Главным событием марта в Татарии являются выборы президента РФ, на которых регион хоть и показал высокий показатель явки — 77,45%, но немного недобрал до результатов 2012 года — 82,99%. Между тем рейтинг Рустама Минниханова, поднявшийся в марте, уже в начале апреля оказался «подпорчен» конфликтом вокруг строительства мусоросжигательного завода. На фоне событий в Волоколамске это может стоить ему если не кресла, то потери политических очков точно. Тем более, замену для него уже, по слухам, подготовили, среди кандидатов назывался гендиректор АО «Татспиртпром» Ирек Миннахметов.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Казанский кремль

После президентских выборов, прошедших 18 марта, также актуальным вопросом стало, кого же из Татарии заберут в новое федеральное правительство. Среди вероятных кандидатов — рулевой «КамАЗа» Сергей Когогин (сопредседатель штаба Владимира Путина). А новоиспеченного вице-премьера РТ Лейлу Фазлееву и вовсе прочат в кресло министра образования РФ. Называется среди вероятных кандидатур в высшие эшелоны власти и экс-премьер Татарии Ильдар Халиков, ушедший с поста после того, как в регионе начали один за другим «лопаться» банки.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта 2018 года, унёсший жизни 64 человек, и последовавшие массовые проверки торговых центров показали, что в Татарии есть множество своих торговых центров — потенциальных убийц.

В сфере экономики самым важным событием марта можно назвать совещание об итогах деятельности участников финансового рынка республики, на котором премьер-министр РТ Алексей Песошин обратил внимание глав банков «на высокие риски при кредитовании бизнеса собственников банков».

Очередной скандал с уголовным делом и коррупционной составляющей. В этот раз внимания правоохранительных органов «удостоилась» глава федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова. А в Балтасинском районе Татарии завершилось расследование скандального дела о возведении домов для ветеранов Великой Отечественной войны в зоне сибиреязвенного скотомогильника. По нему обвиняемым проходит действующий глава исполкома.

В делах банков-банкротов Татарии, коих уже насчитывается шесть, в марте следователи также не стояли на месте. Бывший председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова подозревается в злоупотреблении полномочиями с кредитами на общую сумму 239 млн рублей, а главу правления «ИнтехБанка» и его первого зама заподозрили в выведении активов на 873 млн рублей.

Также в марте на очередной виток пошёл языковой скандал, связанный с отменой обязательного татарского языка в школах. После того, как одного из родителей оштрафовали за отсутствие заявления по выбору родного языка, активисты потребовали вовсе убрать предмет из программы школ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России. 2018

Выборы — рейтинг вверх, протесты — рейтинг вниз

Главным событием марта стали выборы президента РФ, на которых явка по Татарии составила 77,45% против 82,99% на президентских выборах 2012 года. За Владимира Путина в этот раз голоса отдали 82,09% избирателей, что также чуть меньше, чем шесть лет назад.

Но, несмотря на отставание от 2012 года, в целом явка была достаточно высокой, и эксперты отметили, что это говорит о провале тактики бойкота выборов со стороны несистемной оппозиции.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в своём докладе отмечает, что «высокая явка в национальных республиках объясняется тем, что политический процесс в таких регионах более упорядочен и иерархизирован».

"Если отсутствуют явные конфликты и кризисные тенденции, то можно говорить о существовании консенсуса, который подразумевает высокую лояльность не только республиканской элиты, но и населения. Это проистекает из давней традиции патрон-клиентских отношений: в политической и социальной практике неформальный (личностный) элемент превалирует над институциональным», — отмечается в докладе и уточняется, что «протестная повестка в республиках в последние месяцы была связана с изменением статуса местного языка (наиболее остро это проявлялось в Татарстане), но в конечном счёте удалось достичь договорённостей».

В первые дни после выборов кроме результатов самой обсуждаемой темой была, а кого же из Татарии пригласят в новое правительство РФ. Среди самых вероятных кандидатур назывался сопредседатель предвыборного штаба Путина — «рулевой» КамАза Сергей Когогин.

А ещё есть мнение, что с этого же завода уйдёт на повышение и бывший премьер-министр, покинувший пост после банковского кризиса, а ныне член Совета директоров Ильдар Халиков.

