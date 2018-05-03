В Челябинской области мэры двух городов могут лишиться своей должности. Не по своей воле. Также местные СМИ муссировали слухи о грядущей отставке одного из министров, а к концу апреля в Челябинске разгорелся грандиозный скандал. Подробности — в материале ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ветераны

Бунтующий «Конас»

Начался апрель конфликтом между администрацией Челябинска и коллективом спортивной школы олимпийского резерва «Конас». Этому предшествовало решение городского управления спорта уволить руководителя школы Олега Строгонова. Новость об увольнении Строгонову лично объявил глава горкомспорта Евгений Иванов. Произошло это 26 марта. Причин увольнения Строгонову не объяснили.

Отметим, в 2018 году спортшкола отметила своё 30-летие. Строгонов был одним из тех, кто в далёком 1988 году стоял у её истоков. В 2017 году его уже хотели уволить. Это произошло после проведения альтернативного первенства по карате среди спортсменов Уральского федерального округа. Тогда же из состава челябинской сборной исключили 55 спортсменов. А увольнению Строгонова помешал коллектив школы, который объявил голодовку.

Тогда администрация города пошла педагогам навстречу. В этот раз коллектив тоже воспротивился увольнению своего руководителя. Тем более накануне празднования юбилея. К протесту против решения горкомспорта присоединились учащиеся и их родственники.

3 апреля в центре Челябинска прошёл митинг в защиту Строгонова. На него собрались порядка 300 человек. А 4 апреля 19 сотрудников школы начали голодовку. Они требовали не только отменить решение об увольнении своего директора, но и уволить Евгения Иванова. Ещё одним пунктом в списке их требований значилось возвращение 55 спортсменов в список челябинской сборной по карате.

Chelsport.com/ Спортсмены школы олимпийского резерва «Конас»

До конца голодовки дотянули не все. Некоторых госпитализировали. Кроме того, в отношении участников протестной акции предпринимались различные провокации, в частности, неизвестные лица пытались подкинуть им пакет с едой. Свою обеспокоенность голодовкой выразили и чиновники. Глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что эта акция — не способ решения проблемы.

Но свою роль она всё же сыграла. 55 спортсменов были восстановлены в составе челябинской сборной по карате. Правда, Евгения Иванова увольнять никто не собирался. 10 апреля первый заместитель мэра Наталья Котова заявила журналистам, что для этого нет оснований. Отменять решение об увольнении Строгонова в мэрии тоже не собирались. Впрочем, шаг навстречу протестующим сделали: нового директора школы предложили коллективу выбрать самостоятельно, по конкурсу.

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Голодовка в школе «Конас» была прекращена только 13 апреля. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору Борису Дубровскому. С мэрией удалось договориться о том, что Олег Строгонов останется в школе, правда, на позиции заместителя директора. А на должность руководителя была предложена компромиссная фигура — Юлия Чернякова, которая является его замом.

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Kurer-sreda.ru Пустое кресло

Мэров в отставку?

Под главами двух городов Челябинской области зашатались кресла. Речь идёт о мэрах Юрюзани и Миасса. Городские думы отказались принять их отчёты о деятельности в 2017 году. И эти неуды для обоих стали уже вторыми.

Ранее о своих планах покинуть пост заявила глава Троицкого муниципального района Людмила Шаталова. Вопрос будет рассмотрен сегодня, 3 мая, на заседании районного Собрания депутатов. Вопрос значится в повестке.

Свой уход она объяснила личными мотивами. Отставка носит добровольный характер. А вот мэрам Юрюзани Сергею Замятину и Миасса Геннадию Васькову, похоже, придётся уйти не по своей воле. Местные депутаты отказались принять их отчёты о работе в 2017 году. Фактически выставили им по неуду. И эти неуды стали у Замятина и Васькова вторыми.

Сергей Замятин был избран главой Юрюзани на прямых выборах осенью 2014 года. Клятву он принёс 25 сентября. Поначалу всё шло хорошо. Но затем у него стали возникать конфликты с властями Катав-Ивановского района, в состав которого входит Юрюзань, и с местными депутатами. На всё это наслоились проблемы с подготовкой поселения к зиме и с местной свалкой, функционированием которой очень заинтересовалась прокуратура. Итог — отчёт о деятельности главы за 2016 год местные депутаты просто не приняли. Это был первый «неуд» Замятина на посту мэра.

Градоначальник пытался обжаловать оценку депутатов через суд. Но получил отказ. А уже весной 2018 года те же депутаты вынесли ему оценку за работу в 2017 году. И снова неудовлетворительную.

С главой Миасса Геннадием Васьковым оказалось ещё интереснее. Мэром его назначили депутаты городского собрания осенью 2015 года. И даже отчёт о работе в 2015-м приняли вполне благожелательно. Но потом между Васьковым и депутатами пробежала кошка. Весной 2017-го его сторонники фактически сорвали заседание горсобрания, на котором предстояло рассмотреть отчёт о деятельности главы за 2016 год. Уже тогда было понятно, что ничего особо хорошего ждать от депутатов ему не придётся.

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В апреле 2017 года собрание депутатов всё же рассмотрело отчёт мэра. И отказалось его принять. Это был первый «неуд» Васькова. А 27 апреля 2018 года такая же судьба постигла отчёт мэра о работе в 2017 году.

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Теперь главам Юрюзани и Миасса грозят отставки. Решать их судьбы будут те же люди, которые выставили им по два неуда, так что особых перспектив удержаться во власти у них нет.

