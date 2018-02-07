Знаменательное событие — именно так в Красноярске называют приезд президента РФ Владимира Путина. Красноярские политики 7 февраля были рады услышать о том, что федеральная власть не бросит регион в завершающий период подготовки к Универсиаде, которая состоится в Красноярске через год, а точнее, в марте 2019 года. А вот горожане, и об этом можно говорить с уверенностью, позитивно восприняли тот момент, что Путин в курсе экологических проблем Красноярска и считает их острыми. Иными словами, у красноярцев появилась надежда, что внимание федеральной власти, внимание президента придаст ускорение решению серьёзных экологических проблем города-миллионника, задыхающегося от смога

Minsvyaz.ru Универсиада 2019 в Красноярске

Часть первая. Об Универсиаде.

Как всё начиналось

Но сначала всё-таки об Универсиаде. Для красноярских политиков это тема №1.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В ходе студенческих Игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Kremlin.ru Совещание по вопросу подготовки проведения Универсиады-2019. Красноярск

Столица Красноярского края отвоевала для себя право принять Универсиаду-2019 в 2013 году (тогда ещё губернатором края был Лев Кузнецов — прим. ИА REGNUM ), когда швейцарский кантон Вале, конкурирующий с Красноярском, отозвал свою кандидатуру. В Брюсселе 9 ноября 2013 года члены исполкома Международной федерации студенческого спорта выбрали Красноярск столицей Универсиады 2019 года.

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С тех пор в регионе ведётся подготовка к этому спортивному событию. Надо сказать, на него красноярцы возлагали большие надежды, в частности, они были уверены, что вот теперь-то в городе точно появится метро. Но, увы, до Универсиады осталось чуть больше года, а метро так и нет, и перспектива его появления весьма туманна.

О том, что не сделано

Владимир Путин в 2017 году уже приезжал в Красноярск, чтобы проконтролировать ход подготовки к Универсиаде. Тогда на совещании 1 марта он заявил, что зафиксировано отставание от двух до четырёх месяцев от графика по 12 из 34 объектов («Сейчас я буду говорить о грустном»). Он также сказал, что отставания быть не должно, и результат вложения нескольких десятков миллиардов рублей должен быть виден всем.

Краевые власти (тогда губернатором Красноярского края был Виктор Толоконский — прим. ИА REGNUM ) в мае отчитались, что отставание ликвидировано.

Kremlin.ru Виктор Толоконский

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И вот в свой нынешний приезд глава государства также нашёл, за что пожурить региональную власть («Но мне бы хотелось, чтобы мы с вами сегодня поговорили о том, что не сделано»). По его словам, в целом за 2017 год объекты предстоящих соревнований «заметно подросли» и скоро начнут вводиться в эксплуатацию, но «есть объекты и в так называемой красной зоне». Это, прежде всего, многофункциональный комплекс в Деревне Универсиады.

«Подчеркну, что федеральные власти, губернатор Красноярского края должны держать вопросы, связанные с Универсиадой, на постоянном контроле, в первую очередь решить проблемы с информационным и телекоммуникационным обеспечением, финансированием, благоустройством Деревни Универсиады и самого Красноярска», — сказал Путин. Он также подчеркнул, что после соревнований должно остаться достойное наследие для красноярцев, чтобы они могли пользоваться созданной инфраструктурой в будущем.

Сделать предстоит ещё много

Присутствовавший на совещании министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что представители Федерации студенческого спорта за последние два года приезжали в Красноярский край девять раз. Также ход строительства спортивных сооружений и объектов Деревни Универсиады инспектировали и другие эксперты, которые, по словам министра, «дали положительные отзывы».

«Реализация проекта идёт в соответствии с графиком. Для этого по всем направлениям подготовки Универсиады запланировано выполнение 73 мероприятий. Уже утверждено более 30 документов, регулирующих вопросы нормативно-правового, финансового, организационного сопровождения проекта, обеспечение безопасности, а также освещение в средствах массовой информации. На данный момент предоставлена субсидия из федерального бюджета более чем на 40 миллиардов, а именно на финансирование проектирования и строительство объектов Универсиады, создание информационной телекоммуникационной инфраструктуры, а также на операционную деятельность. Реализуется концепция транспортного, экологического, метеорологического обеспечения, организация трансляций и культурная программа универсиады», — отчитался Колобков, добавив, что уже идёт подготовка к проведению Эстафеты огня.

