В 2017 году в России стартовал проект «ЖКХ и городская среда». Предполагалось, что в рамках этого проекта во всех муниципалитетах страны с населением от 1000 человек будут созданы новые правила благоустройства и содержания, оптимизированы системы уборки, освещения и озеленения. При этом вопрос, какие территории должны быть благоустроены, муниципальные власти должны были решать вместе с горожанами. Общие объемы финансирования по проекту в 2017 году составили 42,2 млрд рублей. Из них 25,6 млрд рублей давал федеральный центр, остальные должны были изыскивать у себя региональные бюджеты.

Пресс-служба ОНФ Обсуждение проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирске

По итогам 2017 года Новосибирская область оказалась на седьмом месте рейтинга регионов по реализации проекта Минстроя России «Формирование комфортной городской среды». Регион набрал 38 баллов. Вместе с Новосибирской областью седьмое место поделили Челябинская и Ярославская области, Башкирия, Калмыкия и Коми. Первое место в рейтинге с 46 баллами занимает Калужская область, а последнее, 15 место, делят Крым, Тува, Мордовия, Карелия, Карачаево-Черкесия и Ханты-Мансийский АО (30 баллов).

Благоустройство

В 2017 года были определены 55 муниципальных образований Новосибирской области — получателей субсидии. Планировалось благоустроить 47 общественных пространств муниципальных образований области и провести работы на 225 придомовых территориях. Общий объем финансирования мероприятий в рамках приоритетного проекта в регионе в 2017 году составил порядка 700 млн рублей: из федерального бюджета — порядка 400 млн рублей, из областного — около 258 млн рублей.

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Так, например, в Новосибирске в рамках программы прошёл первый этап реконструкции Михайловской набережной. На это Новосибирск получил в прошлом году 140 млн рублей из федерального бюджета. Столько же, по подсчётам новосибирских властей, необходимо на второй этап реконструкции.

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И эти средства власти Новосибирска также намерены получить из федерального центра.

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Только здесь есть один очень важный момент — средства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выделяются дополнительно к тем финансовым средствам, которые муниципальные власти должны были учесть в своих бюджетах. Да и к тому же представители федерального центра, которые курируют программу, отмечают, что власти должны наладить диалог с населением, потому что основным участником программы должны быть именно жители муниципального образования. А с этим у Новосибирска большие проблемы. По итогу проведённой в 2017 году в рамках проекта работы член центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина отметила, что в Новосибирской области есть муниципальные образования, где власти «горят» идеей и им хочется помогать, хочется выделять средства ещё и ещё. Однако город Новосибирск в их число не входит.

«В прошлом году на Новосибирскую область выделялись деньги в размере 400 млн рублей. В этом году посмотрим, сколько будет выделено, но не меньше прошлогодней суммы, это точно, — сказала Калинина, побывавшая в регионе с визитом 13 февраля. — Мне хочется сказать муниципалитетам — это деньги в помощь тем программам, которые на протяжении многих лет муниципалитеты обязаны были планировать у себя в бюджетах. Это добавка, поддержка финансовая, чтобы объёмы были более качественными, чтобы не просто какой-то детский городок, а тот, который действительно нужен. А многие муниципалитеты рассчитывают только на эти деньги. И Новосибирск понимает программу буквально: «вот конкретно деньги выделили, вот только эти денежки мы с вами и учитываем». Не может идти в комплексе, если этот двор и дом приняли участие, без подъездных путей, если вы не запланировали с дорожниками плюсом работы на этих территориях. Но это не значит, что деньги только вот федеральные должны пойти на это благоустройство».

Бюджет

В качестве положительного примера в Новосибирской области Калинина назвала рабочий посёлок Кольцово, главе которого «хочется помогать и хочется туда ещё деньги привезти, потому что понимаешь, что он неформально подходить к этому проекту». Отличился и город Куйбышев, где «мэр конкретно рассказывал, как он хочет этот сквер, как он привлёк бизнес».

Назвала Светлана Калинина и «самую главную ошибку» — когда органы власти самостоятельно за людей решают, какие территории делать, какой проект реализовывать.

«Научиться разговаривать с людьми — самая главная задача власти. И понимать, что сегодня весь этот проект настроен на то, чтобы сделать так, как хотят жители: удобно, комфортно, безопасно, а не навязывать никаких своих решений», — отметила эксперт.

Кроме того, общественные активисты указали и на другие недоработки в ходе реализации проекта в 2017 году в Новосибирской области. Например, ни один муниципалитет не публиковал планы проведения общественных обсуждений с еженедельной разбивкой — принцип, установленный федеральными нормами. В положениях не были обозначены критерии включения общественных территорий в перечень для рейтингового голосования. Отсутствовало описание процедуры выемки и обработки предложений. Ряд пунктов приёма предложений находился вне мест наибольшей проходимости.

После некоторых недочётов, на которые общественность указала мэрии Новосибирска, к работе по проекту были привлечены студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ).