«Наши источники сообщают, что это не точная информация. Халиков после выборов 18 марта уедет в Москву на очень высокий пост. Какой точно, мы пока не знаем, однако источники сообщают, что это пост, равный министерскому в новом правительстве России. Источники сообщают, что данное решение было принято в ходе визита президента РФ в Казань, и подтверждение приехало вместе с Бабичем (Михаил Бабич — полпред президента в ПФО. Прим. ИА REGNUM ). Назначение Халикова может значить усилением позиций Татарстана на федеральном уровне», — пишет телеграм-канал «Неудаща».

Прочат в кабинет министров и нового вице-премьера Татарии, а ранее помощницу главы региона Лейлу Фазлееву.

«Часть аналитиков считает, что новым министром образования станет кто-то из региона. Поговаривают о заместителе председателя правительства Республики Татарстан Лейле Фазлеевой, первом заместителе председателя правительства Ульяновской области Екатерине Уба, министре образования Камчатского края Виктории Сивак», — пишет «Учительская газета».

Между тем за счёт высокой явки избирателей на выборах, а также благодаря частично и тому, что в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин трижды упомянул Казань как пример эффективной работы в ряде сфер, рейтинг главы Рустама Минниханова в марте пошёл вверх.

Kremlin.ru Рустам Минниханов

В рейтинге влияния глав субъектов РФ от АПЭК Минниханов в марте относительно февраля поднялся на одну строчку вверх — с пятого на четвёртое место. Но в апреле у главы Татарии большие шансы не только вернуться на позицию ниже, но и потерять политические очки. В регионе нарастают протестные настроения, связанные с планируемым строительством мусоросжигательного завода. Они вышли на новый виток после того, как в конце марта представители республиканских властей заявили, что стройке быть, и анонсировали место размещения — участок в районе посёлка Осиново Зеленодольского района. Рядом с новым соципотечным микрорайоном.

Напомним, проект изначально анонсировался в Казани, что сразу же вызвало протест горожан, переживающих за экологию и своё здоровье. Стоимость завода, который будет строить ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (учредитель — ООО «РТ-Инвест Финанс»), составляет 30 млрд рублей.

Жители региона еще в 2017 году начали протестную деятельностью, требуя запретить строительство объекта рядом с населёнными пунктами. Заверениям властей о безопасности и новых технологиях жители не верят и предлагают строить рядом с казанской «рублёвкой» — посёлком Боровое Матюшино.

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В начале апреля 2018 года мэр Казани Ильсур Метшин встретился с активистами, чего, к слову, так и не сделал Минниханов. Встреча прошла напряжённо, выступление Метшина перебивали выкриками протеста. Аргументы градоначальника не убедили активистов, и ему самому предложили переехать поближе к будущему заводу.

«Давайте я здесь в Николаевке куплю участок, построю дом и перевезу сюда сына с его семьей», — цитирует ответ Метшина издание Idel.Реалии.

Но и тут ему не поверили.

По результатам встречи была создана рабочая группа, первое заседания которой прошло 11 апреля, но вопросы так и остались не снятыми.

Градус напряжённости добавили и штрафы, присуждённые активисткам. Один получила горожанка, выступавшая 25 марта на собрании жителей против строительства завода, а две активистки были задержаны и оштрафованы после встречи жителей в начале апреля. Митинг на этот день власти не согласовали, и граждане пришли на мероприятие без плакатов, но всё равно без задержаний не обошлось.

«К большому сожалению, власть имущим выгодна безынициативная толпа. Они не готовы ни слушать нас, ни слышать. Вот и может наступить момент, когда низы больше так не смогут жить, а верхи не смогут управлять. Почему всегда нужно доводить до точки кипения? Что, история ничему не учит?» — говорили после этого горожане.

На 15 апреля запланирован митинг противников строительства завода, который пройдёт в Осиново. А 14 апреля активистам обещают встречу с представителем инвестора будущего завода.

Чего будет стоить рост протестной активности в Казани главе региона, станет известно уже скоро. В рейтинге от телеграм-канала «Политброкер», чьи выводы не чурается комментировать и пресс-служба главы Татарии, за первую неделю апреля Минниханову рейтинг уже понизили, и эксперты называют среди причин именно споры вокруг строительства мусоросжигательного завода.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

Торговые центры — потенциальные убийцы

Страшная трагедия в Кемерове, где при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, послужила основанием для внеплановой проверки объектов массового пребывания граждан во всех регионах. Татария не стала исключением. И хотя завершить проверку компетентные органы планируют к концу апреля, но первые итоги показывают, что часть ТРЦ в республике — это потенциальные убийцы.

