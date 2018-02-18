После обретения независимости страны Средней Азии столкнулись с серьезными проблемами при выстраивании взаимоотношений. Преследуя свои интересы, стороны не могли договориться по ряду ключевых вопросов, в том числе по вопросам использования водных ресурсов в регионе. Водно-энергетическая проблема до сих пор остается одной из самых острых региональных проблем.

Man77 Чарвакская ГЭС. Узбекистан

С этой точки зрения интерес представляют отношения между Узбекистаном и Таджикистаном, которые оставались довольно напряженными на протяжении всего постсоветского периода. Основным фактором напряжения была именно водно-энергетическая проблема. Дело в том, что при выработке электроэнергии на горных гидроэлектростанциях (ГЭС) Душанбе не учитывал интересы стран, лежащих ниже по течению основных трансграничных рек. Кому может быть выгодно это напряжение отношений?

В чем проблема?

Двумя крупнейшими трансграничными реками в регионе являются Амударья и Сырдарья, которые берут свои истоки в горах Таджикистана и Киргизии соответственно. Амударья берет своё начало в слиянии горных рек Вахш и Пянджа, протекает через территории Таджикистана, Афганистана, Узбекистана, Туркмении и впадает в Аральское море.

U.S. Army Corps of Engineers Амударья

Сырдарья образуется при слиянии рек Нарына и Карадарьи, берущих свое начало в горах Киргизии. Она протекает по территории Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и также впадает в Аральское море.

Значительная часть воды для орошения сельскохозяйственных земель Узбекистана поступает по искусственным каналам из Амударьи. Снижение водных ресурсов реки приводит к значительным потерям для сельского хозяйства Узбекистана. Нерациональное использование существующих, а также строительство новых ГЭС приводит к сокращению бассейна Амударьи. Именно это и тревожит Ташкент. При этом регулировать сток воды при помощи ГЭС можно как с пользой для Узбекистана, так и с вредом.

В советское время распределение водных и энергетических ресурсов в регионе было более или менее сбалансированным. До распада СССР ГЭС Киргизии и Таджикистана работали не круглый год, а сезонно. В осенне-зимний период водохранилища ГЭС накапливали воду, а в весенне-летний период сбрасывали её, вырабатывая электроэнергию. Летом электричество и вода поступали в Узбекистан, Туркмению и Казахстан, а зимой эти страны поставляли Киргизии и Таджикистану энергоресурсы.

В настоящее время водохранилища ГЭС накапливают воду в летний период, сокращая сброс воды в реках Амударья и Сырдарья, что особенно сказывается на сельском хозяйстве Узбекистана. Сброс воды для электрогенерации происходит в энергозатратный зимний период.

Эксперты утверждают, что регулирование сброса воды на фоне таяния ледников Тянь-Шаня и Памира незначительно влияет на бассейн рек. Т.е. строительство новых ГЭС не даст радикально негативных последствий для водоснабжения региона. По разным оценкам, около 30% всех ледников Таджикистана исчезли за последние годы из-за изменения климата. Однако регулирование сброса воды на ГЭС значительно влияет на сельское хозяйство стран ниже по течению. Для Ташкента очень важно, кто выше по течению регулирует ГЭС. Для балансировки системы и приведения её в тот режим работы, который был в СССР, необходимы международные договоренности с четко обозначенными санкциями за нарушение и, главное, доверие между сторонами договоренностей. Пока этого нет.

Несмотря на то, что страны Средней Азии подписали и в девяностых, и в двухтысячных годах ряд документов, направленных на защиту Аральского моря и сохранение водных ресурсов основных рек Сырдарья и Амударья, гидроэнергетическую проблему так и не удалось решить. Страны так и не договорились по вопросу гармоничного использования воды как ресурса ГЭС и как ресурса для сельского хозяйства.

Энергетика Таджикистана

Необходимо отметить, что Таджикистан является одной из самых бедных стран СНГ. В результате гражданской войны произошел резкий экономический спад. В 1995 году ВВП страны составлял всего 41% от показателей 1991 года.

В то же время республика имеет очень серьёзный гидроэнергетический потенциал. Эксперты оценивают объём гидроэнергоресурсов на уровне 527 млрд кВт∙ч в год. В 2017 году электростанции республики выработали 18 млрд кВт∙ч.

По состоянию на конец 2014 года мощность всех электростанций республики составляла 5457 МВт. На ГЭС приходится 92,3% от общей установленной мощности всех электростанций. Данный перевес в сторону ГЭС приводит к серьезным проблемам. В зимний период потребление электроэнергии значительно возрастает, но выработка на ГЭС сокращается из-за снижения сброса воды. В результате осенне-зимний период проходит в режиме энергетического кризиса. Однако в летний период возникает профицит электроэнергии.

