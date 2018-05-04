Владимир Путин вступил в должность, а жители России рассказали, что, по их мнению, главе государства удалось и не удалось сделать за годы пребывания у власти. Сам он ещё давно говорил, что с чем ему не получилось справиться, так это с коррупцией, а что думают соотечественники?

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По данным «Левады», почти половина россиян считает главной заслугой Путина то, что ему удалось вернуть России статус великой и уважаемой державы. Самое же важное, что у него не вышло, это обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей, вернуть людям утерянные в ходе реформ средства, остановить спад производства, преодолеть кризис в экономике, повысить зарплаты, пенсии и пособия. Это распределение мнений обращает внимание на то, что если с международным имиджем у России все относительно в порядке, то с социальной сферой — всё очень сложно. В таких условиях величие державы может оказаться весьма неустойчивым, потому что завязано на одной личности. А значит, социалку нужно укреплять.

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Огюст Роден. Мыслитель. 1882

При этом «новые» правительственные назначения вызывают печальный вопрос: кто же будет этим укреплением заниматься? Опять-таки по опросу, от власти граждане ожидают перво-наперво повышения зарплат, пенсий и пособий, но ведь известно, что правительство не все эти желания разделяет. Как сказала руководитель фракции Партии роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева,Татьяна Голикова, которую назначили вице-премьером по социальным вопросам, будет подвергаться серьезному давлению в связи с возможным повышением пенсионного возраста.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что пенсионный возраст повышать нельзя, потому что он и так искусственно увеличивается с каждым годом. Однако член того же комитета Олег Шеин («Справедливая Россия») говорит, если повышение было анонсировано до назначения Медведева, это значит, что законопроект уже разработан и скоро будет внесет в ГД.

«Вноситься он будет в ближайшее время, скорее всего, до конца мая этого года, чтобы рассмотреть его в летние месяцы, пока граждане будут находиться в отпусках», — считает Шеин, предполагая, что речь идет о постепенном повышении, на полгода каждые полгода, и такими темпами реформа закончится к 2023 году, когда пенсионный возраст будет увеличен на пять и восемь лет.

Экономист Михаил Делягин уверен, что источникам Шеина стоит доверять, и добавляет:

«Либеральные фундаменталисты занимаются уничтожением России более 30 лет. Все они сталкивались с абсолютной безнаказанностью своих действий. Подумаешь, в 1993 году расстреляли парламент и убили больше 1000 человек. Ну и что? Какой-нибудь министр правительства Егора Гайдара пострадал? Ни один не пострадал. Была чудовищная чеченская война. Кто-то из вице-премьеров пострадал? Нет, не пострадал. Была людоедская монетизация льгот. Однако человек, который осуществлял её, тогдашний министр здравоохранения и социальной защиты, после этого возглавил Счётную палату, а теперь является вице-премьером. Опыт либеральных реформаторов показывает, что с Россией можно делать всё, что угодно, и никакого возмездия не будет никогда».

Что же касается мнения граждан, которых спросило — разумеется, не правительство, а кадровое агентство Head Hunter, — то повышение пенсионного возраста считают допустимым способом повышения ВВП только 6%. Более половины считают, что все должно остаться, как есть. Интересно, что более трети полагают, что планку, наоборот, надо снижать. А как раз под занавес рабочей недели стало известно, что Министерство финансов предложило уменьшить расходы федерального бюджета на пенсионное обеспечение граждан России в 2018 году на 51,5 млрд рублей, — об этом говорится в проекте поправок в федеральный бюджет.

Курс в экономике

Возвращаясь к стратегическим вопросам: Фонд «Общественное мнение» установил, что почти половина россиян хочет значительных изменений курса в стране после формирования нового правительства. Еще пятая часть хочет перемен незначительных, и еще пятая — никаких. В целом выводы ФОМ говорят о том же, о чем выводы «Левады»: граждане хотят повышения соцподдержки, развития промышленности, сельского хозяйства и экономики.