По информации главы Минспорта, «в целом можно считать стадию планирования Универсиады успешно пройденной». Однако Колобков не отрицает, что сделать предстоит ещё много:

«В рамках подготовки крупных мероприятий возможны подвижки неопределённой, конечно, сложности. Но наша задача — максимально следить за исполнением в соответствии со сроками. Именно поэтому были своевременно приняты оперативные решения по замене подрядчиков по проектированию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и строительству многофункционального комплекса в Деревне Универсиады. Теперь мы уверены, что работы будут завершены в срок».

Министр предложил произвести «перераспределение средств внутри операционного бюджета» и перенести 2,3 миллиарда рублей с 2019 на 2018-й год. В том числе потому, что дополнительные средства просит федеральный университет — на благоустройство Деревни Универсиады, ремонт и оснащение учебных корпусов и общежитий, где будут жить спортсмены.

Просьба на миллиард

Врио главы региона Александр Усс напомнил, что за счёт бюджетных ассигнований осуществляется финансирование 30 объектов Универсиады из 34 на общую сумму порядка 46 миллиардов рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета — 31 миллиард, за счёт краевого бюджета — порядка 15 млрд.

Он подчеркнул, что «в принципе, все спортивные сооружения строятся и реконструируются по графику, который сейчас в основном соблюдается».

Что касается вышеупомянутой Деревни Универсиады, здесь должны были построить шесть объектов, но комплекс общежитий для студентов и работников решили не строить, а «приобрести уже готовый».

«По многофункциональному центру, Владимир Владимирович, о котором вы упомянули, возникли серьёзные сложности, и отставание на октябрь прошлого года достигало шести и, может быть, даже по отдельным позициям восьми месяцев. Именно поэтому мы всё-таки приняли болезненное решение и заменили подрядчика. К нашему удовлетворению, эта замена прошла относительно гладко, и подрядчик, который отстранён от ведения работ, оказывает определённое техническое содействие в работе нового подрядчика», — проинформировал Усс. Он добавил, что плановый срок ввода этого объекта (июнь 2018 года — прим. ИА REGNUM ) «может быть слегка отодвинут, на один-два месяца», но он тут же оговорился, что это обстоятельство не стоит драматизировать.

В завершение своего выступления Усс отметил, что Сибирский федеральный университет заявил о дополнительной потребности в средствах на дооснащение и благоустройство Деревни Универсиады.

В свою очередь, глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева выразила уверенность, что многофункциональный комплекс будет сдан до конца года.

Kremlin.ru На совещании по вопросу подготовки проведения Универсиады-2019. Слева направо Ольга Васильева, Владимир Колокольцев, Юрий Чиханчин

Сбои есть, тревоги — нет

По информации президента РФ Владимира Путина, в общей сложности сейчас сдвиг сроков происходит по 20 объектам, в том числе по 17 спортивным сооружениям:

«Это к чему привело? Это привело к тому, что тестовые мероприятия передвинуты на октябрь 2018-го и на февраль 2019 года. Ничего хорошего здесь нет. Это значит, что и спортсмены не смогут вовремя осваивать эти сооружения (хотя они дома у нас будут соревноваться). И это означает, что сами сооружения нужно опробовать, нужно, чтобы они пожили своей жизнью, мы же сами понимаем, что такое эти сложные сооружения. Я уже не говорю о потолках и полах, чтобы они были в порядке и нагрузки держали, но ещё и важно, чтобы всё функционировало, там очень много всяких умных деталей. Тренировочный процесс будет отставать».

Что касается вопроса о дополнительном финансировании, в том числе на Деревню (1,120 млрд), замминистра финансов РФ Антон Котяков проинформировал, что заявка поступила позже срока формирования бюджета. Предполагается, что частично эта сумма перекроется за счёт тех ассигнований, которые есть в бюджете.

«Частично будем выходить с предложениями по дополнительному финансированию», — пояснил Котяков.

Также на совещании затронули вопрос строительства железнодорожной ветки к красноярскому аэропорту «Емельяново». По словам заместителя министра транспорта РФ Николая Асаула, на данном этапе решено, что сооружение этого объекта нецелесообразно, «с учётом опыта эксплуатации подобных проектов аэроэкспрессов в Казани и во Владивостоке, Кневичи, где загрузка этих веток недостаточная».

Однако президент отметил, что нельзя сравнивать Владивосток, где проживают порядка 600 тысяч человек, и миллионный Красноярск:

«Во Владивостоке сколько людей живёт? В Красноярске — больше миллиона, поэтому надо посмотреть. Нельзя сравнивать с Владивостоком Красноярск, по загрузке я имею в виду. Миллионник. Я ни на чём не настаиваю, но прошу вас вернуться к этому ещё раз, посмотреть».

