Оглашая 1 марта 2018 года послание Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин в том числе обратил внимание на проблемы бизнеса.

Shaun Merritt Скульптура «Предприниматель на лошади». Торонто, Канада

«Следует убрать всё, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес», — сказал президент. Он также подчеркнул, что власти будут «делать всё, чтобы у наших предпринимателей появлялись новые возможности для расширения производств, для открытия компаний, для создания современных рабочих мест».

Присутствующие на оглашении послания встретили этот тезис с одобрением. Приободрились и представители малого бизнеса по всей стране, сидящие у экранов телевизоров и внимательно слушающие президента.

Казалось бы, всё хорошо, глава государства дал понять, что бизнес под защитой. Однако незадолго до оглашения послания тревожные вести пришли из Красноярска. Там бизнесмены 28 февраля устроили похороны малого бизнеса.

«Ты не ушёл в офшор, ты умер дома»

Всё было так, как и положено на похоронах. Венки, цветы, гроб, минута молчания. «Портрет» малого бизнеса (надпись «малый бизнес» на белом листе бумаги) в рамке с чёрной лентой и с надписью «Ты не ушёл в офшор, ты умер дома». Те, кто пришёл почтить память малого бизнеса, подходили к гробу и кидали в него красные гвоздики и «свои ОГРНы».

Была и прощальная речь:

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память и проводить в последний путь малый бизнес Красноярска».

Затем заполненный свидетельствами гроб унесли в машину люди, чьи лица были скрыты за масками с портретами красноярских чиновников.

Как рассказал ИА REGNUM председатель краевого союза малого предпринимательства (КСМП) Красноярского края Виталий Бондарев, прошедшие в сквере Космонавтов похороны малого бизнеса — это, по сути, митинг предпринимателей, на который, как утверждают организаторы, пришли 1025 человек.

Так что же привело к такому печальному концу? Почему красноярский предприниматели считают, что малый бизнес умер?

Красноярск

«Война» с малым бизнесом

«Ещё в 2017 году власти буквально объявили войну малому бизнесу. Сначала в центре города начался грандиозный ремонт, в результате которого подъезды к магазинам, кафе, ресторанам перекопали, парковочные места, которые оборудовали сами бизнесмены, снесли. Бизнес только успевает подсчитывать убытки. А затем началась масштабная борьба с ларьками и павильонами», — говорится в сообщении КСМП.

Таким образом, по мнению предпринимателей, бизнес умер не за один день, а перед этим долго мучился и страдал.

Здесь есть смысл напомнить, что в мае 2017 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов указал Владимиру Путину на ситуацию, сложившуюся вокруг сноса нестационарных торговых объектов (НТО) в Красноярске.

Бизнес-омбудсмен рассказал, что в столице края, готовящейся к Универсиаде (пройдёт в Красноярске в марте 2019 года — прим. ИА REGNUM ), своих рабочих мест могут лишиться более 500 предпринимателей. А, по словам Бондарева, действия администрации Красноярска по сокращению количества НТО и вовсе «приведут к уничтожению 30 тысяч рабочих мест».

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В мэрии Красноярска тогда подчеркнули, что в другие места будут перемещены более 450 торговых павильонов, расположенных у автомобильных дорог. Причина — «ремонт проезжей части и благоустройство прилегающей территории». При этом городские власти заверили, что предпринимателям предлагают варианты компенсационных мест. Также чиновники обещали содействие в подключении павильонов к сетям на новых местах. В мэрии утверждали, что переезд коснется лишь 13% павильонов, в которых работают 1 466 человек. Также там заявили, что на местах павильонов появятся новые места благоустройства, пешеходные зоны и парковочные карманы.

Но сами бизнесмены заботы со стороны властей не видят. Более того, они утверждают, что в Красноярске происходит геноцид малого бизнеса.

Kremlin.ru Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «Сопка». Красноярск, 7 февраля 2018 года

«Хоть замитингуйтесь»

Терпение малого бизнеса Красноярска лопнуло, утверждает председатель КСМП Виталий Бондарев.

«Малый бизнес сегодня видит настрой администрации Красноярска по отношению к нему. И он такой: «Хоть замитингуйтесь тут, мы как сносили вас, так и будем сносить». В Красноярске ряды предпринимателей сокращаются. Администрация не идёт на компромиссные решения, считая, что павильоны, принадлежащие малому бизнесу, надо сносить. Предприниматели опускают руки, не веря уже в справедливость», — рассказывает он.

По словам Бондарева, устроив похороны малого бизнеса, красноярские предприниматели хотели привлечь внимание федеральной власти к проблеме, так как «на местном уровне найти с властью компромисс не получается».

