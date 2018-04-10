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Kremin.ru Алмазбек Атамбаев

В Киргизии случилось то, чего ожидали и не предполагали дождаться многие. Глава республики Сооронбай Жээнбеков, пришедший к власти с помощью предыдущего президента Алмазбека Атамбаева, похоже, вышел из-под контроля и на глазах обретает самостоятельность.

За последние дни новый президент Киргизии Жээнбеков отправил в отставку ряд ключевых персоналий, которые могли помочь бывшему главе государства Атамбаеву по-прежнему управлять государством. В отношении окружения экс-президента готовятся уголовные дела, и это не последние тревожные новости.

Если сравнить политическую конструкцию, созданную за последние годы правления Алмазбеком Атамбаевым в Киргизии, с башней, то можно сказать, что она опасно накренилась, фундамент потрескался, а несколько камней в ее основании уже выпали. Постройка еще не обвалилась, но уже опасно накренилась.

Надежды Атамбаева

Чтобы объяснить причины происходящего, придется вернуться на несколько лет назад. Осенью 2017 года должен был истечь президентский срок Алмазбека Атамбаева. С приближением выборов перед его окружением встал вопрос — как сохранить влияние и ресурсы? После обсуждения нескольких вариантов команда пришла к решению.

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Задумка выглядела так: Алмазбек Атамбаев уходит в отставку, но продолжает оказывать влияние на ситуацию посредством лояльных политиков, занимающих ключевые посты в системе госуправления.

Основная надежда возлагалась на бывшего губернатора Ошской области, друга и соратника по партии Сооронбая Жээнбекова. Заняв президентский пост, он должен был обеспечить преемственность курса и стать основным проводником влияния бывшего президента.

Однако оставался риск, что новый глава Киргизии выйдет из-под контроля. Удержать его в рамках должны была система противовесов: премьер-министр Сапар Исаков, глава Госкомитета нацбезопасности Адил Сегизбаев, Генпрокуратура, МВД, а также доминирующая в парламенте атамбаевская партия СДПК и подконтрольные СМИ (большинство относительно независимых к этому моменту было нейтрализовано).

Изначально всё вроде бы получалось неплохо: 15 октября 2017 года Сооронбай Жээнбеков победил на президентских выборах, его соперник Омурбек Бабанов бежал из страны, премьер Сапар Исаков развернул бурную деятельность, а Алмазбек Атамбаев на время ушел из публичного пространства.

Первые проблемы

Первые признаки того, что что-то идет не так, начали проявляться в январе 2018 года. Сыграло роль несколько факторов:

Амбиции и страхи: Окружение нового главы государства считало, что заслуживает большего, чем просто выполнять распоряжение людей, поставленных предыдущим президентом. Команда предыдущего президента боялась потерять влияние и посты, поэтому к любому действию нового главы государства относилась настороженно.

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Проблемы в делах: Премьеру Сапару Исакову не удалось реализовать большую часть проектов. Привлеченные инвесторы оказывались людьми с сомнительной репутацией, серьезные компании, не найдя общий язык с властями, уходили сами.

Отмечу, что регулярные неудачи — это нормальный, с учетом киргизских реалий, рабочий процесс, но с Сапаром Исаковым сыграла злую шутку его публичность. Молодой премьер много появлялся в СМИ, его инициативы активно освещались. Однако с каждым сбоем в реализации разрекламированных проектов поддерживать образ «перспективного и успешного политика» становилось всё сложнее.

Форс-мажор: Весьма болезненным событием, ударившим по выстроенной системе, стала авария ТЭЦ в столице Киргизии. Это было первое за последние годы массовое потрясение местных жителей, внезапно столкнувшихся с угрозой здоровью и жизни. При этом для большинства жителей столицы очевидным было то, что угроза эта возникла не из-за форс-мажора, а из-за банального воровства, халатности и некомпетентности.

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Потрясение, вызванное масштабностью аварии и ее возможными последствиями, а затем и скандалы вокруг воровства и коррупции на энергообъекте больно ударили по репутации правительства и предоставили его критикам множество козырей.

Страх + недоверие = кризис

Надо отметить, что Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков, по свидетельству окружения, имели и, вероятно, имеют теплые дружеские отношения, но «короля делает свита», а свита у каждого из «королей» ожидала подвоха и не желала довольствоваться малым.

Начали покидать свои посты верные бывшему президенту чиновники: Алмазбек Усенов, отвечавший за контроль над СМИ, покинул пост в конце декабря. Глава аппарата президента Фарид Ниязов ушел в феврале 2018 года.

Bryansktoday.ru Чиновник

Единой команды не получилось. Сыграли роль отсутствие традиций преемственности, страх и амбиции. Напряжение между окружением двух киргизских президентов, нынешнего и бывшего, росло. Любое высказывание или действие противоположной стороны истолковывалось и доносилось до руководящих ушей в негативном смысле. В результате политические союзники начали воспринимать друг друга в качестве конкурентов.

За последние месяцы таких нестыковок было множество, и всё же Жээнбекову и Атамбаеву удавалось держаться и не срывать эмоции, но, видимо, наступил предел. Что именно стало последней каплей, неизвестно.

Возможно, особое беспокойство бывшего президента Киргизии вызывал естественный и неудержимый процесс — некоторые важные организации и политические деятели, с помощью которых Атамбаев планировал влиять на ситуацию, постепенно выходили из-под его контроля. Лояльность перед бывшим шефом, несмотря на договоренности, размывалась. Киргизские СМИ, силовики, депутаты начали оглядывать в сторону нового главы государства, а некоторые просто приносили ему присягу на верность.

