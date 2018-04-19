Коми продолжает грезить о выходе к Севморпути. Сегодня, 19 апреля, глава субъекта Сергей Гапликов выступил с докладом перед Государственным советом республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Гапликов

«С учётом обозначенных президентом России приоритетов по развитию Арктики и увеличению грузовой базы Северного морского пути правительство республики отстаивает на федеральном уровне реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры, образующей опорный транспортный каркас, состоящий из железнодорожных веток Соликамск — Микунь — Архангельск, Сосногорск — Индига и Воркута — Усть-Кара», — заявил Сергей Гапликов, фактически перечислив три спорных инфраструктурных проекта — «Белкомур», «Баренцкомур» и «Карскомур».

Напомним, что территория муниципального образования городского округа «Воркута» была включена в состав Арктической зоны РФ в 2014 году. Согласно стратегии развития Арктической зоны РФ до 2025 года, Воркута может стать транспортным узлом между российским Севером и экономическими центрами страны.

Поводом для развития транспортной сети в Коми становятся и ее природные богатства. По оценкам ученых, Воркутинский геолого-промышленный район располагает самыми большими разведанными в Европе запасами угля, порядка 340 млрд тонн.

Сейчас по железной дороге из Воркуты можно добраться как до Москвы, так и до Западной Сибири. Но глава региона на любой подходящей площадке говорит об интересе Коми к участию в более масштабных транспортных проектах. Проблема здесь не только в том, что полностью все идеи воплотить не получится. Даже реализация одного из трех озвученных сегодня проектов уже станет для региона большой удачей.

Пресс-служба правительства Республики Коми Из доклада Сергея Гапликова Госсовету Коми

Борьба за «Белкомур»

»Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) — проект строительства железнодорожной магистрали соединением Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермский край). Идея создания дороги возникла еще в 1930-е годы: она должна была напрямую соединить регионы Сибири и Урала со стратегическими предприятиями на севере СССР и выйти в порт Архангельск. Но проект по-прежнему ждет своего часа, и пока неизвестно, дождется ли.

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В ценах 2016 года проект оценивался в 330 млрд рублей с учетом заемных средств. Ранее потенциальный инвестор — китайская компания Poly International Holding Co., Ltd — заявляла о готовности вложить в «Белкомур» до $5,5 млрд. Когда в декабре 2017 года Республика Коми объявила аукцион о продаже своих акций АО «Белкомур» на общую сумму в 540 млн рублей, казалось, что в кулуарах разговоры с китайскими инвесторами уже проведены и торги предназначены для них. Но несмотря на то, что сроки подачи заявки на участие в аукционе трижды продлевались, за акциями «Белкомура» так никто и не пришел.

Нелегкая судьба «Белкомура» связана с тем, что его экономическая эффективность вызывает сомнения у федерального центра и у ОАО «Российские железные дороги». Сложностей добавляет первоначально выбранный конечной точкой порт Архангельска — замерзающий и не имеющий глубоководного участка. Без модернизации архангельского порта, которая может стоить дороже всего «Белкомура», проект железной дороги теряет уверенность в скорой реализации.

В конце марта 2018 года губернатор Архангельской области Игорь Орлов сделал неожиданное заявление: в проект «Белкомур» может быть включен проект строительства порта в поселке Индига Ненецкого автономного округа (НАО).

«НАО собирается стать участником проекта «Белкомур» с предложением включения в него своего объекта порта «Индига»… Ведется большая работа, чтобы некую разобщенность в Арктической зоне РФ переформатировать в совместную работу», — сказал Игорь Орлов.

Слова губернатора Архангельской области звучат странно, поскольку на деле Архангельск и Индига — это конкуренты за право стать финальной точкой «Белкомура».

Kremlin.ru Александр Цыбульский

Как ранее сообщало сообщало ИА REGNUM, идею строительства порта Индига в Ненецком автономном округе (НАО) отстаивает врио губернатора округа Александр Цыбульский. Индига выигрывает у Архангельского порта в глубине, удобстве береговой линии, меньшем количестве дней, в которые нужна ледовая проводка. Но минусы у точки тоже серьезные: в поселке проживают около 600 человек и отсутствует инфраструктура. А значит, затраты на создание порта на практически пустом месте потребуются немалые.

Означают ли слова Игоря Орлова, что Поморье отказывается от мечты о глубоководном порте в своей столице? Вовсе нет, эту мысль глава региона по-прежнему высказывает часто. Но дальше разговоров дело не идет.

Баренц-конкурент

Изначально Индига являлась частью другого замороженного проекта — «Баренцкомура» (Баренцево море — Коми — Урал). Эта железнодорожная магистраль могла бы соединить Индигу, Сосногорск, Троицко-Печорск, Полуночное и Сургут — а значит, пройти практически параллельно «Белкомуру».

Получается, с возникновением планов по строительству ветки Сосногорск — Индига, которую в сегодняшнем выступлении Сергей Гапликов назвал второй по счету, глубоководный порт Архангельска точно останется только идеей. Однако отметим, что в реализации «Баренцкомура» эксперты транспортной отрасли сомневаются больше.

Ожидания и реальность

Третья железнодорожная ветка, упомянутая Сергеем Гапликовым, имеет более позитивные перспективы. Стоит сказать, что ветка Воркута — Усть-Кара (поселок на территории НАО) протяженностью в 200 км является частью еще одного несуществующего «комура». «Карскомур» соединяет Урал с Карским морем и предполагает создание порта в поселке Усть-Кара (население — 542 человека).

Но, кажется, на деле всё выйдет несколько скромнее. Железная дорога Воркута — Усть-Кара действительно может понадобиться для вывоза ресурсов с северных участков Печорского угольного бассейна, которые еще не дождались разработки. Об этом сказано в стратегии развития АЗРФ до 2025 года.

Железнодорожное полотно

Воркута действительно должна стать важным для Арктики транспортным звеном по перевалке ресурсов в западном направлении. Но сделано это будет не за счет «…комуров», а при помощи ямальского «Северного широтного хода» (СШХ). Воркута и Салехард уже имеют железнодорожную связь.

Получается, что СШХ, строительство которого начнется уже в 2018 году, решит давнюю проблему соединения регионов России с западным направлением. И фактически свяжет Ямал — самую перспективную часть российской Арктики — с Уралом, Северо-Западом и центром страны.

«В перспективе через Воркуту будет осуществляться доставка полезных ископаемых в порт Сабетта с месторождений, находящихся вне территории Арктической зоны России», — указано в стратегии развития Арктической зоны России.

Наличие порта Сабетта сводит на нет надежды на создание еще одного порта в крошечном поселке Усть-Кара. Особенно при полном молчании федерального центра как об этом проекте, так и портах Архангельска и Индиги.

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Метания от порта к порту, от ветки к ветке снижают доверие к идее Архангельской области, НАО и Коми стать надежным подспорьем для развития российской Арктики. Возможно, главам северных регионов пора остановиться на одном из проектов и упорно искать подтверждения грузовой базы и объективные доводы для государственных властей. В противном случае заявления о стратегической важности железнодорожных магистралей и мегапортов так и останутся лишь параграфами в губернаторских докладах.