы и ненужные будоражащие население истории, подытожила она.

Далеко за примерами, к чему приводит ситуация, когда силовики и власть не взаимодействуют и не находят общий язык с населением, а СМИ не дают полной информации, ходить не надо. Вспомним мартовские события в Кемерове и Волоколамске.

Напомним, 25 марта 2018 года в Кемерове произошёл пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». Погибли 60 человек, из них 37 — дети. Изначально отсутствовала слаженная работа власти и силовиков, вменяемая официальная информация. Кроме того, основные центральные телеканалы не прервали развлекательных программ, не начали вести прямые репортажи с места трагедии. Зато появились слухи о том, что масштабы трагедии замалчиваются, фейковые вбросы через интернет и социальные сети о гибели не менее 350 человек. Это вывело жителей Кемерова на улицу. Ситуацию усугубило то, что тогдашний губернатор региона Аман Тулеев не приехал на место трагедии. Адекватное освещение в СМИ появилось, когда в ситуацию вмешался глава государства. Но народный гнев уже покатился и стал обрастать, как снежный ком, неудержимой ненавистью.

Читайте также: Кемерово: Основная претензия родственников — отсутствие информирования

Или «распыление газового баллончика» в Волоколамске 21 марта 2018 года, когда 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте. Роспотребнадзор рапортовал о приемлемой экологической обстановке. Местные власти сперва публично ситуацию списали на детскую шалость, но когда в Центральную районную больницу стали обращались сотни людей с признаками отравления, лишь тогда начали расценивать ситуацию как техногенную аварию. И только тогда прибыла бригада токсикологов и аллергологов в подмосковный город на помощь людям. И стали думать, как ликвидировать в срочном порядке воздействие мусорного полигона.

Читайте подробнее: Госпитализация детей в Волоколамске: мусорная проблема возвращается

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста против полигона Ядрово, Волоколамская область

Замалчивание реальности привело к народному бунту. На улицы Волоколамска вышли шесть тысяч человек, в чиновников полетели снежки и яйца. Прискорбно, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 марта заверил, что Владимир Путин знает о проблеме с мусорными полигонами Подмосковья.

Читайте подробнее: В Кремле прокомментировали ситуацию со свалками в Подмосковье

«Это очень ответственная тема. Я не могу голословно отвечать, потому что не располагаю точной информацией о том, что происходит прямо сейчас», — заявлял он.

Получается, что даже первое лицо государства на тот момент не имело чёткой достоверной картины происходящего. Зато социальные сети бурлили и кричали, кто во что горазд, кто в лад, кто невпопад, а кто-то целенаправленно и злонамеренно будоражил общественное мнение и ловил свою золотую рыбку в мутной информационной воде.

Наконец, вспомним ситуацию с рутением-106. В декабре 2017 года депутаты Челябинской городской думы обсуждали вопрос о качестве информирования населения об экологических ЧП. Общий вывод: о ситуации с рутением стало известно непозволительно поздно. Его озвучил председатель гордумы Станислав Мошаров. Первые заявления официальных лиц прозвучали тогда, когда по Южному Уралу уже ползли нехорошие слухи, а в соцсетях призывали покидать регион.

Ранее читайте: О ситуации с рутением «стало известно непозволительно поздно»