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Завершая совещание, Владимир Путин сказал, что в ходе подготовки к нему «есть некоторые сбои», но «большой тревоги не возникает»:

«Очень бы не хотелось, чтобы она возникла. Я очень прошу вас всех, кто здесь сегодня находится, а именно от всех, кто здесь находится сегодня, зависит качество и своевременность подготовки. Нужно иметь в виду, мы это с вами хорошо знаем, что на завершающих этапах всегда сложнее всего. Только не нужно себя успокаивать и говорить, что у нас всё в порядке. Нужно иметь в виду, что завершающий этап — самый сложный. Поэтому здесь нужно сконцентрировать своё внимание, усилия, организованность и взаимодействие, очень на это рассчитываю».

По мнению председателя Красноярского отделении Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василия Никуленкова, в связи с Универсиадой-2019 к Красноярскому краю сейчас приковано внимание всей страны.

«Президент ждёт предметных результатов по объектам Универсиады после результатов прошлой встречи, состоявшейся в марте 2017 года. К предстоящим студенческим играм после ситуации с отстранением наших спортсменов от Олимпиады возросли ещё и моральные требования», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Kremlin.ru Министр спорта Павел Колобков и помощник Президента Игорь Левитин на совещании по вопросу подготовки проведения Универсиады-2019

Никуленков уверен, что «какие бы пробелы Путин ни увидел, все средства будут брошены на безупречное проведение Универсиады». По его словам, теперь это визитная карточка не только Красноярска, но и России в целом».

Часть вторая. Об экологии

Красноярская экологическая катастрофа

По мнению горожан, в Красноярске складывается катастрофическая экологическая ситуация. Периодически миллионный город накрывает густой смог. Такие периоды называются здесь режимами «чёрного неба» или неблагоприятными метеоусловиями (НМУ).

В 2016 году в Красноярске было зафиксировано порядка 60 дней под «чёрным небом», в 2017 году — 43,5 дня.

«Травят», «мрак», «кто за лечение заплатит?» — такие комментарии появляются в такие моменты в соцсетях.

В 2017 году красноярцы дважды выходили митинговать за чистое небо — в марте и в декабре. В общей сложности к акции протеста присоединились порядка 2,7 тыс. человек. Недавно местные экологические активисты объявили, что на апрель 2018 года запланирован третий митинг. Но они уверяют, что польза от него будет, если соберётся как можно большее количество человек. Красноярские экологи и общественность сходятся во мнении, что основной вклад в ухудшение экологической ситуации вносят промышленные предприятия, ТЭЦ, транспорт, а также печное отопление.

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Острая проблема

Думается, что измученные смогом красноярцы были рады услышать, что федеральная власть не считает их проблему пустяковой. Такой вывод можно сделать из сообщений в местных телеграмм-каналах и пабликах в соцсетях. Комментирующие настаивали на том, что в ходе своего визита глава государства обязательно должен обратить внимание на экологию. Так и произошло.

7 февраля в Красноярске после совещания по Универсиаде состоялось совещание по экологической ситуации в Красноярском крае. На нём присутствовали представители крупного бизнеса и краевые власти.

Владимир Путин заявил, что не обратить внимание на эту проблему невозможно, «потому что это одна из действительно острых проблем региона в целом, но и особенно это актуально для Красноярска».

«Город с более чем миллионным населением находится в достаточно непростой ситуации и в силу географии расположения, и в силу того, что здесь работают наши крупнейшие промышленные предприятия. Я посмотрел, разумеется, не то что посмотрел, знаю ситуацию в целом. Главный эмитент — это всё-таки растущий парк транспорта. Это 36% от всех выбросов — за счёт автомобильного транспорта, затем 29% — алюминиевый комбинат, следующая по объёму выбросов — это ТЭЦ, и то, что не учитывается, — это домохозяйства, которые отапливаются углём. Наверняка это тоже, особенно зимой, то, что создаёт и «чёрное небо», и «чёрный» снег. Поэтому здесь нужно действовать сразу же по нескольким направлениям», — отметил глава государства.

танислав Соломахин Вечерний Красноярск

В качестве первостепенной меры он назвал необходимость перехода на газомоторное топливо:

«Надо поговорить с «Газпромом» (у них целая программа) аккуратно, спокойно. Конечно, нужно делать это без ущерба, минимизируя нагрузку на автолюбителей. Но совершенно точно — городское хозяйство, городской автотранспорт, крупные предприятия могут спокойно, без всяких рывков и без особых затрат переходить на газомоторное топливо».

