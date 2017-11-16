Новосибирцев хотели «притянуть» на набережную московской атмосферностью

Новосибирск, , 11:21 — REGNUM Размещение фотографии Крымской набережной на стенде в разделе «Этапы формирования набережной Новосибирска» в компании ООО «КБ Стрелка» объяснили атмосферностью и желанием продемонстрировать лучшие мировые практики, как «возможный вектор развития данной территории». Таким образом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, «Стрелка» решила, видимо, свои недоработки представить в более позитивном ключе.

Читайте также: Новосибирскую набережную хотят превратить в Крымскую?

«Этот раздел на стенде иллюстрирует видение будущего изменения общественного пространства, с учётом исторической роли данного места. Иллюстрации к разделу «Этапы формирования набережной» подбираются по следующим принципам: «вчера» — прошлое общественного пространства (историческое изображение пространства, иллюстрирующее сценарии его использования, роль в городском контексте); «сегодня» — фотографии того, как выглядит территория в настоящий момент; «завтра» — атмосфера, которую стремится достичь автор при реализации дизайн-проекта. Для раздела «завтра» подбираются атмосферные изображения общественных пространств — лучших мировых практик, которые демонстрируют возможный вектор развития данной территории. Изображение Крымской набережной было выбрано по такому же принципу: как пример популярного пешеходного променада вдоль реки, с насыщенной функциональной активностью, который благодаря благоустройству и культурно-событийному программированию способен трансформировать территорию Михайловской набережной в привлекательное для горожан место притяжения», — сказано в официальном ответе на запрос ИА REGNUM .

Отметим, что ранее в пресс-службе КБ «Стрелка» признали, что использовали изображение Крымской набережной без согласования с автором снимка.

«Как вы верно заметили, изображение Крымской набережной было размещено без согласия правообладателя. КБ Стрелка благодарит редакцию ИА REGNUM за бдительность: благодаря оперативной коммуникации нам удалось отреагировать в кратчайшее время и заменить изображение на корректное. КБ Стрелка планирует и далее действовать в рамках действующего законодательства: установленный ранее стенд помогает в доступной и открытой форме получать и прислушиваться к мнению горожан», — писала представитель пресс-службы компании Софья Михайлова-Микулинская ранее с просьбой убрать имя Дарьи Менюшиной из материала и заменить на комментарий, указанный выше.

Читайте также: После запроса ИА REGNUM в Новосибирске демонтировали Крымскую набережную

Однако, в официальном ответе, который был предоставлен на официальный запрос ИА REGNUM позже, об этом моменте компания решила умолчать.

«Фотография Крымской набережной является собственным контентом издания The-Village и в настоящий момент нами получено разрешение использовать иллюстрацию на стенде. Несмотря на это, было принято решение заменить фотографию на визуализацию дизайн-проекта, дабы избежать иносказательных аллегорий, и проиллюстрировать атмосферу будущих изменений в применении к конкретному пространству. Изображение появится на стенде в пятницу 17 ноября», — сказано в ответе.

На вопросы: на какое изображение было заменено изображение, кто ответственен за ошибку и какая ответственность предусмотрена, указанные также в официальном запросе «Стрелка» решила, видимо, не отвечать. Вместо этого компания решила подготовить «развернутый ответ о том, как создаются такие стенды и как происходит выбор иллюстраций, на нем представленных».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после официального открытия первого этапа реконструкции Михайловской набережной в Новосибирске корреспондент ИА REGNUM обнаружил, что на стенде «Этапы формирования набережной» в разделе «завтра — видение» новосибирская набережная представлена фотографией Крымской набережной Москвы.

За разъяснением ситуации редакция ИА REGNUM обратилась в мэрию Новосибирска. После обращения стенд с изображением Крымской набережной был демонтирован, а в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска завили, что выставочный стенд разрабатывала и размещала компания ООО «КБ Стрелка». За более подробными разъяснениями новосибирские власти порекомендовали обратиться к координатору проекта ООО «КБ Стрелка», ответственному за размещение стенда. В компании позже заявили, что в задачи координатора проекта не входит оперативное реагирование на запросы журналистов и попросили обратиться в пресс-службу, что редакция ИА REGNUM и сделала.

Отметим, что на торжественном открытии Михайловской набережной в Новосибирске, которое состоялось в начале ноября, принимали участие высокопоставленные лица области и города, а также замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Первый этап реконструкции Михайловской набережной в Новосибирск стартовал в конце июля и завершился 26 октября. На реализацию проекта город получил из федерального бюджета 140 млн рублей. Над дизайн-проектом работали специалисты КБ «Стрелка» из Москвы в сотрудничестве с новосибирским архитектурным бюро «Адаптик-А». По официальным данным, для благоустройства новосибирской набережной необходимо всего более 300 млн рублей.