Алмазбеку Атамбаеву было о чем беспокоиться:

баланс сил менялся не в его сторону,

родная партия СДПК опасно потрескивала (внутри назревал очередной раскол),

политические оппоненты начали выстраивать отношения с протеже,

руководство Казахстана, с которым он крепко поссорился перед окончанием президентского срока, помнило обиды и явно не желало ему безоблачного будущего.

Проведенный 31 марта съезд СДПК стал не только смотром сил, но и последней попыткой переломить ситуацию. Алмазбек Атамбаев впервые после ухода с поста главы государства вышел на публику, продемонстрировал уверенность в себе, выступил перед сопартийцами и обаял журналистов. На сторонников Атамбаева явление экс-президента народу произвело воодушевляющее воздействие. Оппоненты загрустили.

Government.ru Сооронбай Жээнбеков

И всё бы было хорошо — большое количество делегатов, покровительственный тон выступления, продемонстрированный Атамбаевым в отношении Жээнбекова, отличное освещение мероприятия в СМИ. Смущало большое количество охраны и тщательный отбор присутствовавших. Для уверенной в себе монолитной партии республиканского масштаба меры предосторожности были явно излишними. На самом деле организаторы опасались скандала со стороны недовольных однопартийцев.

Брат президента и сложный выбор

Среди прочих на съезде отсутствовал депутат, член СДПК Асилбек Жээнбеков. Не исключено, что именно конфликт вокруг его персоны стал одной из важнейших причин нынешнего политического кризиса в Киргизии.

В последний месяц приходящийся нынешнему президенту родным братом Асилбек стал объектом регулярной критики и призывов сдать депутатский мандат сначала со стороны лояльных Атамбаеву политиков, а затем и самого Атамбаева. Бывший президент прилюдно указывал Сооронбаю Жээнбекову на то, что его ближайший родственник должен сдать мандат, и выглядело это по восточным меркам невежливо.

И дело было не только в том, что речь шла о брате, хотя это и очень важный момент. Асилбек Жээнбеков — не обычный молчаливый депутат, а влиятельный политик с опытом работы спикером и богатыми связями. В последние месяцы именно он стал центром консолидации пропрезидентских сил в парламенте Киргизии. Без поддержки брата, в окружении нелояльных чиновников нынешний президент не мог рассчитывать даже на минимальную самостоятельность.

loginovskikh Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии

Для Сооронбая Жээнбекова выполнить требование Атамбаева надавить на брата и добиться его ухода из парламента (юридически для этого не было оснований) означало пойти на крупную уступку, потерять рычаг влияния на парламент и публично признать власть Атамбаева над собой и своей семьей. Отказаться — означало пойти на конфликт со своим бывшим и всё еще весьма влиятельным начальником.

Хотел ли Алмазбек Атамбаев конфликта? Нет. Хотел ли конфликта Сооронбай Жээнбеков? Тоже нет. Оба политика вряд ли были заинтересованы в большой ссоре, скорее всего, они пытались ее предотвратить. Перефразировав известное выражение, можно сказать, что «конфликта никто не хотел, конфликт был неизбежен», и породили его страх, недоверие, обиды и амбиции.

Карточный домик сыплется

В итоге буквально за несколько дней начиная с 3−4 апреля расклад политических сил в Киргизии начал резко меняться. Накопившиеся противоречия, амбиции, страхи выплеснулись наружу, и выстроенная за последний год конструкция сдержек и противовесов, обеспечивавшая контроль над преемником, начала осыпаться, словно карточный домик.

Всего за несколько дней посты покинули лояльные Атамбаеву глава госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Адиль Сегизбаев, его заместитель Болот Суюмбаев, а также глава Девятого управленияДамир Мусакеев.

Опасность нависла над премьер-министром Сапаром Исаковым, отправить его в отставку депутаты киргизского парламента могут уже на этой неделе. Под ударом также оказались и другие ставленники бывшего президента, находящиеся на ключевых постах: руководители областей и районов, мэры, руководство силовых и финансовых структур, крупных СМИ, а также Генпрокуратуры.

Перспективы

Остается шанс, что Жээнбеков и Атамбаев найдут общий язык и предотвратят дальнейшее разрастание конфликта, постаравшись зафиксировать ситуацию на нынешнем уровне. Однако даже если это и получится, то политическая конструкция окажется довольно хрупкой.

Khabar 24 Кресло руководителя

Если же отставки продолжатся, перемены накроют всю Киргизию. После смены премьера неизбежна и смена правительства. Смена министров повлечет за собой перестановки в министерствах и ведомствах. В дальнейшем в стране могут проявится следующие тенденции:

Появление новых политических организаций и блоков,

Попытки передела сфер влияния в криминальном мире Киргизии.

Слив компромата в отношении политиков, информационные войны между различными элитными группировками

Появление уголовных дел, фигурантами которых могут стать влиятельные и уважаемые люди.

Вероятность проведения досрочных выборов в парламент,

Вероятность столкновений с использованием силы.

Важно: Практически все ранее достигнутые до этого межэлитные договоренности потеряют силу — киргизским политикам придется заново выстраивать схему отношений. Ревизии будут подвергнуты и международные соглашения.

Политическая жизнь в стране заметно оживится — «закатанная в асфальт» киргизская оппозиция и СМИ попытаются вновь выйти на сцену и восстановить силы. Жители Киргизии увидят подзабытые митинги на улицах, а несломленный Алмазбек Атамбаев вернется к любимой и комфортной роли пламенного уличного борца с несправедливостью.