«Предприниматели страдают в результате своей доверчивости. Они верят представителям власти и соглашаются переехать на компенсационные места. А в итоге переезжают и хоронят свой бизнес. Потому что администрация не помогает, как обещала, с подключением к электричеству. Более того, у нас есть примеры, когда предприниматели переехали, мы им, как союз, помогли подключить электричество, а через некоторое время они получили уведомление на снос. Это всё напоминает геноцид малого бизнеса. Тебе велят переезжать, а потом опять тебя сносят».

Бондарев рассказывает:

«Существует позиция прокуратуры, которая говорит о том, что сносить объекты можно только по решению суда, но у нас на проспекте Красноярского рабочего в феврале администрация попыталась снести объект, принадлежащий предпринимателю, без решения суда. Собралось порядка 40 предпринимателей, и мы отстояли этот объект. Сам предприниматель сейчас судится, доказывая своё право на существование. У красноярских предпринимателей лопнуло терпение. Сносят павильоны, убрали парковочные карманы на первых этажах, предпринимателям с острова Татышев вообще сказали, чтобы они со своими велосипедами оттуда уходили, там прокатом велосипедов будет заниматься муниципальное предприятие».

Уголь

Собеседник ИА REGNUM также утверждает, что в Красноярске под флагом борьбы за экологию «начались нападки на малый бизнес»:

«У предпринимателей, имеющих своё небольшое производство, опечатывают котельные, работающие на угле. Им велят переходить на другой вид отопления, в частности предлагают электричество. А для малого бизнеса цена электроэнергии — свыше 7 рублей за киловатт. Предприниматель в таких условиях просто не выживет. Когда приезжал в Красноярск президент РФ Владимир Путин (7 февраля 2018 года — прим. ИА REGNUM ), он поручил разработать программу и в первую очередь применить запретительные и ограничительные меры для крупного бизнеса и для муниципальных предприятий, а у нас почему-то начали с малого бизнеса. Городские власти считают основной проблемой владельцев павильонов. Мы пять лет сидим за столом переговоров с администрацией, решений нет. Все решения и договоренности возникают только после митингов. Как только мы заявились на акцию протеста, они сообщили, что вернут парковочные карманы на центральных улицах».

В разговорах с бизнесом городские власти утверждают, что павильоны мешают ремонту дороги в преддверии Универсиады, а также говорят, что внешний вид у таких торговых точек не ахти, уточняет собеседник ИА REGNUM :

«Когда мы спрашиваем, чем им мешают павильоны, власти говорят, что, во-первых, павильоны страшные, а, во-вторых, они мешают ремонту дороги в преддверии Универсиады. Но ведь на проспекте Мира нет павильонов, а качественный ремонт дороги власти сделать так и не смогли. Что касается «страшных» павильонов. Сделаем мы красивые, и что? Договор с нами продлят на 11 месяцев, нет гарантий, что потом павильон не снесут. Кто в таких обстоятельствах будет вкладывать в них миллионы? Власти готовы уничтожить кучу рабочих мест в кризис и безработицу ради газонов и лавочек, ради двух недель Универсиады. Ни в одной цивилизованной стране такое в голову чиновникам бы не пришло. Там бизнес буквально выращивают в теплице!»

Мэр новый, отношение к бизнесу — прежнее?

У предпринимателей Красноярска, как они сами признаются, складывается такое ощущение, что «чиновники полностью хотят истребить малый бизнес» в городе.

Бондарев рассказал, что у представителей малого бизнеса как-то состоялась встреча с предыдущим главой города Эдхамом Акбулатовым (был мэром города с июня 2012 по октябрь 2017 года — прим. ИА REGNUM ).

Детали этой встречи оказались весьма любопытными:

«Он попросил предпринимателей сделать на улице Перенсона красивый проезд. Поставил условие, что за 10 дней предприниматели должны сделать проект, тогда им можно будет остаться на этой улице. На проект предприниматели потратили 200 тысяч рублей, согласовали его, а им всё равно прислали уведомления на снос. Такие вот у нас договоренности на уровне руководства города».

Власть в Красноярске сменилась в октябре 2017 года. Мэром города стал Сергей Ерёмин, который до того возглавлял краевой минтранс.

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Однако Бондарев говорит, что предприниматели не верят и новой власти:

«У нас уже получилось в 2017 году донести свою позицию до уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, он, в свою очередь, донес её до президента РФ. Последовала реакция. И я уверен, что мы даже сыграли какую-то роль в том, что глава города в итоге сменился. У нас теперь новый мэр, но почему-то отношение к малому бизнесу не меняется. Мы все понимаем, что после Универсиады, когда выгонят предпринимателей с хороших земельных участков, зайдут туда предприниматели, приближенные к власти».

Собеседник ИА REGNUM надеется, что похороны малого бизнеса привлекут внимание федеральных властей.

