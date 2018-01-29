Холодно! Столица Киргизии переживает крупнейшую за последние годы аварию

Григорий Михайлов, , 10:09 — REGNUM

В минувшие выходные столица Киргизии — Бишкек столкнулась с одной из крупнейших аварий за последние годы. На фоне редких для этой страны морозов (температура опустилась до — 25о) в столице сломалась столичная ТЭЦ. В самый пик морозов главный источник отопления города резко снизил температуру воды в отопительной сети. В квартирах заметно похолодало.

Авария на ТЭЦ вызвала множество вопросов по поводу эффективности завершенной в прошлом году модернизации. Работы проводила китайская компания TBEA. Весь проект был оплачен за счет кредита в 386 млн долларов, взятого у принадлежащего Китаю «Эксимбанка».

Критики припомнили, что проект модернизации лоббировался посольством КНР, а кредит на ремонт выдавался лишь при условии, что его будет осуществлять конкретная китайская фирма. При этом СМИ отмечали, что «полноценное технико-экономическое обоснование (ТЭО) модернизации ТЭЦ не разрабатывалось … акты выполненных работ по капитальному и текущему ремонтам оформлялись на ТЭЦ в произвольной форме. Там полностью проигнорировали заполнение и подготовку дефектных актов, сметы и актов выполненных работ, что является грубым нарушением закона. Только в 2015 году без положенного оформления приняты ремонтные работы на 211,1 млн сомов».

Чуть позже выяснилось — поломка произошла не в новой, отремонтированной части, а в старой, до которой ни руки, ни деньги не дошли. Там до сих пор работает оборудование 60-х годов,

«Модернизированная часть станции работает в штатном режиме. Благодаря четвертому блоку модернизированной части станции сохраняется нагрузка. Технический сбой произошел на старых энергоблоках».

По словам директора ТЭЦ Омуркула уулу Нурлана, на ТЭЦ отказала система подачи подпиточной воды для старых котлоагрегатов:

«…Раньше перебоев по подаче химобессоленой воды не было, трубопроводы смонтированы в 60-е годы, на замену отсутствуют средства», — пояснил руководитель главного столичного энергообъекта.

Несмотря на наложенный руководством ТЭЦ запрет на распространение информации об аварии, с места аварии поступило несколько материалов. Наибольший резонанс вызвало видео об условиях работы на месте аварии.

Спустя сутки власти опубликовали видео с ТЭЦ, включающее кадры из одного из старых цехов (доступно по ссылке). В ролике посеревший от усталости замначальника турбинного цеха Сергей Галицкий признал скверное состояние главного корпуса турбинного цеха:

«Очень сильное обледенение оборудования, стены и окна не выдерживают… холод проникает в главный корпус, поэтому работать в этих условиях очень тяжело».

Жизнь в замерзающем городе

Днем в Бишкеке было 15−20 градусов мороза, ночью температура опускалась ниже — 25. Квартиры продолжали вымерзать. Горожане обменивались фотографиями с сосульками и наледью внутри квартир и интересовались, у кого дома есть автономное отопление.

Власти развернули в Бишкеке пункты питания и обогрева, куда бесплатно могли обратиться все желающие.

27 января, в субботу вечером, представители ТЭЦ заявили, что устранили поломку и начинают поднимать температуру воды в отопительной системе. Полное восстановление обещали завершить в течение 24−36 часов.

Воскресенье 29 января жители Бишкека провели в попытках согреться и регулярных проверках — потеплели ли наконец батареи? Повезло лишь части горожан, температура в домах которых начала расти. При этом в столице продолжались отключения света — электроэнергия пропадала практически во всех районах — где-то ее удавалось вернуть за пару часов, где-то люди сидели без света более суток.

С похолоданием боролись и госучреждения — детские сады в столице на ближайшие дни решили закрыть. В больницах и клиниках врачи выдавали пациентам дополнительные одеяла и обогреватели.

«Хуже всего обогрета восьмиместная палата в отделении сосудистой хирургии, где большие окна, и они не заклеены. К сожалению, мы не можем обеспечить обогревателями каждую палату, да такую нагрузку и не выдержит старая электропроводка медучреждения, если во всех палатах одновременно подключить дополнительный электрообогрев. Национальный госпиталь является одним из самых старых организаций здравоохранения, и в этом году ему исполняется 140 лет. Мы просим персонал выдать пациентам дополнительные одеяла, и самим пациентам одеваться потеплее, а также просим извинения у пациентов за временные трудности» — сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

В поисках тепла горожане собирались в тех кафе и торговых центрах, где были автономные электрогенераторы и было тепло. По свидетельству очевидцев, в одном из столичных кинотеатров был аншлаг.

«Все места распроданы! И не потому, что там был интересный фильм, просто в зале можно было согреться».

Впечатленные происходящим горожане матерились в соцсетях и снимали юмористические видео.

Советник премьера Гульнура Торалиева опубликовала официальные сводки по температуре в столичных квартирах. По ее данным, в домах бишкекчан было от 13 до 18 градусов тепла. Некоторые горожане назвали цифры неверными:

Перекресток улиц «Жибек Жолу — Исанова плюс шесть третий день. Замеры завышены», — отметила корреспондент агентства Reuters Ольга Дзюбенко.

Для понимания: согласно российским нормам (ГОСТ 51 617−2000) температура воздуха в жилых комнатах должна быть не ниже 20 градусов тепла.

На самом деле Бишкеку повезло

При всем наборе неудобств городу удалось избежать гораздо худшего сценария — полной заморозки системы.