В Елабуге специальная комиссия посетила кинотеатр «Бруклин» и батутный центр на улице Чапаева. В кинотеатре, где на момент школьных каникул было многолюдно и основной состав посетителей — школьники, оказались «нарушения по путям эвакуации», имеются «вопросы по пожарным кранам».

В батутном центре тоже не обошлось без нарушений. Схожая ситуация была и в Набережных Челнах, где их обнаружили во всех 11 проверенных торговых объектах. Особенно отличились ТЦ «Капитан», «Глобус», «Челны». В комментариях изданию Chelny-biz.ru начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Набережные Челны Евгений Кашихин заявил, что может встать вопрос о приостановке эксплуатации этих зданий. Но это в случае, если собственники не устранят замечания.

Среди самых серьёзных нарушений в торговых центрах города — это неисправность систем пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человек, из которых большая часть — это дети. По данному факту возбуждено уголовное дело, и в нём уже восемь фигурантов — от руководства компании-собственника здания до начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина, выезжавшего на пожар. Следствие считает, что в результате халатных действий последнего погибли не менее 37 человек, которые в момент пожара находились в кинозале №2 ТРЦ «Зимняя вишня». Следователи отмечают, что, прибыв на место, Генин не принял в расчёт слова очевидца о нахождении в кинозале людей и повёл пожарное звено в другую сторону.

«В результате ими было упущено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», — считают следователи.

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Эхо банковского кризиса

2017 год стал для Татарии годом банковского кризиса, и эхо до сих пор слышится в регионе в виде судебных баталий бывших клиентов «лопнувших» банков и новых эпизодов уголовных дел в отношении руководства. Март исключением не стал.

Глава правления банка «Спурт», последнего из признанных банкротами и попавших в число лишённых лицензии из-за участия в самофинансировании крупного, но неудачного химического проекта, Евгения Даутова стала фигурантом уголовного дела. Следствие вменяет ей злоупотребление полномочиями при выдаче двух кредитов на 119 млн и 120 млн рублей.

«Идёт на сегодняшний день следствие. И мы считаем, что госпожа Даутова виновна», — цитирует замминистра внутренних дел и начальник ГСУ МВД по РТ Владимира Изаака издание «Реальное время».

Изаак также отметил, что кредиты были выданы «без должного обеспечения» и «деньги ушли».

Напомним, банк участвовал в кредитовании проекта по производству метихлорсиланов, заявленного как единственного в СНГ. Для этих целей на базе старейшего завода АО «Казанский завод синтетического каучука», также находящегося на сегодня в трудном финансовом положении, было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон». Последнее признано банкротом и находится на стадии конкурсного производства. Даутова владеет в «КЗСК» долей в 30,05%, и ещё 20% ей принадлежит через ООО «Газ-маркет», в котором она единственный учредитель.

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Tfb.ru Здание головного офиса Татфондбанка

Не всё в порядке и у руководства «лопнувшего» «Интехбанка», который утянул за собой на дно «Татфондбанк».

27 марта СУ СК РФ по РТ сообщило, что в отношении главы правления банка 51-летнего Марселя Зарипова и его первого заместителя 35-летней Елены Наумовой возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Следователи считают, что вместе с другими работниками банка они, зная «о его неплатежеспособности и возможности отзыва лицензии», в последнюю неделю декабря 2016 года «незаконно вывели активы банка на сумму 873,6 млн рублей». Уже 23 декабря на операции по счетам был установлен мораторий, а 3 марта 2017 года у ПАО «ИнтехБанк» отозвали лицензию.

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Напомним, в отношении главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, в котором на момент банкротства доля республики была около 41%, также было возбуждено ряд уголовных дел. Следствие по ним продолжается, но число эпизодов уже превысило 20, а ущерб перешагнул 50 млрд рублей. В это же время по ходатайству следователя Мусин был отпущен из-под ареста на подписку о невыезде.

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Банковские планы

В связи с банковским кризисом интересно и отчётное собрание участников финансового рынка республики по итогам 2017 года, прошедшее в конце марта. На нём, ко всему прочему, были поставлены задачи и на 2018 год.

Сначала, как водится, в ход пустили цифровую артиллерию. По данным за 2017 год в регионе было выдано 2,3 трлн рублей в виде кредитов жителям и юрлицам, что на четверть больше, чем за год до этого. Наибольшая доля в них, а именно 2,1 трлн рублей, — это кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Рост здесь, несмотря на банковский кризис, был в 1,3 раза.