Вторая мера — нужно продолжать переход предприятий «на наилучшие доступные экологические технологии», несмотря на то, что «это стоит определённых денег». При этом, по словам президента, «многое уже сделано крупными промышленными предприятиями, вводятся соответствующие стандарты, которые предусмотрены законами».

Что касается теплоэлектростанции, по мнению Путина, здесь нужна отдельная программа. Также он отметил, что в регион нужно подводить газ:

«И по домохозяйству. Здесь, конечно, прежде всего, дело городских, региональных властей — нужно подводить газ. Да, это недёшево для регионального бюджета, но нужно это делать, и нужно делать по отдельному плану. Не просто от случая к случаю, не просто там, где возможно, а должен быть тоже план. Вместе с ресурсными организациями нужно синхронизировать эту работу с подводом магистральных сетей и нужно доводить до конечного потребителя».

Лидерство со знаком «минус»

Врио губернатора края Александр Усс подчеркнул, что Красноярский край принадлежит к числу регионов, где «на ряде территорий экологическая обстановка локализована, тем не менее крайне неблагоприятная». По общему объёму выбросов край является лидером в России, «причём 75% этих выбросов приходятся на норильский промышленный район».

«Это не то лидерство, к которому мы стремимся», — посетовал Усс.

«Что касается Красноярска, в Красноярске выбрасывается около 200 тысяч тонн, есть разные методики — 195, но это такая вещь, до тонны, что называется, учесть невозможно. В этом смысле мы занимаем где‑то приблизительно 12—15‑е место по России, что нас тоже не радует. Но главное даже не в этом. Это особенность географического положения», — рассуждает врио губернатора.

Усс также уточнил, что более 50% выбросов на сегодняшний день дают представители двух основных предприятий — «Русал» и СГК. Постоянно прирастает и удельный вес автомобильного транспорта. Красноярск находится на третьем месте (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству автомобилей на 10 тысяч населения. Причём 60% этих автомобилей имеют срок эксплуатации более 10 лет.

Врио губернатора утверждает, что власти в последние полтора года уделяют теме экологии «очень большое внимание»:

«Мы ведём работу по нескольким направлениям. То, что касается крупных предприятий, о которых было сказано, есть серьёзная программа модернизации, об этом будет доложено, и в обозримой перспективе, имею в виду 3—5 лет — революционных шагов в течение одного года здесь сделать не удастся, — они действительно придут к искомому и очень позитивному результату».

Усс напомнил, что в связи с Универсиадой проводится массовая закупка автобусов («Это другой экологический класс муниципального транспорта), которые после Игр останутся в городе. Также идёт работа по пересмотру договоров с частными перевозчиками: к транспортным средствам, задействованным на городских маршрутах, предъявляются «соответствующие требования».

Кроме того, врио губернатора уточнил, что ведётся борьба с малыми котельными. Прежде всего осуществляется снос ветхого аварийного жилья. За последние пять лет на это в крае потратили порядка 9 миллиардов рублей (примерно половина денег — из федерального бюджета). Сейчас формируются соответствующие заявки на 2019 год с привлечением федеральных средств. В планах — закрыть в рамках новой схемы теплоснабжения порядка 30 малоэффективных котельных.

Газификация и метро

Перед приездом Владимира Путина красноярцы в соцсетях и телеграмм-каналах предполагали, что обязательно возникнет разговор о газификации.

В ходе совещания этот вопрос затронул Усс. Он рассказал, что схема газификации находится на согласовании у краевых властей:

«Но речь идёт, конечно, прежде всего, о магистральной составляющей до города. Что касается технического решения по подключению к конкретным потребителям, это отдельный и большой вопрос. Но и, кстати говоря, магистраль стоит около 60 миллиардов рублей».

Добавим, вопрос газификации стоит в регионе, который отапливается углём, очень остро. Разговоры о газификации велись, но дальше разговоров это, как видим, пока не ушло.

Sibgenco.ru Красноярская ТЭЦ-3

В декабре 2017 года Александр Усс заявил, что улучшить экологическую обстановку в Красноярске с помощью газификации можно только к 2023 году. Рассматривается несколько вариантов осуществления проекта, и в любом случае эти мероприятия потребуют много денег. В местной прессе в 2016 году звучала сумма в 250 млрд рублей. По словам Усса, строительство только магистральной линии газопровода до Красноярска будет стоить от 40 до 80 млрд руб.

Отдельный разговор на совещании состоялся по поводу метро, которого в Красноярске, как известно, нет.

