Сон разума: во Владимиро-Суздальском музее уничтожают тысячи книг

Суздаль, Владимирская область, , 16:36 — REGNUM Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев распорядился уничтожить более семи тысяч экземпляров книг, большинство из которых написала создательница музея Алиса Аксенова. Об этом со ссылкой на приказ руководства музея 11 мая сообщил портал «Зебра ТВ». В списке — книги Алисы Аксеновой «История. Судьба. Музей», «Суздаль. XX век» и одноименная монография. Кроме того, среди «устаревших» оказались и другие книги о музее на русском, французском, немецком и английском языках.

Всего в списке 7367 экземпляров книг. Их общая стоимость составляет 451 тыс. рублей.

Приказ был подписан еще 9 апреля. Провернуть задуманное должны были еще до 16 апреля. Было ли это сделано, неизвестно.

Журналисты отмечают, что причиной такого решения могла стать публикация Алисы Аксеновой в СМИ, в которой Герой Труда призвала остановить разрушение музея. Якобы после этого Игорь Конышев в сердцах пообещал сжечь книги предшественницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая во Владимире пройдут общественные слушания о судьбе музея. Поводом для них послужило закрытие Детского музейного центра в культурно-образовательном центре «Палаты». Центр якобы опасен для посетителей, так как не была проведена экспертиза сети газопотребления. При этом МЧС, которое проводило в центре проверку, нарушений не выявило.

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Отметим, что скандалы вокруг Владимиро-Суздальского музея начались после назначения гендиректором Игоря Конышева. Такое решение принял министр культуры Владимир Мединский, и оно обернулось многомиллионными тратами, увольнениями опытных сотрудников, и теперь, видимо, — уничтожением книг.

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