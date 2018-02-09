После громкого скандала в Кипельском детском доме, расположенном в Юргамышском районе Курганской области, сменился директор. На данный момент учреждение находится под пристальным контролем прокуратуры, полиции, органов соцзащиты. Попытаемся разобраться, что предшествовало шумному инциденту и какие проблемы получил в наследство новый руководитель учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспризорники

«Мы с детьми не воюем»

Скандал в ранее благополучном по многим показателям детдоме разразился после видеообращения одного из педагогов, заявившего, что под Новый год в учреждение якобы ворвался «Юргамышский ОМОН» и избил бывшего воспитанника.

«Ну и что, что кто-то там из детей пива попьёт, дак все дети, которые приезжают к себе домой, к родителям, к тётям, дядям там, все накрывают стол, достают всё вкусненькое, бутылочку, естественно… кому винца, кому пивца. Так же ведь заведено во всём мире-то, а уж в России-то тем более», — поразила запись человека, который в видеоролике назвал себя сотрудником Кипельского детского дома.

«Будьте вы прокляты со своими новыми шкафами и диванами, новым спортинвентарём и прочими деревянными и железными заботами о воспитанниках. Детский дом нуждается в отцовской поддержке и материнской любви, а не в вашем полицейском надзоре», — распалялся педагог.

Павел Ковалевский. «Порка». 1880

Бывшие воспитанники детдома, жители села Кипель, а также коллеги возмутителя спокойствия высказали под видеообращением негодование.

«На моей памяти в Кипельском детском доме такого не было! Все воспитанники уважали директора! Все решалось внутри детдома, как говорится, сор из избы не выносили! Жили все дружно! Воспитанникам всегда были открыты двери, ведь это же их дом! Для чего был вызван ОМОН, не пойму! Какие были основания? Вполне бы хватило участкового уполномоченного для составления протокола об административном нарушении за распитие спиртных напитков!» — пишет один из бывших воспитанников Алексей П.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе отдела Росгвардии по Курганской области, заявленное участие сил ОМОН — ложная информация. Тем более, когда речь идет об избитых детях.

«Подразделения, упомянутого как «Юргамышский ОМОН», не существует. А силы спецподразделений отдела, дислоцированные в Курганской области, не принимали участия в выполнении подобных задач», — сообщил представитель Росгвардии.

Заявление сотрудника Кипельского детского дома для росгвардейцев, по словам представителя, прозвучало оскорбительно.

«Мы с детьми не воюем!» — говорят курганские росгвардейцы.

Закономерно, что педагог, «вскрывший язвы» и «факты превышения должностных полномочий», уволен.

Сотрудники ОМОН

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Вероятно, детский дом потерял интересного сотрудника, который занимался с детьми фотографией, телевидением и лепил из них «рэп-звёзд» на «КипельПродакшн». Однако сложно понять новаторство преподавателя, оправдывающего учеников в дурных поступках и публично выражающего удовольствие от 40 тысяч просмотров его ролика, повествующего о «военных действиях» в Кипельском детском доме, в которые он вовлекает несовершеннолетних. Интересно, сколько просмотров собрала песенка в его исполнении «А я работаю воспиткой, мы курим и бухаем», распространённая в сети?

«Это не дети, а звери»

Предположение, что разгон подвыпивших подростков — не дело рук росгвардейцев, высказали и пользователи социальных сетей.

«Возможно, вызывали полицию из Юргамыша, нарушителя забрали. Не оставлять же пьяного в госучреждении, тем более в детском», — пишет один из комментаторов скандального видеообращения.

Хулиган

Что же случилось на самом деле в Кипели под новый, 2018 год? Село на тысячу человек, в детдоме 31 воспитанник, педагоги — все сельчане. В тесном кругу, казалось бы, нет тайн.

Исполняющий обязанности директора Кипельского детского дома Евгений Хлызин, который приступил к обязанностям 10 февраля, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM был немногословен. Сказал, что слышал про инцидент с распитием спиртного. Но обстоятельства происшествия ему неизвестны, ОМОН или полиция приезжали на вызов — он также не в курсе. У прежнего руководителя детского дома Ивана Старикова прояснить ситуацию не удалось — тот уволился и в детском доме не работает. Но информация просачивается через социальные сети.

«Там «дети» такое устроили, что была вызвана спецгруппа, пока участковый и администратор сидели в закрытой комнате, куда их «дети» загнали ножом», — пишет Елена Р.

«Это не дети в Кипельском детском доме, а звери. Они хуже взрослых, так как знают, что их не накажут. Они в открытую это говорят учителям. Просто все скрывается. Эти детки выламывают двери, бьют окна, матерятся и оскорбляют педагогов. Им все можно. А детки, которые выпустились, приезжают туда, чтобы дебоширить, показать, какие они крутые, перед младшими и педагогами. Они вламываются пьяные и обкуренные через окна, вышибают двери, редкий день обходится без вызова полиции. Педагогам запрещено об этом рассказывать, но все это знают через самих же детей, они хвастают этим, козыряют. Педагогам надо памятник за терпение и храбрость ставить», — вскрывает другую «темную» сторону будней Кипельского детского Вадим С.

