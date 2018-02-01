Госдеп США призвал Польшу пересмотреть закон о Холокосте

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с принятием в Польше закона о Холокосте, заявив о возможных последствиях для Варшавы. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы ведомства Хезер Науэрт.

По мнению Вашингтона, закон о наказании за обвинения поляков в Холокосте может иметь последствия для отношений Польши с США, Израилем и другими государствами. Кроме того, он может нанести вред стратегическим интересам Варшавы

В заявлении госдепа отмечается, что, действительно, такие фразы, как «польские лагеря смерти», некорректны. Они вводят людей в заблуждение и наносят вред, уточнила Науэрт.

«Вместе с тем мы обеспокоены тем, что этот законопроект — в случае принятия — может подорвать свободу слова и научный обмен мнениями», — говорится в документе.

В результате разногласиями между союзниками, США, Польшей и Израилем, могут воспользоваться противники.

«Мы все должны быть внимательны с тем, чтобы не препятствовать обсуждению и комментированию Холокоста», — заключили в ведомстве, призвав Польшу пересмотреть законопроект.

Напомним, ранее верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. Согласно поправке, за формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте вводятся штрафы.

Новый закон, принятый парламентом, стал причиной кризиса в отношениях Варшавы и Тель-Авива. Израиль, который рассматривает эту норму как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста, призвал власти Польши изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения.