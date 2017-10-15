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Киргизия: Сооронбай Жээнбеков побеждает на президентских выборах

Политика

ЦИК Киргизии опубликовал предварительные данные

Киргизия: Сооронбай Жээнбеков побеждает на президентских выборах
Иллюстрация: Government.ru
Премьер-министр Киргизии Сооронбай Шарипович Жээнбеков

Бишкек, 15 октября 2017, 17:46 — REGNUM  ЦИК Киргизии опубликовал предварительные данные по итогам голосования на президентских выборах. Как передает ИА REGNUM, согласно информации, размещенной на сайте Комиссии, обработаны 1 523 066 бюллетеней. Из них недействительными оказались 15 тысяч.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

  1. Сооронбай Жээнбеков — 834 645 голосов
  2. Омурбек Бабанов — 518 972
  3. Адахан Мадумаров — 100 300
  4. Темир Сариев — 38 966

Приведенные выше цифры являются предварительными.

При сохранении нынешней пропорции распределения голосов Сооронбай Жээнбеков победит президентские выборы в один тур примерно с 54% голосов.

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Выборы президента Киргизии-2017