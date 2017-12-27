Генштаб ВС РФ: террористов в Сирии обучают американские инструкторы

Москва, , 02:08 — REGNUM Террористы, которые воюют в Сирии, проходят обучение на американской военной базе Эт-Танф (провинция Хомс), заявил генерал армии Валерий Герасимов, первый заместитель российского министра обороны, глава Генштаба ВС РФ в интервью газете «Комсомольская правда».

В интервью, посвященном завершению операции по ликвидации группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, генерал армии заявил, что, по его мнению, так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США не ставила перед собой задачу уничтожить террористов.

Он указал на ежедневное количество ударов коалиции по дислокациям террористов в Сирии: оно не превышало десяти, в то время как ВКС РФ наносила 60−70 ударов, а в периоды наивысшего напряжения — 120−140 ударов в сутки.

«Ну, видимо, цели у коалиции были другие, — сказал Герасимов. — Цель-то ими в основном ставилась — борьба с [сирийским президентом Башаром] Асадом, а не с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Замминистра отметил, что Россия пыталась договариваться с США о взаимодействии в Сирии и в этом отношении были успехи.

«Заключили Меморандум о соблюдении безопасности полетов авиации, — сказал Герасимов. — Кстати говоря, этот Меморандум добросовестно соблюдается обеими сторонами».

Он пояснил, что договоренность о создании Южной зоны деэскалации достигнута как с США, так и с Иорданией. Она стала важнейшим прорывом в сирийском процессе.

«Все остальные наши предложения по организации совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террористов, натыкались на непонимание, на отказ…» — отметил Герасимов.

Глава Генштаба российских войск заявил, что в Сирии и сейчас, после ликвидации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжает функционировать американская военная база Эт-Танф, на которой инструкторы из США обучают террористов.

База находится на юге Сирии — на границе с Иорданией и с Ираком и ограничивается участком местности радиусом 55 км.

«По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся, — сказал Герасимов. — Мало того, недавно британский телеканал Би-Би-Си сообщил как была организована эвакуация боевиков из Ракки».

Российский генерал уточнил, что под прикрытием американцев в лагерь Шаддади (провинция Эль-Хасака, Сирия) курдами были вывезены 400 человек. Сюда же были доставлены еще 800 человек с восточного берега Евфрата.

«Это фактически — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название — «Новая сирийская армия» и другие, — сказал Герасимов. — Их задача — дестабилизировать обстановку».

По его оценкам, сейчас примерно 750 боевиков находится в Шаддади и порядка 350 — в Эт-Танфе. Причем вся территория Эт-Танфе блокирована войсками Дамаска по периметру. Террористы выдвигались оттуда на протяжении нескольких месяцев — информация взята из наблюдений российских военных.

«Ясно, что там идет подготовка. Мало того, там находится лагерь беженцев Рукбан — крупнейший в Сирии», — сказал Герасимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря координатор мирного процесса в приграничных районах провинции Хомс Хадж Адель заявил, что террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся в лагере беженцев Эр-Рукбан. В лагере есть боевики «Новой Сирийской Армии», собираемой инструкторами США из остатков разгромленных группировок.

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