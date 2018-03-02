Послание президента: кто выиграет в Арктике?

Анна Горохова, , 20:52 — REGNUM

«Ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь» — с такими словами президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию вчера, 1 марта. «Арктическая» задача государства — сделать Севморпуть «по-настоящему глобальной, конкурентной транзитной артерией». Без чего она не может быть выполнена и кто получит максимальные выгоды от нового вектора развития страны?

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Грузопоток без «Лидера» невозможен

«Мы строим современные атомные ледоколы. Наш арктический флот был и остаётся, и будет самым мощным в мире», — в этих словах президента звучит как подтверждение первичной роли госкорпорации «Росатом» в развитии Арктики, так и гарантия того, что масштабное обновление ледокольного флота страны всё же произойдет.

К 2025 году, по словам Владимира Путина, грузопоток Севморпути возрастёт в 10 раз — до 80 млн тонн. На недавней встрече 28 февраля президента с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым были высказаны практически те же цифры. Тогда Лихачёв сообщил президенту следующие результаты подсчетов: объем перевозок на растущие рынки Юго-Восточной Азии с 2030 года составит не менее 70 млн тонн в год. И таких показателей не добиться без новых ледоколов.

Напомним, сейчас на Балтийском заводе в Петербурге строятся три ледокола проекта 22 200 — атомоходы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» мощностью 60 мегаватт, которые придут на смену своим устаревшим предшественникам. «Росатом» считает, что эту серию нужно увеличить до пяти ледоколов, но пока идея подтверждения не получила.

Более интересным является вопрос о строительстве уникального по своим характеристикам ледокола мощностью в 120 мегаватт «Лидер». И, похоже, проекту действительно быть — иначе как России остаться безоговорочным лидером в Арктике без одноименного ледокола? Теперь стоит ожидать целый ряд решений. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года финансирование «Лидера» было исключено из федеральной программы развития Арктики. Рассматривается вопрос реализации проекта по модели государственно-частного партнерства, но пока частные инвесторы о своей готовности участвовать в строительстве «Лидера» не заявляли.

Кроме того, «Росатом» настаивает на том, что «Лидеров» должно быть три — по-другому полноценную проводку судов в восточном направлении не обеспечить.

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Не все мечты сбываются

Цель в 80 млн тонн обозначена, но при нынешнем инфраструктурном развитии российской Арктики достичь ее к 2024 году невозможно. Поэтому вполне понятно, что за словами президента последуют федеральные вложения в перспективные арктические проекты. Некоторые из них, отметил Владимир Путин, уже получили развитие:

«Уже запущен ряд масштабных индустриальных проектов в Арктике. Они отвечают самым строгим экологическим стандартам. Укрепляем научную, транспортную, навигационную, военную инфраструктуру, что позволит надёжно обеспечить интересы России в этом стратегически важном регионе», — сообщил президент.

Примером из числа необходимых стране проектов является строительство 707-километровой железнодорожной магистрали «Северный широтный ход», которая соединит восточную и западную части Ямало-Ненецкого автономного округа. Распоряжение о старте концессионной процедуры строительства широтного хода было подписано 22 февраля премьер-министром Дмитрием Медведевым. Начало стройки не за горами — согласно прогнозам, старт будет дан в конце 2018-го или начале 2019 года.

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Логичным выводом из слов Владимира Путина о рекордном развитии грузопотока СМП может стать ускорение реализации проекта строительства железнодорожной линии Бованенково — Сабетта. Эта дорога в 170 км призвана увеличить инвестиционную привлекательность «Северного широтного хода» и фактически обеспечит для новой магистрали выход к Севморпути. Но строительство ветки до Сабетты, вполне возможно, будет идти на китайские деньги: в начале года китайская компания China Railway Construction Corporation проявила открытый интерес к проекту и на данный момент занимается его анализом. По мнению некоторых экспертов, инвестиции из Китая — возможность, на которую России стоит согласиться для ускорения развития своих северных территорий.

Еще одним регионом-лидером по привлечению инвестиций станет Мурманская область. Свое развитие получат портовые мощности, которыми обладает столица региона, поскольку на сегодняшний день Мурманск остается самой удобной и ключевой точкой на северной акватории России. Будет реализован и проект Мурманского транспортного узла, которому сейчас сильно мешает отсутствие четкой модели финансирования. Однако важность проекта для страны вполне способна пересилить бюрократические неувязки.

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Главы регионов Арктической зоны России, безусловно, восприняли послание президента как гарантию государственного внимания к макрорегиону. Как пишет телеграм-канал «Капитан Арктика», «дальше всё зависит от расторопности представителей губернаторского корпуса: насколько они сумеют продать центру свои проекты как необходимые для развития российской Арктики». Стоит сказать, удается это далеко не всем.

Слова президента о перспективах развития транспортной инфраструктуры оптимистично воспринял глава Архангельской области Игорь Орлов. В разговоре с ТАСС он вновь напомнил о двух отложенных в долгий ящик проектах — железнодорожной магистрали «Белкомур» и глубоководном участке морского порта Архангельск.

«Мы предлагаем построить железнодорожную магистраль «Белкомур» с развитием структур в наших прибрежных территориях — Ненецком автономном округе (НАО), Архангельской и Мурманской областях — чтобы обеспечить транзит грузов: с одной стороны — отправка по Северному морскому пути, с другой — прием их для центральной части страны», — сообщил Игорь Орлов.

Проект «Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) в список приоритетных не входит: это ясно хотя бы потому, что, кроме региональных лидеров Республики Коми и Архангельской области, о нём никто не вспоминает. Более того, правительство Коми еще в конце 2017 года приняло решение о продаже своей части акций АО «Белкомур» и уже дважды продлевало сроки аукциона по причине отсутствия покупателей. Данная железная дорога не имеет подтвержденной достаточной грузовой базы, к тому же упирается в замерзающий, недостаточно развитый порт.

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Углубление дна в архангельском порту теоретически сделало бы эту точку удобной для отправки различных видов грузов на судах с осадкой до 14,5 м и дедвейтом до 74,3 тыс. тонн. Но друг без друга две идеи — глубоководный участок порта в Архангельске и «Белкомур» — теряют свои и без того неочевидные перспективы.

В повестку развития Арктики никак не ложится еще один проект — строительство порта Индига в Ненецком автономном округе (НАО). Как уже сообщало ИА REGNUM, эту идею отстаивает врио губернатора НАО Александр Цыбульский, не преминул он повториться и после выступления Владимира Путина. Однако эксперты транспортной отрасли потребности в этой точке не видят: виной всему отсутствие инфраструктуры и трудовых ресурсов, поскольку в скромном поселке Индига проживает чуть более 600 человек.

Россия развернулась в арктическом направлении, и уверенность в этом дальше будет только крепчать. Но это вовсе не значит, что теперь каждому арктическому субъекту достанется по порту и железной дороге. Выбор, куда направить государственную поддержку, будет остановлен на тех проектах, в которых стратегическая необходимость и экономическая выгода будут очевидны.

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