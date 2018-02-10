В скандал вокруг «лагерей смерти» в Польше включается Чехия

Прага, , 00:29 — REGNUM Чешский скандал из-за «лагерей смерти», последовавший непосредственно за аналогичным польским, заставляет задуматься, почему местные национализмы стали таким характерным явлением в странах постсоветской Восточной и Центральной Европы. Этот вопрос рассматривает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Высказывание председателя чешской партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура по поводу концлагеря, где во время Второй мировой нацисты содержали цыган, вызвало осуждение стороны как пражской еврейской общины, так и музея цыганской культуры. В своей речи он представил концлагерь как неохраняемое и неогороженное место. Было ли это попыткой «отрицания холокоста», в чем его сразу же стали обвинять? Так или иначе, разгоревшееся в последнее время обсуждение исторических проблем с далеко идущими политическими выводами становится для Центральной и Восточной Европы тревожным симптомом.

В Западной Европе стремление к созданию ЕС выразилось, в том числе, и в принципиальной маргинализации местных националистов, а вот в Центральной и Восточной — национализм стал легитимным проявлением антикоммунизма, что считалось в постсоветсткую эпоху и считается до сих пор безотказным популистским инструментом. Смесь, как показывает история, довольна опасная. Да и последние события на Украине, переворот и гражданская война, вызванные активизацией националистских или нацистских группировок, также укладываются в эту логику.

Как обуздать национализм, чреватый все новыми конфликтами, и есть ли историческими примеры такого обуздания, читайте в статье: Чехию раскалывают «лагеря смерти»

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