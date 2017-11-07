Новосибирскую набережную хотят превратить в Крымскую?

Новосибирск, , 14:09 — REGNUM Обновлённую Михайловскую набережную в Новосибирске открывали дважды: один раз технически, с участием первых лиц региона и города; второй раз торжественно, в присутствии замминистра строительства и ЖКХ РоссииАндрея Чибиса. Корреспондент ИА REGNUM прогулялся по набережной после всех открытий и заметил один очень интересный момент — на стенде «Этапы формирования набережной» в разделе «завтра — видение» Михайловская набережная Новосибирска представлена фотографией Крымской набережной, которая является частью прилегающего парка «Музеон» в Москве, проект реконструкции которой разработало московское бюро Wowhaus. Автором снимков, как удалось выяснить, является Юрий Бражников. И его работы легко находятся на сайте The Village в материале за сентябрь 2013 года.

Зачем было использовать фотографию Крымской набережной Москвы для представления развития пространства новосибирской набережной пока остаётся загадкой. Было ли это сделано намеренно? Зачем? И согласовано ли использование фотоснимка с автором? — С такими вопросами редакция ИА REGNUM обратилась в мэрию Новосибирска и рассчитывает в ближайшее время получить разъяснения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый этап реконструкции Михайловской набережной в Новосибирске должен был завершиться к 15 октября 2017 года.

Анна Алябьева © ИА REGNUM Михайловская набережную в Новосибирске

Читайте также: Две недели до открытия. На что похожа Михайловская набережная Новосибирска

Но техническое открытие набережной с участием врио губернатора Андрея Травникова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя, различных местных чиновников, депутатов и журналистов прошло только 26 октября 2017 года.

Читайте также: У новосибирцев нет уверенности, что набережная станет центром притяжения

А 2 ноября 2017 года в тожественной церемонии открытия набережной принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

Отметим, что первый этап масштабной реконструкции Михайловской набережной в Новосибирске начался в конце июля 2017 года. На его реализацию муниципалитет получил из федерального бюджета 140 млн рублей. Всего для благоустройства набережной необходимо более 300 млн рублей. Средства новосибирские власти планируют изыскать, и дальше участвуя в федеральной программе, и, по возможности, привлечь инвесторов.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: На благоустройство набережной в Новосибирске потратят 140 млн рублей