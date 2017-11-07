Душанбе и Ташкент обсуждают возобновление поставок газа в Таджикистан

Душанбе, , 17:06 — REGNUM Документ о поставках узбекского газа в Таджикистан при условии согласования всех пунктов может быть подписан уже в декабре. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает «Радио Озоди» со ссылкой на главного бухгалтера предприятия «Таджиктрансгаз» Олимджона Рахимова.

По его словам, во втором раунде переговоров, которые проходили в Ташкенте, узбекская сторона озвучила цену своего газа — порядка 150 долл за каждую тысячу кубометров.

Рахимов добавил также, что таджикская сторона рассмотрит запрошенную стоимость и определит потребности предприятий Таджикистана в природном газе до конца ноября.

По словам представителя таджикской газораспределяющей компании, на первом этапе будет рассматриваться вопрос приобретения от 350 до 800 млн кубометров. Позже возможно обсуждение поставок и для бытовых целей.

Напомним, что собственного газа в Таджикистане нет, его добыча не началась несмотря на более, чем десятилетнюю разведку газа российским «Газпромом», который в 2016 году досрочно сдал лицензии на разработку двух месторождений. Одна из причин в том, что слишком высокие налоги и затраты на разведку превышают возможную прибыль.

Узбекистан неоднократно снижал поставки природного газа в Таджикистан, в конце 2011 года каждая тысяча кубометров обходилась Душанбе в 370 долларов. А в 2012 году Ташкент и вовсе прекратил подачу, объясняя такой шаг увеличением поставок газа в Россию и Китай. В условиях отсутствия голубого топлива многие таджикские промышленные предприятия перешли с природного газа на уголь .

Наблюдатели отмечают, что возобновления поставок природного газа в Таджикистан — свидетельство развивающегося сотрудничества Душанбе и Ташкента в духе заявленного новым президентом Узбекистана курса на сближение с соседними странами.