Увеличилось и число прокредитованных граждан — на 29% по объёму средств, до 216 млрд рублей. Во многом это произошло за счёт снижения ставок ипотеки и роста интереса к ней. Прирост был на 37%.

Участники совещания отметили, что «слабо распространена практика привлечения инвестиций с помощью выпуска долговых ценных бумаг», и поставили перед собой задачу на развитие рынка корпоративных облигаций. Для этого чуть позднее началась работа по созданию межведомственной рабочей группы. На одном из профильных совещаний отмечалось, что нужно сформировать пул соорганизаторов размещения облигаций из числа инвестиционных консультантов и региональных участников финансового рынка, а также создать единый информационный центр по вопросам выхода региональных предприятий на рынок корпоративных облигаций на площадке Союза «Торгово-промышленная палата РТ».

Премьер-министр РТ Алексей Песошин, выступая на совещании, отметил «высокие риски при кредитовании бизнеса собственников банков», и напомнил, что в период чемпионата мира по футболу, часть матчей которого пройдёт этим летом в Казани, нужно обеспечить безопасные и бесперебойные расчёты.

Александра Майер ИА REGNUM День знаний

Татарский в школах: штраф «за родной язык»

Языковой вопрос в марте 2018 года в Татарии поднимался не раз, менялся лишь угол. Так, выяснилось, что родители, которые не написали заявление на выбор родного языка, могут быть оштрафованы. В родительской группе в соцсетях появился скан соответствующего постановления комиссии по делам несовершеннолетних от 29 марта 2018 года. В ней говорилось, что мама одного из казанских учеников занимается воспитанием и образованием ребёнка ненадлежащим образом, так как тот «не посещает предмет «родной язык» и «родная литература». Штраф составил 200 рублей.

Подобный шаг властей вызвал шквал недовольства со стороны родительского сообщества, которое упирало на добровольность изучения.

«Этот цирк с КДН напоминает жалкие предсмертные конвульсии лиц, которые отчаянно хотят заставить всё человечество верить в то, что земля плоская. Срочно в суд!», «Языки народов России — это часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное», «Эти уроки родного языка являются соломинкой для власти, чтобы показать, что всё-таки мы независимы от РФ и сами себе хозяева», «Вся эта мышиная война по вопросу языка в Татарстане до добра не доведёт власти, они доиграются», — возмущены родители.

В комментариях изданию «Вечерняя Казань» супруг оштрафованной мамы Алексей Т. рассказал, что решение не посещать родной язык было принято на семейном совете — эти часы решено было отдать на дополнительные занятия биологией или информатикой, которые девочка будет сдавать на госэкзаменах после окончания девятого класса.

«Как только началась третья четверть и в расписании появились два новых предмета, директор стала обрабатывать меня и жену: «Подпишите». Но нам татарский не нужен. А учить дополнительно родной русский… Мы заглянули в тетради одноклассников дочки, которые выбрали этот предмет, и вздохнули: записывают какие-то шутки-прибаутки, в общем, из пустого в порожнее. Причём уроки ведёт бывшая учительница татарского языка, которая ещё даже не прошла переподготовку», — заявил он.

Последствием такого «внимания» со стороны комиссий в дела семейные стал призыв убрать «родной язык» как предмет из учебной программы. Чуть позднее родительское сообщество обнаружило, что проект нового федерального государственного образовательного стандарта для начальной школы «включает предметную область «родной язык и литература» в перечень обязательных учебных дисциплин (в обязательную часть учебного плана)» и «предлагает для изучения в этой области региональный госязык и/или родной язык», но «не закрепляет за родителями права выбора желаемого для изучения предмета». Общественные обсуждения проекта продлятся до 19 апреля 2018 года, и родители призывают всех написать свои предложения.

«Сейчас каждый должен сформулировать и написать то, что он думает об этом стандарте, самостоятельно. Главное — указать на недопустимость оставлять в окончательном варианте ФГОСа в п. 19.3 предметную область родной язык и родная литература», — пишет администратор крупнейшего родительского сообщества в соцсетях.

Напомним, языковой вопрос стал конфликтным моментом для Татарии еще в 2017 года, когда по результатам прокурорских проверок его перевели в статус добровольного для изучения. Тогда свыше 115 тыс. родителей вместо него выбрали родной для их детей русский язык. Много копий было сточено оппонентами, доходило до вмешательства прокуратуры, вынужденной напоминать об ответственности за разжигание межнациональной розни. Сейчас вопрос добровольности преподавания родных языков в школах республики снова стал «яблоком раздора».