В 2012 году в докладе Всемирного банка, который посвящен энергетическому кризису в Таджикистане, отмечалось, что около 70% населения страны страдают от дефицита электроэнергии. До 2014 года в стране не хватало около 4,5 млрд кВт∙ч в год. Частично сократить дефицит удалось за счет уменьшения потребления электроэнергии на основном экспортном предприятии страны — алюминиевом заводе, что болезненно отразилось на бюджете. Проектная мощность завода составляет 517 тыс. тонн, а в 2017 планировалось выпустить лишь 148 тыс. тонн (28,6% от возможного объема).

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Энергетический кризис в стране обострился в 2009 году после отключения Таджикистана от объединенной энергетической системы Средней Азии (ОЭСА), которая в зимний период обеспечивала жителей страны необходимым количеством электроэнергии. Причем Душанбе был отключен не по собственной инициативе. Решение об отключении принял Узбекистан, а энергосистема Таджикистана включена в ОЭСА через сети «Узбекэнерго».

Кроме всего прочего, происходит старение электрооборудования, построенного в советский период. В октябре 2016 года произошла поломка на крупнейшей в стране Нурекской ГЭС, в результате которой почти вся страна оказалась без света.

Troetona Дамба Нурекской ГЭС

Начало строительству Нурекской ГЭС было положено еще в 1961 году, а ввод первого агрегата состоялся в 1972 году. По словам министра энергетики Таджикистана Усмонали Усмонзода, электростанция работает на 80% (2,4 ГВт) от установленной мощности в 3 ГВт. Для её восстановления потребуется около $700 млн.

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В связи со всем комплексом проблем большие надежды вся страна возлагает на строительство Рогунской ГЭС. По оценкам некоторых экспертов, надежды эти необоснованные, так как более рациональным решением, по их мнению, является строительство множества малых ГЭС.

Рогунская ГЭС

В настоящее время в Таджикистане ключевым проектом, в который вложено уже слишком много не только материальных ресурсов, является строительство Рогунской ГЭС, мощность которой должна составить 3,6 ГВт. Под нематериальными ресурсами я подразумеваю авторитет президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Официальные власти уже не могут просто отказаться от этого проекта, так как в него было вложено слишком много.

Строительство ГЭС началось еще в 1976 году. Возведение плотины началось в 1987 году — 27 декабря состоялось перекрытие реки Вахш. После распада СССР строительство ГЭС было заморожено, а во время гражданской войны было не до электростанции. Кроме этого, в 1993 году мощный водный поток смыл строительную перемычку и частично затопил построенные тоннели и помещения.

В 2004 году за реабилитацию проекта взялась российская компания РУСАЛ, которая планировала войти в долю таджикистанского алюминиевого завода. На деньги РУСАЛа были выполнены некоторые работы, но в 2007 году Душанбе обвинил компанию в невыполнении соглашения и расторг контракт. Таджикистан, испытывающий огромные финансовые сложности, решил строить ГЭС сам.

Проблема привлечения инвесторов на строительство ГЭС связана с тем, что стоимость электроэнергии на внутреннем рынке очень низкая. Поэтому финансисты не заинтересованы в убыточных проектах Таджикистана. Нежелание корректировать тарифную политику власти страны связывают с низкими доходами населения.

6 января 2010 года начато распространение акций Рогунской ГЭС среди населения республики. Сборы были приостановлены уже в апреле 2010 года из-за протеста граждан, так как продажа акций носила принудительный характер. Таким способом удалось привлечь всего лишь $200 млн из необходимых $3,9 млрд.

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Строительство Рогунской ГЭС продолжилось в октябре 2016 года, после подписания в июле договора с итальянской компанией Salini Impregilo S. p.A. В сентябре 2017 года правительство республики разместило десятилетние еврооблигации на $500 млн, которые планируется потратить на строительство.

President.tj На строительстве Рогунской ГЭС

Итальянские строители обещают запустить два гидроагрегата уже в 2018 году.

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Потепление

На протяжении всего постсоветского периода отношения между Таджикистаном и Узбекистаном были напряженными. Ситуация обострилась в 1998 году после покушения на жизнь президента Узбекистана Ислама Каримова. Власти Узбекистана начали минировать границу с Киргизией и Таджикистаном. В результате стали происходить подрывы обычных граждан на границе, что не могло не сказаться на отношениях между странами.

