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Письмо в WADA из России может ускорить восстановление членства

Спорт

При условии выполнения Россией дорожной карты

Оттава, 18 мая 2018, 04:23 — REGNUM  Письмо, полученное Всемирным антидопинговым агентствов (WADA) от спортивных властей России поможет ускорить процесс востановления России в правах, заявил глава агентства Крейг Риди, сообщает Reuters.

«Мы переписывались с Россией большую часть полутора лет и очень много обсуждали разногласия в толкованиях. Но это письмо, наверное, самое воодушевляющее, что мы получали», — заявил Риди, выразив надежду, что это переломный момент в переговорах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 мая WADA отказалось восстанавливать в правах РУСАДА из-за несоответствия критериям организации.

Читайте ранее в этом сюжете: WADA вынесет вердикт по восстановлению РУСАДА

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