Западная коалиция увеличила число погибших мирных жителей в Сирии и Ираке

Вашингтон, , 20:12 — REGNUM С 2014 года в результате авиационных и артиллерийских ударов западной коалиции в Ираке и Сирии погибли по меньшей мере 786 мирных жителей, 26 октября сообщает Agence France-Presse.

«На сегодняшний день на основе имеющейся информации, (коалиция) считает, что по меньшей мере 786 гражданских лиц были непреднамеренно убиты ударами коалиции с начала кампании», — говорится в заявлении представителей западной коалиции.

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Напомним, с сентября 2014 года по сентябрь 2017 года западная коалиция нанесла 27 тыс. 566 ударов в Ираке и Сирии. За указанный период поступило 1 тыс. 266 сообщений о жертвах среди гражданского населения, однако в коалиции заявили, что только 194 из них заслуживают доверия.

Согласно данным независимой организации Air Wars по состоянию на 26 октября 2017 года, число жертв авиационных и артиллерийских ударов западной коалиции достигло 5 тыс. 637 мирных жителей Ирака и Сирии.

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