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Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Операция «Антикоррупция»

Своё громкое уголовное дело в марте также имелось. Следственные органы заподозрили в коммерческом подкупе профсоюзного лидера республики 63-летнею Татьяну Водопьянову. Председателю вменили, что она принуждала руководство принадлежащего профсоюзной федерации санатория «Бакирово» страховать её жизнь. Сумма страхования составляла 500 тыс. рублей, а премия по страховку выплачивалась, по мнению следствия, Водопьяновой. По данным следователей, с 2009 года премии «натекло» почти 3 млн рублей. Сначала председатель федерации во всём призналась, потом обвинила следствие в давлении и от своих слов отказалась, заявив публично, что это наветы бывшего руководства санатория. Водопьянова также добавила, что на них будет подано заявление на возбуждение уголовного дела.

Через некоторое время в казанских СМИ появилось сообщение, что профсоюзный лидер в больнице с гипертоническим кризом. Расследование уголовного дела продолжается, и следователи говорят, что после того, как публично было объявлено о возбуждении уголовного дела, на фигуранта в адрес следователей посыпались жалобы. Подробности не уточняются, но вполне возможно, что в этом деле добавится эпизодов.

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Вопрос антикоррупции был актуален и для республиканских чиновников. Представитель Управления главы региона по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов на пресс-конференции заявил, что девять человек из руководящего состава республики привлечены к дисциплинарной ответственности за ошибки и неточности в декларациях о доходах. Фамилии он не озвучил, но дополнил, что в числе невнимательных есть и «руководители министерств, в том числе один из вице-премьеров».

ИА REGNUM Ветераны

Ветеранов «отправили» на скотомогильник

В конце марта 2018 года следственные органы закончили многомесячное расследование скандального дела, где чиновники проявили особый цинизм — разрешение на строительство домов для ветеранов Великой Отечественной войны было выдано на участок в зоне сибиреязвенного скотомогильника в Балтасях. Обвиняемым по трём эпизодам, связанным с превышением должностных полномочий при переводе земель, проходит действующий глава исполкома Балтасинского района Рамиль Шакиров.

По сообщениям казанских СМИ, вину чиновник по этому и другим эпизодам признал. Теперь очередь за судом, при признании виновным уютное кресло ему придётся покинуть.

Бывший учитель физкультуры одной из районных школ пришёл в исполком около восьми лет назад, а карьеру во властных эшелонах он начал как глава районного отдела по делам молодёжи и спорту в далёком 1994-м году. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в январе 2018 года, но ни должности, ни свободы Шакиров тогда не лишился.

По данным издания «Реальное время», в 2014 году участок площадью 2,8 тыс. кв. м был передан в аренду сыну главы района, на котором он построил дом под видом «дома пчеловода». Строительство немаленького коттеджа велось на землях сельскохозяйственного назначения, а разрешение на строительство, к тому же «задним числом», Айнуру Н. оформил ныне проходящий обвиняемым глава исполкома. Данный факт в первый раз всплыл на антикоррупционном совете в 2016 году.

Кроме того, весной 2014 года по разрешению местных властей были застроены четыре участка в зоне скотомогильника.

«Их и выбрали в нарушение местных и федеральных нормативных актов, когда сверху прозвучал наказ о строительстве нового жилья для нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов», — сообщает издание.

На одном из совещаний глава исполкома поручил подчинённым «оформить участки надлежащим образом». По данным следствия, наделы были легализованы «путём внесения ложных сведений» и стали числится землями населённых пунктов, предназначенными под индивидуальное жилищное строительство. Ветераны оформили дома в собственность, участки же передали им в аренду.

Издание со ссылкой на следователей пишет, что на допросе Шакиров заявил, что «это было лучшее, что можно было предложить ветеранам».

Позднее, а именно в апреле 2017 года, постановлением главного государственного санитарного врача РФ для площадок была установлена новая санитарно-защитная зона скотомогильника, и участки «оказались» с домами выведены из неё. Но! Санитарную зону сократили после комплекса спецмероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод, чего не было сделано районными властями при выдаче разрешения на строительство домов для ветеранов.

Дело в ближайшее время начнёт рассматривать Балтасинский районный суд.