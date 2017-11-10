После запроса ИА REGNUM в Новосибирске демонтировали Крымскую набережную

Новосибирск, , 12:46 — REGNUM Стенд с изображением Крымской набережной как «видение завтра» новосибирской набережной был демонтирован после обращения редакции ИА REGNUM в мэрию. Как заявили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, информационный выставочный стен был разработан и размещён компанией ООО «КБ Стрелка» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

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«На стенде представлены проекты комплексного благоустройства четырёх общественных территорий, выполненные ООО «КБ Стрелка» в сотрудничестве с местными архитектурными компаниями. В настоящий момент фрагмент экспозиции с изображением Крымской набережной демонтирован», — сказано в официальном ответе на запрос ИА REGNUM.

За разъяснениями по использованию и согласованию изображения с автором в новосибирском департаменте культуры порекомендовали обратиться к координатору проекта ООО «КБ Стрелка», ответственному за размещение стенда, Дарье Менюшиной. Однако дозвониться до контактного лица не удалось.

В то же время на стенде, о котором идёт речь, изображены «этапы формирования набережной» и указаны пять этапов. На всех фотографиях, за исключением последней, значащейся как «завтра», изображена новосибирская набережная в разные периоды её строительства: от 1893 года до 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тожественное открытие Михайловской набережной в Новосибирске после первого этапа реконструкции состоялось в начале ноября с участием замминистра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса. После чего на набережной побывал корреспондент ИА REGNUM. Во время осмотра стенда, установленного на Михайловской набережной, был замечен один интересный момент — на стенде «Этапы формирования набережной» в разделе «завтра — видение» новосибирская набережная Новосибирска была представлена фотографией Крымской набережной Москвы, проект реконструкции которой разработало московское бюро Wowhaus, а автором размещённого снимка является Юрий Бражников.

Редакция ИА REGNUM обратилась в мэрию Новосибирска с запросом, чтобы выяснить несколько моментов: почему использовали фотографию Крымской набережной Москвы для представления развития пространства новосибирской набережной и согласовано ли её использование с автором.

Напомним, что первый этап реконструкции Михайловской набережной в Новосибирске, который завершился 26 октября 2017 года, стартовал в конце июля 2017 года. На реализацию дизайн-проекта, над которым трудились специалисты КБ «Стрелка» из Москвы в сотрудничестве с новосибирским архитектурным бюро «Адаптик-А», муниципалитет получил из федерального бюджета 140 млн рублей. Всего для благоустройства новосибирской набережной необходимо более 300 млн рублей.

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