Самуил Виханский. «Беспризорники». 1933

В межмуниципальном отделе полиции «Юргамышский» признали, что часто выезжают в Кипельский детский дом и о каком из вызовов необходимы от них подробности, с ходу якобы им даже сложно вспомнить. Перенаправили в пресс-службу УМВД России по Курганской области.

«Полицейские межмуниципального отдела «Юргамышский» выехали по сигналу администрации детского дома о самовольном уходе воспитанника. По прибытии пресекли выявленное правонарушение. Был задержан за мелкое хулиганство совершеннолетний бывший воспитанник детского дома, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник ОИ и ОС УМВД России по Курганской области Елена Радаева.

В УМВД отмечают, что участковый уполномоченный и сотрудники полиции выезжают в Кипельский детский дом не только по вызовам о «бегунках». Систематически там проводятся профилактические выходы и беседы, полицейские выезжают с подарками на шефские благотворительные акции.

Беспризорники за игрой в карты. 1925

Формализм и бесконтрольность

Пристальное внимание к событиям в Кипельском детском доме проявила и областная прокуратура, отметившая, что с 2016 года здесь участились самовольные уходы воспитанников. В 2017 году их было 87 — в три раза больше, чем годом ранее. Тревожная тенденция сохраняется и в 2018 году — зафиксировано четыре побега.

Прокурор региона Игорь Ткачев обсудил поведение воспитанников данного учреждения в областном правительстве совместно с сотрудниками правоохранительных органов и властями Зауралья. Налицо недостаточная работа органов системы профилактики по предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних, отмечают в надзорном ведомстве. А также отсутствие контроля над воспитанниками. Указанная проблема довольно продолжительное время была вне поля зрения органов полиции и здравоохранения, отмечают в прокуратуре.

Vsemetri.com Форма прокурора

Проверка показала слабую, формальную организацию досуга несовершеннолетних в детдоме. Со стороны воспитателей отсутствовал контроль за соблюдением детьми режима учреждения, причины противоправного поведения детей не устанавливались, и не принимались меры к их устранению. Начальнику главного управления социальной защиты населения Курганской области Вере Деминой объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Причем самовольные уходы детей из детского дома в Зауралье два года назад привели к трагедии. Еще не забыта история, когда от переохлаждения скончалась сбежавшая из Далматовского детского дома воспитанница. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января 2016 года в городе Далматово три девочки-подростка самовольно покинули учреждение. Две беглянки благополучно вернулись в детдом, а третью жители Далматово обнаружили еле живую, замерзшую на одной из улиц города. Медикам не удалось привести девочку в чувство. Ребенок скончался.

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А девочку-то никто и не искал. Директор интерната и воспитатели спохватились лишь на следующий день, обнаружив умирающего ребенка в больнице. Увольнением директора не ограничились — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Далматовского детдома признан виновным в халатности и осужден на два года лишения свободы условно. В ходе прокурорской проверки закономерно был выявлен пресловутый формализм в подходе к воспитанию социальных сирот и недостаточный контроль за детьми.

И не только детдома Зауралья славятся побегами и девиантным поведением воспитанников. Недавно в состоянии алкогольного опьянения напал на педагога с ножиком 14-летний подросток из школы-интерната поселка Белоярск Приуральского района ЯНАО. Директор школы-интерната Илья Коноплев попытался отрицать сам факт инцидента. Подтверждение прозвучало лишь от полицейских. И это не первый случай разнузданного поведения учеников в школах-интернатах Ямала, где живут наряду с сиротами дети оленеводов-кочевников.

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В 2017 году прогремела история с нападениями на учителей подростков из поселка Гыда (ЯНАО). Директора учреждения уволили, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц. Несколько подростков отправили в спецучреждения.

Отдельной строкой отметим, что, по официальным данным, на 1 декабря 2017 года в интернатах и детдомах Курганской области воспитывалось 330 детей, более 4500 детей — в замещающих семьях. Прекрасный результат, можно сказать. Однако сами соцзащитники отмечают, что подростков берут под опеку редко и неохотно — переходный возраст, да и на характере детей сказываются пережитые невзгоды.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Колючие, с глубокой обидой в сердце, эти дети с кратной силой чувствуют себя ненужными и брошенными. Родительские функции на себя в их случае берут госорганы и педагоги. Безусловно, приходит на память опыт советских лет, когда за детдомами закреплялось шефство предприятий, была развернута профориентация среди социальных сирот, развито наставничество. О необходимости подобной системной работы, а не единичных заездов спонсоров в детдома с подарками, говорится и сегодня. Но и в советское время с безотцовщиной сложно было справиться, хотя общество было в разы морально здоровее. Вспомним, как в фильме «Пацаны» Динары Асановой наставник трудных подростков Паша говорит, что у каждого пацана должен быть мужик, которому он может сказать «ты». И хорошо, если это — отец. А если попадается на пути социальных сирот педагог, который танцует, напевая «А я работаю воспиткой, мы курим и бухаем», ставит под сомнение авторитет коллег и непосредственного начальства, внушает неуважение к окружающим? И тут уже не знаешь, что хуже — равнодушие госструктур и формализм или попустительство дурным наклонностям.

Словом, если общество не займется социальными сиротами, то тогда они займутся обществом. И мало никому не покажется. Здесь впору вспомнить о некоммерческих организациях, родительских комитетах и объединениях нравственного и воспитательного толка.