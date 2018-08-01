Жители Тюмени на неделе с 23 по 28 апреля задавали чиновникам и депутатам один вопрос — для кого этот город? Для граждан или для бизнеса в лице застройщиков и торговли?

Иван Шилов ИА REGNUM Тюменская область

Базарный шум заменит шорох листвы

Судя по поведению властей, которые выдают разрешения на вырубку деревьев гектарами — явно Тюмень не для горожан, возмущенных уничтожением «лёгких города». Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени за неделю уничтожили два участка зелёных насаждений. Самый крупный, в два гектара, вырубили под строительство очередного рынка. Участок поменьше — под жилой комплекс. Уничтожено без малого 500 тополей, берёз, сосен, клёнов в солидном возрасте 40−50 лет. Застройщики принесли казне Тюмени десять миллионов рублей компенсации за вырубку.

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Много вопросов возникло по поводу ночной вырубки в районе завода «Медоборудование», где раскинется рынок. Инцидент обсуждался на городской думе 26 апреля. Директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Ерёмина признала, что как таковой необходимости в рынке нет. Тем более рынок — это отмирающая форма торговли, да и по нормативным показателям оснащенности торговыми площадями Тюмень конкурирует лишь с Москвой. Но ей возразил коллега, директор департамента земельных отношений и градостроительства Тюмени Дмитрий Иванов. Он пояснил тюменским парламентариям, что участки, на которых вырубили деревья, были давно арендованы, разрешения на строительство давно получены. Арендаторы же успевают воспользоваться своим правом на застройку. И вообще, чтобы недальновидность не вышла боком, предложил парламентариям, общественникам и горожанам посещать публичные слушания в горадминистрации. Ближайшие состоятся 10 мая, где вновь будут перекраивать и делить на зоны городское пространство Тюмени.

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Между тем, по данным тюменских экологов, в Тюмени на начало 2018 года произрастало 2,3 кв. м зелёных насаждений на человека, при нормативе 10 кв. м. Согласно генплану развития города, к 2025 году в Тюмени должно быть 25 кв. м насаждений на человека. Но горожане видят пока лишь тенденцию уничтожения редких природных уголков. Председатель комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов направил обращение в прокуратуру о несоблюдении в Тюмени установленных законодательством нормативов озеленения. Надзорное ведомство данный факт признало, а дальше — тишина. Кроме того, под угрозой уничтожения находится сейчас уникальная биосистема Городищенского лога, который скоро закатают в асфальт ради строительства студенческого кампуса Тюменского госуниверситета.

Вырубка деревьев

Реновации «цветочки»

Поступательные первые шаги реновации по-тюменски дали осечку на человеческом факторе. В Тюмени собираются снести 276 домов, расположенных на 16 участках в разных частях города, где наряду с аварийным расположен фонд, подлежащий в скором времени капитальному ремонту. Вместо 145 тысяч квадратных метров жилья по задумкам авторов тюменской реновации появится в десять раз больше. Свершить планов громадьё по великому переселению собираются до 2026 года.

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На сегодня, как рапортует департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени, успешно проведены соответствующие аукционы, заключены договоры с застройщиками. Распределены полномочия: граждан, проживающих в сносимых домах по договорам социального найма, мэрия расселит в равнозначное по занимаемой площади жильё, а с собственниками квартир поручено разбираться застройщикам. И вот когда сметливому частнику дали карты в руки, получился некрасивый скандал.

Квартал улиц Тюменской, Рылеева и Курчатова, где расположены старые двухэтажки, застраивает группа компаний «В72». Строительной фирме предстоит расселить 117 квартир. Горадминистрация Тюмени провела оценку состояния и стоимости жилья выселяемых. Судя по тому, что застройщик провёл свою независимую оценку жилфонда, с оценкой мэрии строители не согласились. В итоге ценник горадминистрации оказался в два раза больше оценки застройщика. Сперва выселяемых хотели наделить жильём согласно независимой оценке. Людям вместо трёхкомнатной в деревянном доме предлагали двухкомнатную во вторичном жилье, грубо говоря. Переезжать в квартиры меньшей площади или получать меньшие деньги за свои квартиры они не согласны. Тюменцы в целом газлайтингом не страдают, и поднялся громкий шум, их негодование вошло в федеральную повестку.