«Резолюция митинга будет направлена во все возможные инстанции, в том числе и в администрацию президента. Терпение малого бизнеса Красноярска лопнуло», — подытожил он.

Администрация города Красноярска

«Динамика — положительная»

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в мэрию Красноярска. Информацию о том, что администрация уничтожает малый бизнес, городские власти считают не соответствующей действительности.

«По всем экономическим показателям динамика развития малого и среднего бизнеса положительная. В течение последних пяти лет (2013—2017 гг.) количество предпринимателей малого и среднего бизнеса выросло с 45 до 48 тысяч. Растут и обороты, в 2013 году — 330 млрд рублей, в 2017 — 420 млрд. Налоги по рассматриваемой категории бизнеса также выросли с 12 до 14 млрд рублей», — утверждают в мэрии.

Там подчеркнули, что в настоящее время в Красноярске насчитывается порядка 6 тысяч временных сооружений.

«В 2017 году предпринимателям 444 временных сооружений направлены уведомления о необходимости переноса павильонов, в предварительном плане на 2018 год числится 148 единиц. Это объекты, у которых закончились договоры на размещение и аренду земли, либо они установлены с нарушением градостроительных требований (расположены в «красных линиях», мешают благоустройству, развитию городской инфраструктуры и так далее). Причиной сноса также является нарушение законодательства в части продажи спиртных напитков во временных сооружениях», — подчеркнули в горадминистрации.

Касаемо бизнесменов с острова Татышев, которых, по словам Виталия Бондарева, буквально выгоняют вместе с их велосипедами, в мэрии пояснили, что 31 октября 2017 года истёк срок действия 25 договоров с предпринимателями.

«Договоры были заключены сроком на три года и не предусматривали условий их пролонгации. В текущем году будет проведён аукцион в форме публичных прозрачных торгов. Он позволяет обеспечить добросовестную конкуренцию, публичный и состязательный характер», — прокомментировали в мэрии, уточнив, что информация о проведении аукциона будет размещена в открытом доступе.

На стыке экологии и экономики

Интерес представляет утверждение Виталия Бондарева о нападках на малый бизнес под флагом борьбы за экологию. Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились за комментарием к руководителю общественной организации «Зеленая дружина» Артёму Речицкому.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM, вредят ли экологии Красноярска малые предприятия, отапливаемые углём, от подчеркнул: нужно учитывать, что у одной медали есть две стороны.

«Предприниматели, особенно владельцы всяческих автомастерских и шиномонтажек, отапливаются углём. При этом у них очень низкие трубы, и фильтрации никакой нет. Бывают даже такие случаи, когда помещения топятся не просто углём, а в печах сжигается мусор или, что ещё хуже, автомобильные шины. Всё это жутко коптит и травит жителей близлежащих домов. Под давлением общественности минэкологии края начало рейды и применяет достаточно суровые штрафы к предпринимателям, которые не ожидали того, что их мелкие отопительные агрегаты должны быть задекларированы надлежащим образом. Министерство в первую очередь требует, чтобы предприниматели прошли регистрацию. Но после этой формальной регистрации они будут продолжать делать то же самое. По большому счёту, рейды минэкологии за собой какого-то улучшения не повлекут, хотя эта работа вестись должна», — сказал Артём Речицкий.

При этом он подчеркнул, что не является сторонником того, чтобы кто-то «кошмарил» бизнес, в первую очередь малых предпринимателей, которые сейчас наименее защищены:

«Приведу такую информацию: общий совокупный вклад низкотрубных частных источников в валовый объём выбросов, согласно заключению большинства экспертов, составляет порядка 8%. Из этих 8% доля малых предпринимателей — меньше половины. На территории города есть районы частного сектора, где жители также отапливаются углём. И в период морозов в таких районах — сплошная дымовая завеса. Эту проблему, безусловно, нужно решать, но не за счёт штрафов предпринимателей. Я вижу решение в предоставлении им возможности подключения к централизованному отоплению, либо должен быть установлен льготный тариф для отопления электричеством. Насколько я знаю, эти вопросы поднимались неоднократно».

Артём Речицкий считает, что обозначенная проблема находится на стыке экологии и экономики, и решать её просто штрафами — это неправильно.

