Киргизия: Сооронбай Жээнбеков побеждает на президентских выборах

Бишкек, , 17:46 — REGNUM ЦИК Киргизии опубликовал предварительные данные по итогам голосования на президентских выборах. Как передает ИА REGNUM, согласно информации, размещенной на сайте Комиссии, обработаны 1 523 066 бюллетеней. Из них недействительными оказались 15 тысяч.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Сооронбай Жээнбеков — 834 645 голосов Омурбек Бабанов — 518 972 Адахан Мадумаров — 100 300 Темир Сариев — 38 966

Приведенные выше цифры являются предварительными.

При сохранении нынешней пропорции распределения голосов Сооронбай Жээнбеков победит президентские выборы в один тур примерно с 54% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы президента Киргизии: Проголосовали 40% избирателей