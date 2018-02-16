За последние несколько дней по всему миру было сказано немало о недавно принятом в Польше «законе о Холокосте» — некоторые неверно интерпретировали язык документа, другие же высказали ряд опасений, но почти все отмечали, что их беспокоит сохранность памяти об уничтожении евреев. И именно на это и направлен закон, пишет посол Польши в США Петр Вилчек в статье для американского издания The National Interest.

Концентрационный лагерь в Польше

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Дипломат подчеркивает, что память об этом трагическом событии свята для Польши: во время Второй мировой войны страна потеряла шесть миллионов граждан — половина из которых были польскими евреями. И это не просто статистика, а невероятное горе: машина смерти нацистского режима была направлена на систематическое уничтожение еврейского народа. Нееврейское же население страны также подвергалось уничтожению: немцы убивали не разбирая, а также предпринимали попытки стереть с лица земли польскую идентичность. Каждая польская семья потеряла любимого. Так, мало кому известно, что 50 тыс. детей были похищены у их родителей, чтобы воспитываться немцами.

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Для преследования поляков и уничтожения евреев на оккупированной территории страны были построены лагеря, прочно ассоциирующиеся с Холокостом: Белжец, Хелмно, Майданек, Собибор, Треблинка и Освенцим. Эти лагеря, составляющие лишь один сегмент обширной сети, были частью спланированного Германией окончательного решения еврейского вопроса. В Польше находится большое число мест, посвященных трагической истории Холокоста, в том числе сами немецкие лагеря смерти стали музеями и памятниками зверств немцев.

axelle b Концлагерь Освенцим

Дипломат указывает на то, что болью отзываюся у него и у его сограждан заявления иностранных журналистов о «польских лагерях смерти» или «лагерях в Польше», что сознательно или нет, но приравнивает Польшу с Германией, пытавшейся добиться окончательного решения еврейского вопроса. Так, очень часто, когда говорится о лагерях, почти не упоминается о Германии — главном виновнике Холокоста.

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Из-за использования двусмысленных формулировок стираются грани между преступниками, непричастными и жертвами. Происходит попросту отбеливание истории, когда упоминания о Германии и ее роли в Холокосте систематически изымаются из книг. Принятой закон и преследует цель противостояния этой тенденции, он четко дает понять: ни польский народ, ни польское государство не причастны преступлениям нацистской Германии.

«Отрицание Холокоста это не только отрицание преступлений Германии, но и способ фальсификации истории. Одним из наихудших типов подобной лжи является преуменьшение ответственности реальных преступников и переложение ответственности на жертв», — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Холокост

Тем же, кто указывает на то, что закон не дает обсуждать Холокост и исследовать тот трагический период, стоит обратить внимание на то, что в нем ничего не сказано об обсуждении или изучении примеров соучастия отдельных поляков в преступлениях нацистской Германии. Напротив, там указывается, что польский народ, как и польское государство, как общность не могут нести ответственность за преступления других. Более того, научная и творческая работа законом не покрывается.

При этом, отмечает дипломат, страна одновременно и гордится своими героями, и не скрывают самые темные страницы своей истории. Как заявил недавно глава польского правительства, Польша не намерена «отрицать, что и поляки совершали преступления». Более того, глава МИД страны Яцек Чапутович подчеркнул, что «евреев в Едвабне убили поляки, и никто этого не отрицает».

"Закон не изменит историю. Однако страна не может нести ответственность за действия отдельных людей или групп», — указал он.

Иными словами, принятый Польшей закон направлен на то, чтобы гарантировать сохранение правды о Холокосте. Двусмысленный язык не может стать оправданием для того, чтобы приравнивать жертв с преступниками. Польша не виновна в преступлениях нацистской Германии.