Благоустройство города

Ректор НГУАДИ Наталья Багрова рассказала, что на базе университета был открыт центр поддержки государственных программ градостроительства и развития архитектурной среды. По её словам, студентами и специалистами вуза была проделана большая работа: обследовано 8 700 придомовых территорий, 4 400 дворовых пространства, 237 общественных пространства. Результатами инвентаризации стали паспорта благоустройства территорий. Была сформирована база. Было проведено порядка 20 публичных обсуждений с участием от 100 до 200 человек. При этом ректор указала на те ошибки и трудности, с которыми пришлось столкнуться в ходе работы.

«Неопределённость терминологии, а именно программные документы, направления и методические документы, которые сейчас разработаны КБ «Стрелка», оперируют такими понятиями, как «дворовая территория», «придомовая территория», «прилегающая территория», «общественная территория» и «территория общего пользования», когда мы начали формировать бюджет по проектно-сметной документации, для того чтобы получить целевое использование средств и соблюсти границы всех этих территорий. Точность терминологии ещё раз нужно проверить и ещё раз уточнить. Дело в том, что все понятия, связанные с реализацией программы, были оперативно и спешно введены в градостроительный кодекс на протяжении второй половины 2017 года. Работы идут достаточно сложно, потому что приходилось переключаться постоянно на следующую, следующую и следующую терминологию», — рассказала Наталья Багрова.

Она привела в пример те казусы, с которыми пришлось столкнуться. Так, например, встречались «окруженные придомовыми территориями участки земель, отнесённые к муниципальной собственности». Очень большой проблемой, по словам ректора вуза, была неопределённость терминологии — что отнести к внутридомовым проездам, а какую территорию уже к улично-транспортной сети, где заканчивается выезд со двора и начинается уличный проезд.

По данным правительства Новосибирской области, выемка предложений по территориям благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2018—2019 годы проходит сегодня, 15 февраля. Сегодня же в регионе стартует программа повышения квалификации в рамках проекта для представителей муниципальных образований. В мэрии Новосибирска в этот день намечено заседание общественной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018—2022 годы. Также планировалось рассмотреть критерии включения общественных территорий в бюллетень рейтингового голосования.

Отметим, что по состоянию на 9 февраля жители десяти муниципальных образований Новосибирской области, участвующих в голосовании, внесли 17 547 предложений по территориям, которые, по их мнению, необходимо в первоочередном порядке благоустроить в ближайшие два года. В ряде муниципальных образований региона сбор предложений продлится до 16 февраля. Рейтинговое голосование намечено на 18 марта 2018 года. Такие сроки были определены с учётом того, чтобы уже к весне были определены приоритетные направления для работы.

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Стоит сказать, что по многим проектам новосибирские власти работают с московской компанией КБ «Стрелка» (она же работала с новосибирскими специалистами и властями по Михайловской набережной).

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Как ранее заявляла руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, «Стрелка» в Новосибирске появилась не случайно — «Минстрой РФ заключил договор с АИЖК, которое на подряд взяло «Стрелку», зашедшую на всю страну с неким эталоном развития городов».

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«Мы туда ни копейки не платим, это всё платят федералы. Наша задача с ними подружиться и найти здесь хороших архитекторов, с которыми они здесь будут сотрудничать. И наша задача, чтобы «Стрелка» нам доверяла. Вот так мы сработали по Михайловской набережной», — отмечала Терешкова.

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У Калининой на этот счёт другое мнение.

«Стрелка» — это замечательно, во всех субъектах «Стрелка» предлагает свои проекты. Но «Стрелка» живёт в Москве, а вы живёте в своём субъекте, в своём муниципалитете. И не всегда всё хорошо, что нам навязывают. Я не против этой организации. Но если бы эта организация со своими проектами пришла к людям и публично это обсудила и добавила, а ещё и привлекла студенчество, потому что детям нашим здесь жить, то, наверное, это был бы правильный подход. Не может организация за 2 тыс километров знать, что мне здесь надо. Здесь люди остаются жить. И мы всё-таки настаиваем, чтобы обсуждения публичные общественных территорий проходили правильно, грамотно, с мнением горожан. Формальный подход — это совершенно не тот проект», — считает Светлана Калинина.

Справка:

Цель проекта «Формирование комфортной городской среды», который был утверждён в ноябре 2016 года президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам по поручению президента Владимира Путина, — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны.

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В Новосибирской области в число муниципальных образований, где должно быть организовано голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018—2019 годах, вошли десять населённых пунктов, определенных постановлением регионального правительства №465-п от 27.12.2017 года. В пяти муниципальных образованиях (Бердск, Карасук, Обь, Татарск и рабочий поселок Краснообск) сбор предложений от граждан стартовал 11 января 2018 года, завершился 9 февраля. Ещё в пяти муниципальных образованиях, в которых пункты приёма предложений были оборудованы позже 11 января 2018 года, приём предложений завершился позже. Так, в городе Куйбышев сбор предложений проводился до 10 февраля, в Барабинске и Тогучине — до 13 февраля, в Искитиме — до 14 февраля, а в Новосибирске — до 16 февраля.

Сейчас новосибирцы также могут принять участие в рассмотрении и оценке дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018—2022 годы.