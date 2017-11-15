Атамбаев: «Шестерка» Казахстана сядет, но не в кресло президента Киргизии

Бишкек, , 13:04 — REGNUM «Просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто решил нагло влезть в наши внутренние дела. Те, кто хотел навязать нам свои правила. Те, кто хотел посадить свою «шестерку» в кресло президента суверенной Киргизии. Да, их «шестерка» сядет. Но не в кресло президента, а на нары», — заявил дорабатывающий срок президент Алмазбек Атамбаев, выступая на заседании национального совета по устойчивому развитию сегодня, 15 ноября.

Глава государства напомнил, как весной 2014 года Узбекистан отключил газ южным областям Киргизии, в результате чего около миллиона человек остались и без газа, и без света, поскольку резко возросшее потребление электроэнергии привело к перегрузке энергосистемы.

По словам киргизстанского лидера, он помнит, «как кричали киргизстанские политиканы, как кричали депутаты парламента, требуя, чтобы президент Атамбаев поехал на поклон к престарелому диктатору, поклонился в ножки, попросил прощение, чтобы дали газ».

"Ведь так и было раньше, Акаев и Бакиев (первый и второй президенты Киргизии, свергнуты в 2005 и 2010 году — Прим. ИА REGNUM ) ездили на поклон к богатым соседям, отдавали нашу землю, отдавали за бесценок богатства страны, предавали интересы Киргизии», — добавил он.

Атамбаев отметил, что «и сейчас он читает в СМИ и видит по телеканалам, как также истерично вопят киргизстанские политиканы и политиканши, как ехидничают некоторые депутаты парламента, чтобы президент упал в ножки богатому соседу, попросил прощения».

"Это все политическое дерьмо, которому не дорога наша страна. За что я должен просить прощения? За то, что я потребовал не вмешиваться во внутренние дела Киргизской Республики? За то, что потребовал уважать законы Киргизии и того же Казахстана, в котором тоже запрещается вмешиваться во внутренние дела страны», — резюмировал он.

ИА REGNUM ранее сообщало, что за пять дней до выборов президента Киргизии казахстанские пограничники начали с особым пристрастием досматривать следующие через киргизстанско-казахстанскую и казахстанско-российскую границу фуры. Из-за этого сотни фур вынуждены простаивать по несколько суток в многокилометровых очередях.

Ситуация не изменилась до сих пор.

Также Казахстан организовал неподалеку от границы дополнительные таможенные посты, на которых киргизстанские фуры проверяют еще раз — сразу же после того, как их досмотрели таможенники на пропускных пунктах.

Напомним также, что в сентябре 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры с Омурбеком Бабановым, одним из кандидатов — фаворитов президентских выборов в Киргизии. Официальный Бишкек крайне негативно отреагировал на эту встречу.

Отметим, что в начале ноября 2017 года генеральная прокуратура возбудила против Омурбека Бабанова уголовное дело по статьям «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Поводом для этого стало его предвыборное выступление в городе Оше, в ходе которого он заявил об ущемлении прав проживающих в Киргизии этнических узбеков, а также призвал их активно сопротивляться этому.