Судейская мантия

Громкие приговоры

В апреле был, наконец, оглашён приговор участникам бунта, который пережила исправительная колония строгого режима города Копейска. Заключённые бунтовали в период с 24 по 26 ноября 2012 года. Поводом для протеста стало то, что некоторые сотрудники колонии потребовали от сидельцев денег. Кроме вымогательства они заявляли и о случаях пыток.

24 ноября заключённые устроили акцию неповиновения. Их поддерживали друзья и родственники на свободе, которые по другую сторону забора, возле колонии пытались помешать бойцам специальных подразделений. 26 ноября протест был подавлен.

Под уголовную статью попал руководитель учреждения Денис М. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями. 22 декабря 2014 года прозвучал приговор. Денису М. Копейский городской суд назначил три года условно.

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В апреле 2018 года свои долгожданные сроки получили и 17 участников беспорядков. Приговор вынес Челябинский областной суд. Своей вины бунтовщики не признали, заявив, что всего лишь мирно протестовали против попрания своих прав. Но суд признал их виновными и назначил сроки: от двух лет восьми месяцев до пяти лет.

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Ещё один приговор апреля прозвучал в отношении бывшего руководителя компании «Гринфлайт» Сергея М. Эта компания строит жилой район «Академ Riverside». В 2015 году более 4200 дольщиков оказались у разбитого корыта. Их деньги в общей сумме более 8,7 млрд рублей пропали. Также средств лишился и сам «Гринфлайт» — в размере 1,3 млрд. В результате сроки сдачи жилья оказались отодвинуты на неопределённый срок.

Под прицел правосудия попал Сергей М. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Суд установил, что он заключил несколько заведомо невыгодных сделок.

Сейчас жилой комплекс достраивают, уже с новым руководством. До конца года все дольщики «Гринфлайта» получат свои долгожданные квартиры. Что касается Сергея М., то он уже возместил гражданам ущерб в размере 5,7 млрд рублей. Но от наказания его это не спасло. Центральный районный суд Челябинска отмерил ему 2 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Впрочем, потерпевших этот приговор не устроил. Мягким посчитала его и прокуратура. Ведомство уже направило в областной суд апелляционное представление с требованием усилить Сергею М. наказание.

Минобороны России

Почему в больницах умирают

Апрель на Южном Урале ознаменовался и трагическими случаями в больницах. В Челябинске погибла 17-летняя девушка. Она пришла к медикам за помощью, жаловалась на боли в животе. Медицинские работники заявили, что у неё аппендицит, и отправили на операцию.

Трагедия произошла 15 апреля в больнице. Опытная врач проводила ей эндоскопическое исследование брюшной полости, чтобы убедиться в том, что все остальные органы в порядке. Был сделан прокол, ввели эндоскоп с видеокамерой.

Беды ничто не предвещало. Но при выполнении манипуляции врач повредила девушке два сосуда. Срочно позвала своих коллег на помощь. Но спасти пациентку не удалось, она умерла от кровопотери.

Похоронили девушку 19 апреля. А в отношении врача было возбуждено уголовное дело. Примечательно, что родственники девушки не стали обращаться в правоохранительные органы. Сотрудники Следственного комитета узнали о трагедии из СМИ. Провели проверку, которая и вылилась в возбуждение уголовного дела.

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Катафалк для ветеранов?

В конце апреля на Южном Урале разразился грандиозный скандал. В одном из телеграм-каналов была опубликована фотография машины, в которой по памятным маршрутам возили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Журналисты предположили, что эта машина имеет прямое отношение к ритуальной службе «Долг». И задались вопросом: неужели для перевозки ветеранов используют катафалк.

Скандал разгорелся 28 апреля. В этот день на территории Челябинска стартовала добрая и, несомненно, нужная акция — «Маршрут памяти». Уже третий год подряд её проводит общественное объединение «Люди долга» при поддержке администрации Челябинска. В нескольких школах Челябинска утром того дня прошли торжественные линейки. А после этого участники акции посетили монумент «Скорбящие матери», мемориал погибшим воинам-интернационалистам на «Лесном кладбище» и Вечный огонь.

При этом на одной из машин, в которых развозили ветеранов, было написано чёрным по белому слово «Долг». Этот микроавтобус был припаркован возле Вечного огня. Журналисты и не только они предположили, что этот транспорт имеет прямое отношение к похоронному бюро с таким названием.

Новость вызвала широкий резонанс. О том, что ветеранов развозят на катафалке, активно говорили на форумах и в социальных сетях. Люди отреагировали весьма эмоционально. Одни попытались пошутить о том, что это, мол, катафалки заранее обкатывают, а другие прямо заявили, что считают происходящее глумлением над павшими и живыми участниками Великой Отечественной войны. И этот отзыв был, пожалуй, одним из самых мягких.

Администрация Челябинска поспешила опровергнуть появившуюся в СМИ информацию о том, что для перевозки ветеранов предоставили катафалк. По словам чиновников, машина никак не связана с похоронным бюро.

А пресс-секретарь мэрии Ксения Дурманова даже выступила с гневным постом на своей странице в соцсети Facebook.

«КААААК можно перед 9 мая слово ДОЛГ проассоциировать с похоронным бюро? Как у вас пальцы поворачиваются писать, что ветеранов привезли к Вечному огню на машинах ритуальной службы? Расскажите, а. Может, я чего-то не понимаю?» — возмущённо написала Ксения Дурманова.

Впрочем, это объяснение устроило не всех местных жителей. Некоторые в комментариях к записи Дурмановой признались, что только после её поста поняли, что речь идёт не о похоронной службе. И при этом отмечали, что раз акцию проводит организация «Люди долга», то, наверное, и на машинах нужно было поместить название этой организации. Тогда недоразумения точно бы не возникло.

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