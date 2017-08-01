Производство алюминия на таджикистанском ТАЛКО просело на треть

Душанбе, , 22:57 — REGNUM На 32,3% рухнули объемы производства первичного алюминия в Таджикистане по итогам первой половины 2017 года. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил министр экономического развития страны Негматулло Хикматуллозода.

В качестве «объективных причин» сокращения он назвал отключение электричества из-за поломки трансформатора и задержки с поставками кокса. Более того, из его слов следует, что во втором полугодии будет произведено вдвое больше алюминия:

«Руководство завода обещало наверстать упущенное и выполнить прогнозные планы. В текущем году планируется произвести 148 тыс. тонн алюминия», — сказал Хикматуллозода.

Отметим, что в 2016 году Таджикистан не стал наращивать производство алюминия и выработал даже немного меньше — 129,3 тыс. тонн против 139,1 тыс. тонн в 2015 году. Министр промышленности и новых технологий Шавкат Бобозода объяснил это снижением цен и спроса на металл.

Тем не менее, уже 31 января 2017 года тот же глава минэкономразвития Таджикистана заявлял о планах по наращиванию производства первичного алюминия, к концу года объемы намерены были довести до 179 тыс. тонн.

Отметим, что для поддержания работоспособности предприятия, Таджикский алюминиевый завод — «визитная карточка промышленности Таджикистана» — которая на сегодня является самым крупным должником за электроэнергию (2,97 млн рублей), в конце 2016 года стала единственным потребителем, которого не коснулось повышение тарифов на электричество.

ТАЛКО — Таджикский алюминиевый завод, получивший в 2007 году статус государственного унитарного предприятия «Таджикская алюминиевая компания» считается одним из крупнейших промышленных предприятий страны. Сайта завода сообщает, что ТАЛКО не только «входит в число крупнейших мировых производителей алюминия», но и является «одной из самых динамично развивающихся компаний Таджикистана, построенной на современном менеджменте и международной системе финансовой отчетности, фактически стала олицетворением экономических реформ в Таджикистане».

Завод является основным экспортным производителем Таджикистана, за рубеж поставляется порядка 98% продукции, что составляет около трети от общего объема экспорта и обеспечивает до 75% всей валютной выручки Таджикистана.