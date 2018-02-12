В свете последних высказываний из США о том, что сирийские власти травят химическими веществами своих мирных сограждан да еще и «с дозволения России», что судьбу Сирии будет решать Вашингтон, причем «с позиции силы», и что российское военное присутствие в САР осложняет проведение операций против террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ — организация, деятельность которой запрещена в России), возникает несколько вопросов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

То есть сначала, конечно, возникает не вопрос, а желание грубо ответить на ложь и несправедливость.

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Кстати, ряд российских высокопоставленных лиц так и сделали. Например, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков по поводу недовольства Вашингтона укрепляющимися отношениями Москвы и стран Латинской Америки сказал:

«Современному Вашингтону вообще очень свойственно в стилистике капризного ребенка устраивать истерики по любому поводу. Когда что-то не по нему — сразу хочется представить себе такого enfant terrible, который падает на пол, начинает стучать ножками, биться в истерике по любому поводу. Это несерьезно и недостойно».

Член Совфеда Алексей Пушков по поводу того, что Пентагону мешают в борьбе с терроризмом, сказал следующее:

«Абсурд вместо логики: Россия не может быть «помехой» для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в России) в Сирии, как утверждают в Пентагоне. Помехой для окончательного разгрома ИГ (организация, деятельность которой запрещена в России) являются сами США с их стремлением использовать остатки боевиков против правительства в Дамаске».

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») по этому же поводу сказала:

«Пентагон признался, что Россия усложняет продолжение нанесения ударов по мирным жителям Сирии, объектам, в уничтожении которых заинтересован ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как это было уже многократно сделано коалицией».

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А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил следующее:

«Что касается помощи Соединённых Штатов Америки в деле стабилизации обстановки в Сирии и продолжения работы по политико-дипломатическому урегулированию, то эта помощь находится в дефиците».

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

Теперь что касается вопросов к США. Самый первый и основной: уж не считает ли Вашингтон себя мессией, спасающим сирийский народ? И если это так, то что сделали США для мира в Сирии, за который они так радеют.

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Навскидку приходит только один ответ: ничего для мира и все, что можно было, — для войны.

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Единственная деятельность США в Сирии, которую хоть как-то можно было бы оправдать, — это «авиаудары» по «террористам». Однако здесь Пентагону похвастаться нечем.

Приведу сопоставления некоторых данных. За все время операции по уничтожению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возглавляемая США так называемая антитеррористическая коалиция нанесла порядка 28 тысяч ударов, включая операции в Ираке.

По данным главы Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова, ВКС РФ за два года уничтожили на территории Сирии порядка 60 тысяч террористов:

«Но за эти два года, по нашим данным, фактически уничтожено около 60 000 боевиков, из них свыше 2 800 — выходцев из Российской Федерации».

Таким образом, если сравнить эти цифры, выходит, что коалиция за период «Непоколебимой решимости» (длится на год с лишним дольше, чем операция ВСК РФ) уничтожила в 7,5 раза меньше террористов, чем российская сторона. Даже с учетом возможной некорректности данных, коалицию никак нельзя назвать флагманом антитеррористической борьбы.

Зато данные об убийстве мирных граждан впечатляют. По подсчетам оппозиционного Дамаску Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, коалиция во главе с США за 40 месяцев (операцию «Непоколебимая решимость» альянс проводит с августа 2014 года) уничтожила в Сирии около 10 900 человек, включая тысячи мирных жителей (среди них сотни детей и женщин). Число убитых гражданских лиц превысило 3 020 человек, из них около 1 260 детей и женщин. Коалиция оспаривает эти данные.

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Но допустим, что число убитых подсчитать трудно, а вот количество вылетов четко фиксируется. По данным Генштаба РФ, количество ударов коалиции все это время составляло восемь-десять в день.

«Наша авиация довольно незначительными силами наносила 60−70 ударов ежедневно по боевикам, по инфраструктуре, по их базам. А в периоды наивысшего напряжения — порядка 120−140 ударов в сутки, — сказал Герасимов. — Только такими методами можно было сломать хребет международному терроризму на территории Сирии».