Стратегические цели обозначил и президент, который 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Цель — прорыв в развитии науки, техники, экономики, соцсферы, повышение уровня жизни и, что совсем приятно для слуха, напоминающая о проектах Светлого Будущего формулировка о создании «условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

Сильно смущает указ обеспечить повышение продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году — это как раз то, чем Медведев обосновывает необходимость повышения планки пенсионного возраста: этот вопрос нужно рассмотреть как можно скорее, так как условия жизни граждан улучшились, заявил Медведев 8 мая. Вместе с тем радует указание обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и пенсионного обеспечения выше инфляции, снизить в два раза уровень бедности в России. Всё это выглядит мифическим пожеланием при нынешнем уровне экономики, но указ предусматривает и это — ввести страну к 2024 году в число пяти крупнейших экономик мира. Ждем октября, к этому сроку правительство должно утвердить основные направления деятельности, определившись со средствами, которыми будут достигаться заявленные главой государства цели. Увы, взгляд на правительство, которое почему-то не сделало все эти замечательные вещи раньше, а теперь вдруг осуществит прорывное развитие, оптимизма не внушает.

Между тем рывок необходим. В день вступления в должность Путин пояснил, что может обеспечить этот рывок:

«Только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину».

И тут же центральные каналы с приглашенными на них политиками и известными журналистами буквально слились в общем хоре такого охранительского экстаза, которого современная российская история ещё не знала. Лизоблюдство и подхалимаж зашкалили до того, что один из рассказчиков на ТВ при виде Путина чуть не лопнул от восторга, к начинающему раздражать своей восторженностью хору главных пропагандистов в лице Соловьева и Яровой присоединился Жириновский, а известный член Совфеда заявил, что некий указ Путин «освятил» своей подписью.

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Все это профанирует слова самого же президента о вреде дремучего охранительства, которое не дает России прорывным образом развиваться, — но, видимо, желание вписаться в обойму сильнее чувства ответственности. Потому что в чем Путин прав, так это в определении причин, тормозящих страну: косность и охранительство — это самые трудные преграды развитию, потому что они постулируют одно утверждение: всё уже хорошо. А если всё уже хорошо, то зачем что-то менять?

Короткой строкой

— В Белгородской области ветеран Великой Отечественной войны лишен возможности получать пенсию: человек стал жертвой бюрократической машины.

— Цивилёв идёт на выборы главы Кузбасса: «Главная сложность» — Тулеев.

— Футбольным фанатам ЧМ-2018 разрешили веселиться на воинском мемориале.

— В Екатеринбурге ещё один высокопоставленный сотрудник полиции попался на пьяном ДТП, также в аналогичном инциденте обвинён внук одного из советников президента России.

— В Татарии молодого врача уволили за посылание пациентов матом.

— Мединскийприказал снести историческую казарму Семеновского полка в Петербурге — якобы это необходимо для достройки второй сцены МДТ, на которой украдены бюджетные миллионы.

— В Магаданской области морковь на прилавки магазинов выложили по цене 722 рубля за килограмм, болгарский перец — по 793, свёклу — по 550.

— Во Владимиро-Суздальском музее уничтожают тысячи книг.

— В Хабаровске на акции протеста выходят аграрии. Сотрудники свиноводческого комплекса «Агроэнерго» открыто заявили, что собственники и власти бросили их без денег и надежды на выживание, так же, как и свиней, которые ежедневно сотнями умирают от голода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветераны — живые герои «Бессмертного полка»

На этой неделе наша страна широко и радостно отмечала День Победы. Вряд ли есть другой день, в который мы все можем прочувствовать единство нас, живущих сейчас, и наших отцов, дедов и прадедов, без которых — и 9 мая это становится предельно понятно — не было бы сейчас ни всего, что радует и огорчает нас, составляя нашу повседневность, ни самих нас, ни России. Не было бы ничего, если бы они тогда решили, что страна, в которой они живут, чем-то не идеальна (а она не была идеальна), а значит, и погибать за неё жалко. Они тогда очень хорошо поняли одну простую вещь, что страна у нас одна, и пропадёт она — другой не будет. То же самое в отношении современного народа России хорошо бы понять и новому правительству.

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