«Основной объём выбросов в Красноярске дают промышленные предприятия, автотранспорт, теплогенерация централизованными источниками отопления. Поэтому эти 8% от низкотрубных частных источников — они, конечно, вредят экологии, но не являются определяющим фактором. Самый большой минус низкотрубных источников — это то, что они, как правило, находятся очень близко к жилью. Условно говоря, во дворе многоэтажного дома может находиться шиномонтажка, сжигающая шины и дымящая на весь двор. Она выбрасывает мизер на общем фоне, но весь этот мизер вдыхается людьми. Проблема, безусловно, есть, но если власти только и будут заниматься тем, что штрафовать предпринимателей, от этого не будет никакой пользы ни для улучшения экологии, ни, тем более, для развития предпринимательства. Власти должны искать иные способы решения проблемы», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Здесь стоит добавить, что, по мнению горожан, экологическую ситуацию в Красноярске иначе как катастрофической не назовёшь. Красноярцы не понаслышке знают, что такое режим «чёрного неба», когда над городом опускается густой смог и объявляются неблагоприятные метеоусловия. В 2017 году столица края провела под «чёрным небом» 43,5 дня (в 2016 году — 58 дней). Жители города дважды выходили на митинг «За чистое небо». К акциям протеста присоединились порядка 2,7 тыс. человек. На апрель 2017 года запланирован третий экологический митинг.

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Kremlin.ru На совещании по экологической ситуации в Красноярском крае

При этом федеральные власти в курсе экологических проблем Красноярска. 7 февраля город посетил президент РФ Владимир Путин, в том числе он провёл совещание по экологической ситуации.

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А по итогам визита в регион Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву до 15 июня 2018 года разработать и утвердить комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Красноярске.

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«Головы отрубят всем»

«Откуда ветер дует, нам известно. Нас уничтожают в угоду крупным торговым сетям. Они давят на власть имущих, так как мы их конкуренты. Обиднее всего, что под каток сегодня попал именно легальный бизнес. Тех предпринимателей, кто сегодня работает незаконно, а их в городе около 5000, никто не трогает. О них как будто никто и не знает», — рассказывает предприниматель, владелец торгового павильона Сергей Насаридзе. Его цитирует Краевой союз малого предпринимательства.

Предприниматель Ирина Самарина также убеждена, что когда бизнесменов изгонят с определённых земель, «на них появится «свой» человек или тот, с кем будет проще, выгоднее договариваться, построит те же самые павильоны и будет сдавать их в аренду».

«Это самый натуральный геноцид малого бизнеса. Нас выгоняют с наработанных мест и предлагают компенсационные места практически в пустынях. Но и тем, кто остается, не легче. В центре Красноярска в этом году массово сносят парковочные места. Покупатели не могут подъехать ни к магазинам, ни к аптекам. Убрали парковочный карман у аптеки, где обслуживают льготников. Это государственное предприятие, работает с 1980-х годов, туда подъезжают инвалиды, пожилые, а остановиться негде. В итоге у людей выручка падает в два раза. Некоторые павильоны вообще перегородили оградками, к ним даже подойти сложно. Мне еще уведомление о переезде на компенсационное место не принесли. Но это вопрос времени. У нас просто очередь на эшафот разная, но то, что всем головы отрубят, — это точно», — утверждает она.

Присоединился к тем, у кого есть существенные претензии к властям, и владелец павильона хозтоваров Евгений Васин:

«Жизнь так сложилась, что ушёл в свой бизнес. И варюсь в нем уже более 10 лет. На протяжении всех этих лет испытывал серьёзный прессинг со стороны властей. Всё это время в моем павильоне нет электричества. До точки нужно тянуть кабель 3 километра, это стоит полтора миллиона рублей. А договор аренды мэрия заключает со мной лишь на 11 месяцев, ей так выгодно, да и меня можно постоянно держать на крючке и манипулировать. Понятно, что вкладывать такие деньги, а завтра съехать, я не могу. Выкручиваюсь, то соседи подкинут свободный киловатт, то на бензиновых генераторах, на батареях аккумуляторных сижу».

По его словам, бизнесменов «довели до ручки» и предлагают «арендовать помещения в крупных торговых центрах, строить современные павильоны за миллионы»:

«Что людям делать, только плюнуть и уйти. А когда мы уйдём, на наши места придут «свои», прикормленные или приближенные. Это уже происходит».

При этом закрыться — тоже не всегда выход, объясняет Васин:

«Как правило, после закрытия ИП всегда возникают долги, товарные обязательства, кто-то в ипотеке. Остаться без торговой точки — это, по сути, идти продавать квартиру. А жить-то где?».

Итак, красноярские предприниматели утверждают, что малый бизнес в Красноярске умер. 28 февраля они собрались в сквере Космонавтов, чтобы его похоронить. Однако при этом они надеются на помощь со стороны федеральных властей.

И, судя по всему, оглашение послания президента РФ Федеральному собранию, в ходе которого Владимир Путин призвал способствовать развитию бизнеса, подпитало надежды красноярских предпринимателей.

Как будут разворачиваться дальнейшие события, услышит ли федеральная власть «плач по малому бизнесу» Красноярска, станет известно уже в скором времени. ИА REGNUM следит за развитием событий.