Выходит, что и тут цифры не в пользу коалиции: количество авиаударов отличается как минимум в шесть раз. Низкая результативность — не случайна: просто высокая — не нужна.

«А 8−10 ударов в день… Ну, видимо, цели у коалиции были другие. Цель-то ими в основном ставилась — борьба с Асадом, а не с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Герасимов.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

Несмотря на такую статистику, США чем дальше, тем настойчивее уверяют: именно они борются в Сирии с терроризмом. Так, 10 декабря представитель Пентагона в интервью РИА «Новости» заявил:

«Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

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12 декабря президент США Дональд Трамп во время процедуры подписания военного бюджета в Белом доме сказал:

«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются».

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Неубедительно изображая из себя благородных рыцарей, сражающихся со злом, они еле пережили, что Дамаск попросил помощи у России, таким образом признав только за ней желание действительно искоренить терроризм. Так, 17 декабря 2015 года официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил:

«Мы согласны с необходимостью политического перехода в Сирии, но российские военные силы продолжают операции в Сирии, которые нацелены не на борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а на поддержку режима [президента САР Башара] Асада. Это не соответствует политике, видению ситуации или приоритетам США или какой бы то ни было из 65 стран — участниц коалиции».

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И наконец несколько часов назад громкое заявление сделал Пентагон: оказывается, Москва мешает Вашингтону бороться с терроризмом. В отчете генерального инспектората Пентагона, опубликованном 11 февраля, говорится:

«Российское военное присутствие в Сирии продолжило осложнять проведение операций против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в России). Российские самолеты, как и прежде, совершали опасные маневры вблизи американских. Подразделения вооруженных сил России действовали в непосредственной близости от сил коалиции, из-за чего нарастал риск непреднамеренных перестрелок».

Как не раз заявляли российские военные, США не только не помогали бороться с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и, напротив, во-первых, мешали, а во-вторых, бомбили военные объекты Сирийской арабской армии и территории с мирным населением.

«Мы не видели с их стороны желания взаимодействовать. Хотя, конечно, это бы принесло большую пользу», — считает Герасимов.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

Стоит отметить, что все это неудивительно, поскольку Вашингтон никогда не хотел уничтожить терроризм в Сирии, а стремился лишь разжечь посильнее очаг хаоса, умело используя фигуру Асада. День за днем, год за годом Вашингтон убеждает мир в том, что Асад — воплощение зла.

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Для поддержания этого инквизиторского костра используется не только бесконечная клевета на сирийского президента, дискредитация российских действий в Сирии, но и нескрываемое пестование так называемой умеренной сирийской оппозиции.

В этой связи возникает второй вопрос, который кажется не таким важным, но позволяет взглянуть на «работу» США в Сирии несколько под другим углом.

Зачем нужен был очередной формальный спектакль в Вене в женевском формате? Его итоги оказались настолько предсказуемыми и несущественными, что сами западные эксперты только разводят руками. Кстати, и в информационном пространстве тема Женевы-9 выглядела очень бледно.

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Стоит напомнить, что переговоры Женева-9 в Вене прошли 25−26 января. В ходе встречи, как и в предыдущий раз, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура вел раздельные консультации с представителями Дамаска и с делегатами от оппозиции. Как и в ходе Женевы-8, как такового диалога не получилось, и конституция Сирии, вопрос о которой заявлялся как основной, практически не обсуждалась. Главной темой стал предстоящий Конгресс национального диалога по Сирии в Сочи, который оппозиция решила бойкотировать.

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Единственный внятно озвученный вывод — это промежуточная договоренность о локальном перемирии в Восточной Гуте (Сирия).

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Напрашивается вывод: Женева-9 нужна была, чтобы сильнее оформить как бы внутрисирийский, а на самом деле — международный раскол.

Не будь Женевы-9 в том формате, к которому она в итоге пришла, да еще с учетом организованного Россией конгресса в Сочи, не дай бог возник бы хоть какой-то шанс на мирный процесс — если не во всем регионе, то хотя бы в Сирии.

Беззастенчивую же клевету Вашингтона и приписывание им чужих побед, вероятно, нужно воспринимать не как признак слабости или истеризма, а скорее как процесс самопрограммирования на новую войну.