Власти Таджикистана потратят дорожные сборы на обслуживание евробондов

Душанбе, , 16:04 — REGNUM Правительство Таджикистана намерено направить средства, поступающие в госказну от уплачиваемых автовладельцами сборов на обслуживание евробондов. Так, в 2018 году на эти цели планируется потратить 321 млн сомони (2,1 млрд рублей). Об этом сегодня, 27 декабря, пишет «Avesta».

По этой причине парламент республики принял решение перенести отмену дорожного налога на более поздний срок. А именно — на 31 декабря 2020 года.

Выступившая перед депутатами замминистра финансов Мехринамо Джонмахмадова сообщила, что в проект бюджета Таджикистана на 2018 год предусмотрено 360 млн сомони (более 2,35 млрд рублей) дохода от дорожного налога, в 2019 году эта сумма увеличится до 375 млн сомони (свыше 2,45 млрд рублей), а в 2020 году — до 390 млн сомони (более 2,55 млрд рублей).

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ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2017 года правительство Таджикистана для привлечения средств на достройку Рогунской ГЭС выпустило государственные облигации на сумму в $500 млн (около 28,87 млрд рублей). Эти евробонды, по данным нацбанка республики, были приобретены преимущественно инвесторами из США (38%), Великобритании (24%) и стран Евросоюза (35%).

Отметим, что 1 июля 2016 года таджикские власти подписали с компанией «Salini Impregilo S.p.A» соглашение по проекту о строительстве Рогунской ГЭС на сумму в $3,9 млрд (225,16 млрд рублей по текущему курсу).

Первые две турбины этой гидроэлектростанции, являющейся одной из крупнейших в Средней Азии, итальянская фирма планирует ввести в эксплуатацию уже в августе и в октябре 2018 года, соответственно. Всего же на запуск Рогунской ГЭС на полную мощность (3 600 МВт) потребуется не менее 13 лет.

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