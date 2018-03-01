Путин поставил точку в споре о третьей столице: мнение из Казани

Казань, , 17:05 — REGNUM Социальная политика в послании президента РФ, сделанном Федеральному собранию 1 марта 2018 года, заняла особое место, а тот факт, что верховная власть России пришла к пониманию проблемы бедности населения, можно приветствовать. Частое же упоминание Казани в речи Владимира Путина поставило точку в споре, какой город считать третьей столицей России. Такое мнение высказали респонденты ИА REGNUM из Татарии.

Напомним, в послании главы государства Казань в положительном ключе упоминалась трижды — в связи с наличием успешного опыта обновления городской среды и инфраструктуры, как город, где формируются мощные научно-образовательные центры, и как площадка, где уже действуют международные математические центры.

«Если мы посмотрим на послание президента, то Казань упоминается три раза, чаще только Владивосток — четыре раза. Во всех трёх случаях фигурировало несколько разных городов, но всегда Казань шла первой по счету, что весьма показательно. Мы недавно опять слышали, что открылась дискуссия, какой город является третьей столицей. Думаю, что по крайней мере у Владимира Путина, исходя из его послания, третьим городом в стране является Казань», — отметил депутат Госсовета РТ Артём Прокофьев, добавив, что в целом послание, по его мнению, прежде всего военное.

«По моим ощущениям, половина послания была посвящена оборонной тематике, и на фоне этого другая часть послания меркнет. Тем не менее я считаю, что если мы говорим о значимости для наших граждан, то часть, касающаяся внутренней и социальной политики, она важнее. Здесь намечено несколько направлений, но надо смотреть детали. Мы знаем, что по итогам каждого послания бывают поручения. Дождёмся их, тогда будет понятно, какие намечены направления развития», — добавил депутат.

Председатель татарстанского регионального отделения «Всероссийского женского союза — Надежда России», депутат Зеленодольского муниципального района РТ Динара Халимдарова отметила, что блок по социальной политике в послании также занял особое место.

«Тезис президента об увеличении размеров пенсий, обеспечении их индексаций абсолютно правилен. Но мы также не должны допускать увеличения пенсионного возраста.

Владимир Владимирович сообщил, что регионам будет оказана помощь в объёме 50 млрд рублей на строительство яслей. Надеюсь, что эти средства будут эффективно работать, и нам удастся сдвинуть с «мертвой» точки вопрос об обеспечении детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных организациях. Тем самым дадим мамам возможность выйти на работу», — прокомментировала Халимдарова, отметив и другую проблему, которую огласил президент РФ — в России за чертой бедности находится 20 миллионов человек.

Она уточнила, что «в реальности эти цифры почти в два раза выше», но «можно приветствовать тот факт, что верховная власть России пришла к пониманию проблемы бедности нашего населения».

"Надо понимать, что бедность тесно связана с колоссальным имущественным расслоением в нашей стране. Нарастание имущественного расслоения и социальной несправедливости — это сегодня не только проблема России, а общемировая тенденция. Наиболее эффективно с бедностью в последние десятилетия борется социалистический Китай. В 1990 году там 61% населения были за чертой бедности, сейчас — только 4%, а к 2020 году намечено полностью искоренить бедность. На мой взгляд, кроме обозначенной президентом необходимости обеспечения долгосрочного роста доходов граждан, одним из необходимых шагов в борьбе с бедностью является выравнивание уровня развития регионов страны», — отметила Халимдарова, выделив ещё три аспекта в послании — обновление городской среды, увеличение строительства жилья для граждан и развитие транспортной инфраструктуры.

Респондент ИА REGNUM высказала мнение, что для решения этих задач необходимо развивать законодательную базу, и «это работа для парламентариев не только в Госдуме, но и в регионах».

"Призыв президента удвоить финансирование дорожного строительства — также важный аспект будущей политики и работы для законодателей. Необходимо создать условия для того, чтобы выделяемые средства расходовались эффективно, строители не были перегружены дополнительными, неоправданными расходами. Только тогда строительство дорог, которые должны связывать обновлённые города, будет идти быстро и качественно. К тому же надо чётко понимать, чтобы значительно улучшить состояние дорог, нужно как минимум резко уменьшить уровень воровства при их строительстве и ремонте», — резюмировала Динара Халимдарова.

Напомним, комментируя послание президента РФ, глава Татарии Рустам Минниханов отметил, что в нём всё важное и неважных вещей нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года глава государства обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В нём Владимир Путин обозначил векторы развития страны.