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Заместитель главы администрации города Тюмени Руслан Кухарук провел 24 апреля встречу с жителями взбунтовавшихся домов и гендиректором фирмы-застройщика. Мэрия встала на защиту прав выселяемых и настояла на собственной оценке высвобождаемых квартир. В компенсацию за отчуждение квартир входит стоимость нежилого помещения, доля общедомового имущества и земельного участка, а также затраты на переезд, напомнил Руслан Кухарук застройщику.

Протест

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Выселяемые граждане согласились с решением медиатора от мэрии, застройщику в итоге пришлось смириться. Однако, как показывает практика провинциальной реновации, расселение — это лишь цветочки, а ягодки в основном пока волчьи: застройщики, купившись на кусок земли по бросовой цене и не совладав потом с грузом обязательств, бросают реновационные объекты. Например, как это происходит в Воронеже.

«Потенциальные убийцы»

Мотивация «грянул гром — пора экзорцизмом заняться» действует в Тюмени, как и по всей стране, безоговорочно. Не было бы трагедии кемеровского пожарища в ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, так бы и прошли стороной проверяющие от ТРЦ «Цетральный» в Тюмени. Деятельность торговой точки после выявления более сотни нарушений МЧС и прокуратура приостановили в досудебном порядке — настолько всё плохо и опасно. Только иск, который будет рассматриваться 14 мая, составил 44 страницы. Глобальные нарушения — неисправность системы автоматического пожаротушения, на этажах эвакуационные пути захламлены и заставлены. Арендаторы и предприниматели, а их более 300, транслируют в СМИ возмущение: они потерпят серьёзные убытки от простоя.

«Мне надо заплатить за квартиру, за садик, за школу, а они меня закрыли. Всем надо кормить семью. Какие у нас недочеты — нам не показали. Меня лишили возможности даже устранить эти нарушения. Пришли, закрыли, опечатали — всё. Работали 12 лет, всё было замечательно», — заявила порталу 72.ru предприниматель Ольга Воробьёва.

В соцсетях мнения тюменцев по поводу сложившейся ситуации разделились: одни клянут сотрудников МЧС, которые лишь после пинка Генпрокуратуры вознамерились проверить одно из крупнейших торгово-развлекательных заведений Тюмени, другие — собственников ТРЦ, которые «подставили» не только предпринимателей, но и их сотрудников, оставив всех без доходов и зарплаты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В Торгово-развлекательном центре

Впрочем, если бы в Тюмени не произошло три серьёзных пожара в многоэтажках, МЧС и Госпожнадзор не пошли бы проверять и безопасность жилых зданий. Как выяснилось, крыши более тысячи домов в Тюмени не обработаны огнеупорными веществами и пожароопасны. Обшиты горючим утеплителем 24 дома. Результаты проверки направлены в государственный пожарный надзор, который выдал управляющим компаниям акты реагирования. Недочёты должны быть устранены до 20 мая. И тут же в социальных сетях появилась информация, что тюменские «управляшки» решают проблему за счёт собственников жилья в домах. Составляют странные сметы, где втридорога предлагается исполнить огнезащитную обработку чердаков.

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Напомним, 8 января 2018 года в Тюмени сгорели два подъезда девятиэтажного дома на улице Олимпийской. По версии следствия, поджог совершил мужчина в неадекватном состоянии. Девятиэтажка вспыхнула как спичка из-за горючей обшивки многоэтажного здания, которую навесили во время капитального ремонта. Погиб мужчина, спасавший соседей. Без жилья осталось 184 человека. Ранее, 28 декабря 2017 года, сгорела кровля дома на Судостроителей, 38. Там были повреждены огнём три квартиры. В октябре 2017-го сгорела крыша пятиэтажки на улице Парфёнова