На протяжении всего срока реализации Рогунской ГЭС Узбекистан занимал непримиримую позицию против строительства. После начала реализации проекта в 2010 году Ташкент стал принимать решительные меры. С 2010 года Узбекистан стал задерживать таджикистанские грузы, в том числе для строительства Рогунской ГЭС. Летом того же года страны вроде договорились, но Ташкент продолжил свою политику относительно оборудования для ГЭС. В Таджикистане оценили потери от политики Ташкента в $100 млн.

В 2012 году Узбекистан стал демонтировать железную дорогу Амузанг — Халтон вплоть до границы с Таджикистаном. Кроме этого, был перекрыт газ. В результате действий Ташкента в Таджикистане остановилось производство на цементном заводе, который некоторые эксперты связывают с семьей Рахмона.

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С приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева Ташкент изменил свою внешнюю политику по отношению к соседям. Публикации в местных СМИ говорят о том, что отношения между странами, как минимум в формальной декларативной форме, стали налаживаться.

В ноябре 2017 года местные СМИ сообщили, что стороны ведут переговоры о возобновлении поставки узбекистанского газа.

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В феврале 2018 года Узбекские железные дороги приступили к восстановлению ранее разобранного участка железной дороги Галаба — Амузанг. Планируется, что строители должны поспеть к визиту в Душанбе президента Мирзиёева, который состоится уже в марте 2018 года.

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От визита Мирзиёева в Таджикистан в обеих республиках ждут настоящего прорыва в отношениях — снятия торговых ограничений, введения безвизового режима, расчистки заминированной границы, подключения энергосистем Таджикистана к ОЭСА и другого.

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CASA-1000

В водно-энергетическую проблему Средней Азии вклинивается Вашингтон, который поддерживает и финансирует проект «Центральная Азия — Южная Азия — 1000» (CASA-1000). Проект был запущен на саммите лидеров четырех стран в мае 2017 года. Его стоимость оценивается в $1,16 млрд. Основным инвестором выступает Всемирный банк.

President.tj Встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000

Планируется, что излишки электроэнергии, выработанной в летний период на ГЭС Таджикистана и Киргизии, будут поставляться в Пакистан и Афганистан. Планируется, что 3 млрд кВт∙ч поставит Таджикистан и 2 млрд кВт∙ч — Киргизия. Напомню, что в 2017 году Душанбе экспортировал лишь 1,3 млрд кВт∙ч.

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Линии электропередач пройдут через территорию Афганистана. Сегодня Кабул не в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность строительства и эксплуатации такого крупного инфраструктурного объекта. По оценкам экспертов, вокруг проекта может разыграться борьба интересов за инвестиционные, материально-сырьевые, политические и человеческие потоки вдоль системы ЛЭП. Кроме этого, нестабильная ситуация в Афганистане потребует формирования системы охраны объекта.

Заключение

Ранее я уже писал о том, что налаживание отношений между странами Средней Азии может быть необходимо для привлечения в экономику республик инвестиций, в первую очередь из Китая.

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Несмотря на потепление в отношениях между Таджикистаном и Узбекистаном, острейшая водно-энергетическая проблема сохраняется. Мне кажется, что пока у власти находится Эмомали Рахмон, Таджикистан не может отказаться от строительства Рогунской ГЭС. Вся логика внешней политики Душанбе строится на том, что ГЭС будет. Заключаются всё новые соглашения на поставку электроэнергии. Душанбе не может отказаться от дополнительного источника из-за острого дефицита электроэнергии и необходимости наращивания производства на алюминиевом заводе, который формирует до 75% бюджета.

Ташкент стал более сдержанно высказываться по этому вопросу, однако окончательно не примирился с возможностью многомиллионных издержек в сельском хозяйстве при «неправильном» регулировании сброса воды на плотинах.

Сохранение водно-энергетической проблемы в дальнейшем может быть использовано для дестабилизации региона. Кому это выгодно? Пока известно лишь то, что финансирование CASA идет за счет средств Всемирного банка.

Нестабильность в Средней Азии является сдерживающим фактором для китайских инвестиций. Можно предположить, что напряженность может быть использована инвесторами энергетического проекта CASA-1000.

Данная стройка требует от горных республик возведения дополнительных ГЭС на реках, питающих водой почти весь регион. Готов ли Ташкент терпеть издержки в сельском хозяйстве ради привлекательного инвестиционного климата при «неправильном» регулировании сброса — не факт. Для решения проблемы сторонам нужна уверенность друг в друге и взаимное доверие, чего так не хватало на протяжении последних 25 лет.