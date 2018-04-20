В Курганской области на минувшей рабочей неделе (16−21 апреля) информационную повестку заполонил депутат Госдумы Александр Ильтяков. Бывший владелец огромного мясоперерабатывающего комбината удивил собственным храмом и подготовкой к торжественному открытию памятника Владимиру Путину. И довольно тихо прозвучала громкая тема дальнейшей судьбы единственного в России завода, выпускающего боевые машины пехоты, который по хорошему бы надо банкротить, но высшие силы колеблются.

Иван Шилов ИА REGNUM Курганская область

Высокие гости и памятник Путину

Памятник первому лицу государства решил воздвигнуть депутат Госдумы Александр Ильтяков в селе Частоозерье. Здесь расположены основные мощности предприятия «Велес», которое принесло деньги и славу крепкого хозяйственника нынешнему парламентарию.

Открытие памятника намечено на 29 мая. К участию в этом знаменательном событии приглашены председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и депутаты из комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Владимир Путин

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Скульптура главы государства исполнена из бронзы и гранита скульптором Ольгой Красношеиной. Известно, что монумент выглядит следующим образом — Владимир Путин держит руку на Конституции Российской Федерации.

Кстати, это не единственный памятник Владимиру Путину в России. Первый монумент главе государства установили в 2004 году в Пскове.

С больного дерева на здоровое

Вырубка уникального Кировского бора приостановлена: протестующих жителей села Кирово услышали в прокуратуре. Ещё в начале апреля сельчане обнаружили, что под предлогом санитарной очистки леса от валежника и больных деревьев пилят здоровые сосны. А Кировский бор — уникален и является памятником природы регионального значения. Здесь произрастает 110 видов растений, в том числе краснокнижных, а также вековые сосны. И в этом бору за неделю спилили около тысячи гектаров леса, который увозят в сторону Кургана.

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Жители села выгнали лесорубов, организовали круглосуточную охрану лесных угодий села. Для них Кировский бор ещё и кормилец. В Кирово расположен пульмонологический санаторий «Космос», где трудится большинство из них.

Большие надежды жители Кирова связывали с приездом 17 апреля к ним руководителя природоохранной прокуратуры Зауралья Михаила Шишкоедова. Прокурор отметил, что Кировский бор находится в неухоженном состоянии, поэтому и валежник нужно убирать, больные и мёртвые деревья непременно спиливать. Но есть основания полагать, что кировчане правы — под шумок санитарной чистки пилится здоровая древесина. Назначена прокурорская проверка.

Кто кратно разбогател?

Декларационная кампания показала, что самый состоятельный сенатор из Уральского федерального округа представляет дотационную Курганскую область. На первом месте по уровню доходов оказался член Совета Федерации Сергей Лисовский. Его доход за 2017 год равен 71,4 млн рублей — в 12 раз больше, чем было за 2016 год.

Имущества у Сергея Лисовского задекларировано немного. Половина квартиры площадью 154,50 кв. метра, легковая машина «Мерседес-Бенц» и автомобильный прицеп «МЗСА».

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Депутаты Госдумы от Зауралья в среднем получили в 2017 году доход 4,5 млн рублей. Отличился имуществом Александр Ильтяков, который, помимо торговых площадей, владеет собственным храмом. Депутату принадлежат автомобили Toyotе Alphar D V, Toyotе Grand Hiace и квадроцикл Yamaha YFM 700 FWAD. Жена и дети движимостью и недвижимостью обделены.

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А парламентарий Василий Шишкоедов резко разбогател, задекларировав доход в два раза выше, чем в 2016 году.

У губернатора Курганской области Алексея Кокорина доходы снизились на пару сотен тысяч. Он задекларировал доход 3,1 млн рублей в 2017 году. Имущество его осталось неизменным, как и автомобиль УАЗ 39 094. Его супруга традиционно нигде не работает и доходов не получает, но владеет домом и землями.

Kurganpressa Алексей Кокорин

Спасти «Курганмашзавод»

Вариант присоединения «Курганмашзавода» (КМЗ), выпускающего боевые машины пехоты, к тульскому конструкторскому бюро широко обсуждается в правительственных кругах. Губернатор Алексей Кокорин на брифинге с журналистами 20 апреля назвал данный сценарий нежелательным, но единственным выходом, выводом завода из критического предбанкротного состояния.

Ранее в сюжете: «Курганмашзавод» могут объединить с тульским КБП — СМИ

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов просил вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина рассмотреть вопрос о банкротстве «Курганмашзавода». Именно «Ростех» является инициатором слияние КМЗ с тульским КБ. У единственного в стране завода, выпускающего БМП, образовались убытки в семь миллиардов рублей, сорваны сроки исполнения экспортного контракта. И с этим надо что-то делать.