Если работоспособность Бишкекской ТЭЦ удастся восстановить в полной мере, горожане должны быть от всей души благодарны сотрудникам ТЭЦ, которые в эти дни, работая на собачьем холоде в полуразрушенном цехе, смогли устранить аварию и не допустить более страшного варианта — полного замерзания системы.

Если бы температура воды в отопительной системе города достигла нуля, трубы по всему городу просто полопались бы. В этом случае на восстановление отопления потребовалось бы недели и миллионы долларов. При этом десятки тысяч горожан были бы вынуждены покинуть замерзающий город.

Надо отдать должное киргизским энергетикам. Несмотря на повышенную нагрузку, им удалось удержать систему электроснабжения от полного коллапса. Отключения носили частичный характер и накрывали лишь часть города. Сравнивая нынешний уровень электроснабжения с уровнем кризиса 2012 года, когда в схожей ситуации отключения были массовыми, можно похвалить энергетиков за проделанную работу — несмотря на перегрузки, в целом электроснабжение Бишкека удалось удержать в работоспособном режиме.

Помимо героизма сотрудников ТЭЦ, сутками ремонтирующих агрегаты в лютый мороз, а также модернизированной части энергообъекта, позволившей удержать температуру в сети выше нуля, свою роль в удержании Бишкека от большего кризиса сыграла и стабильная поставка газа. Несмотря на морозы, «Газпром» успешно поставляет необходимые объемы голубого топлива.

Отметим, что в 2012 году во время аналогичных морозов за поставки газа отвечала киргизская компания «КыргызГаз». Тогда Ташкент резко сократил объемы, что привело к схожему с нынешним кризису в Бишкеке.

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«У каждой аварии есть имя, фамилия и должность»

Помимо вопроса — кого благодарить за решение проблем, возникает и второй, не менее резонный — кто ответит за произошедшее?

С 1991 года по 2014 в энергосектор, помимо собственных средств Киргизии, было вложено дополнительно 1,4 млрд долларов зарубежных кредитов. Куда пропали деньги, предназначенные на ремонт оборудования? Кто препятствовал установлению прозрачности расходования средств в отрасли? Кто довел стратегический объект до такого состояния?

Авария в Бишкеке, создающая реальную угрозу полного замерзания инфраструктуры миллионного города, — серьезное основание для возбуждения серии уголовных дел и наказания виновных. Пока что Генпрокуратура Киргизии молчит.

Не исключено, что историю попытаются замять, а крайним назначить «стрелочника». Ведь в противном случае неприятный разговор и длительное лишение свободы с конфискацией может ожидать десяток уважаемых людей, занимающих, либо ранее занимавших, высокие посты.

Перспективы

Нелишним будет напомнить и еще об одном аспекте событий. Бишкекскую ТЭЦ, равно как и прочие генерирующие мощности Кыргызстана, может постигнуть судьба «Кыргызгаза».

Напомню — под руководством государственных менеджеров это стратегически важное предприятие, снабжающее голубым топливом всю страну, было фактически обанкрочено (на предприятии висел долг в 38 млн долларов), а имущество изношено до предаварийного состояния. Деньги со счетов госкомпании пропадали в неизвестном направлении, потери газа в сети превышали допустимые значения.

Воровство и бесхозяйственность привели к тому, что проводившая аудит Deloitte & Touche установила, что все имущество стратегической компании равно сумме ее долгов. В 2013 году «Кыргызгаз» был продан «Газпрому». Российская компания заплатила Киргизии символический один доллар, взяв на себя обязательство оплатить все долги компании.

В результате Киргизия лишилась стратегически важного объекта, российская госкомпания приобрела тонны металлолома с сомнительными коммерческими перспективами, а управлявшие «Кыргызгазом» топ-менеджеры наказания не понесли.

Если руководство Киргизии и соответствующие службы не наведут порядок в отрасли, если коррупционная система не будет уничтожена, то судьба «Кыргызгаза» может постичь и остальные стратегически важные объекты, принадлежащие государству, — Бишкекскую и Ошскую ТЭЦ, каскады ГЭС, системы распределения электроэнергии, «КыргызТемирЖолу» (Киргизские железные дороги) и т. п.

Подобный сценарий является серьезной и очевидной угрозой, непосредственно затрагивающей всех жителей страны. Однако влиятельность людей, участвующих в коррупционных схемах, такова, что тему наведения порядка в энергетике поднимать считается вредным для здоровья и карьеры.

Вместо этого местные СМИ с удовольствием обсуждают угрозу «Синих китов», общественники-патриоты кричат о борьбе с иностранными женихами, посягающими на киргизских невест, а пользователи соцсетей до хрипоты спорят о уместности празднования Нового года в исламской стране.

Нынешний кризис станет ясным индикатором состоятельности как властей Киргизии — правительства, депутатов, правоохранительных органов, мэрии, так и иных политических сил и общественных организаций.

Если виновных в произошедшем не накажут, а причины не устранят, то будущее Киргизии будет несложно предсказать — схожие кризисы будут повторяться раз за разом. Чем больше будет изнашиваться старая инфраструктура, тем более масштабными и разрушительными будут становиться аварии.

Смогут ли ремонтные бригады починить оборудование или кризис затянется, станет ясно в ближайшие дни. Для оптимизма есть все основания, не справится человек — справится природа. По прогнозам метеорологов уже во вторник температура в киргизской столице начнет постепенно расти, а в среду вообще станет плюсовой.

На момент публикации статьи жители Бишкека продолжают сообщать о едва теплых батареях отопления и регулярных отключениях света в домах.

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