Членство в WADA России не вернули

Монреаль, Канада, , 05:27 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на заседении исполнительного комитета организации, 16 мая сообщает Insidethegames.

По словам гендиректора WADA Оливье Ниггли, РУСАДА до сих пор не соответствует всем критериям организации.

«Нет нужды голосовать по этому вопросу, предложений к голосованию не выдвигалось», — заявил Ниггли.

Напомним, что ранее одним из пунктов для восстановления РУСАДА называли признание России о существовании государственной допинговой программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист Хайо Зеппельт, чьи фильмы повлекли за собой расследование WADA, был допущен к освещению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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