«По транспорту у нас есть давнишняя мечта, Владимир Владимирович. С 90‑х годов у нас остановлено строительство метро, в него вложено 12 миллиардов. И вот предварительный подсчёт: на первую очередь, а для Красноярска это было бы очень эффективно, коль скоро город вытянут вдоль Енисея, требуется порядка 60 миллиардов. Поэтому вот такие вещи сравнимы: с одной стороны, магистральный газопровод, с другой стороны, метро», — сравнил врио губернатора.

По его прогнозам, чтобы завершить ветку метро, потребуется не менее пяти лет. Проект красноярского метрополитена заморожен с середины 90‑х годов.

«Давайте вернёмся», — предложил Владимир Путин.

Высказался на совещании и бизнес. В частности, гендиректор компании «РУСАЛ» Владислав Соловьёв заявил о том, что объём валовых выбросов сокращён с 92 тысяч тонн в 2005 году до 56 тысяч тонн сейчас, то есть практически на 40%. Соловьёв утверждает, что предусмотрено дальнейшее сокращение, и в целом работа, направленная на улучшение экологической ситуации, продолжится.

Гендиректор СУЭК Владимир Рашевский рассказал о ключевой проблеме Красноярска — это низковысотные выбросы котельных, которые работают на угле. Таких котельных более 30, они обеспечивают примерно 20% теплоснабжения города. Однако Рашевский также утверждает, что компания активно занимается экологией — с 2009 года проинвестировано 20 миллиардов рублей, построен современный энергоблок на Красноярской ТЭЦ‑3 (14 миллиардов рублей) и так далее:

«Мы рассчитываем, что в горизонте 2—5 лет мы проблематику энергетическую, теплоэнергетическую, экологическую в той части, которая связана с энергетикой города, закроем».

Высказался и гендиректор ГМК «Норникель» Владимир Потанин. По его словам, выделено порядка 150 миллиардов рублей на решение проблемы улавливания диоксида серы, завершена программа закрытого и устаревшего никелевого завода и так далее.

Kremlin.ru Председатель правления ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин и совладелец «Группы Альянс» Муса Бажаев на совещании по вопросу подготовки проведения Универсиады-2019

Без федеральной власти — никак

Завершая экологическое совещание, Владимир Путин отметил, что будет подготовлен трёхсторонний план совместной работы по улучшению экологической обстановки в Красноярске:

«Правительство Российской Федерации, крупные эмитенты выбросов — это, так скажем, промышленность, и администрация Красноярского края. И это будет документ, который, с одной стороны, позволит предприятиям промышленности рассчитывать на исполнение договорённостей, которые будут достигнуты с местными администрациями и с администрацией Красноярского края, с самим городом, и рассчитывать на поддержку правительства по определённым направлениям вашей работы при осуществлении планов по улучшению экологической ситуации. Будет и промышленность дисциплинировать, и руководство края дисциплинировать, и правительство Российской Федерации дисциплинировать по решению всех задач, которые стоят по этому важнейшему для людей направлению».

Комментируя итоги визита Владимира Путина в Красноярск, руководитель общественной организации «Зеленая дружина» Артём Речицкий отметил, что решение вопросов экологии в краевом центре без федеральной власти невозможно.

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«Я согласен с тем, что озвучил президент РФ Владимир Путин, не согласиться тут сложно. Однако некоторые эксперты, может быть, поспорили бы по процентовке, которую он привёл. Но в этой ситуации биться за проценты не столь важно, ключевые источники названы верно. Меня радует, что президент считает вопрос экологии для Красноярска острым. Я полагаю, что решить вопросы экологии в Красноярске без федеральной власти невозможно. И то, что президент об этом говорит, как об острой проблеме, уже само по себе радует», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Однако, по его словам, президент как политик говорит о методах решения достаточно дипломатично, не называя никаких конкретных дат:

«Он, допустим, указывает, что необходимо транспорт перевести на газомоторное топливо (что для Красноярска не очень распространено). Мы, безусловно, этому будем рады на данном этапе. Президент говорит, что это должно быть поэтапно, что это не должно затронуть автовладельцев, а муниципальный и городской транспорт по возможности необходимо переводить на газомоторное топливо. Это хорошая идея, и мы уже давно высказываемся в том ключе, что хотя бы нужно привести выхлопы от дизельных автомобилей, уровень дымности в норму. Ведь сейчас они ужасно коптят. Перевод транспорта на газомоторное топливо — это большой плюс. Но, в идеале, нужен электротранспорт, он еще более экологичен».

Радует и то, что президент высказался о магистральном газопроводе:

«И я полагаю, что без федеральной власти, без президента этот вопрос не решится. Однако тоже пока нет конкретики, когда это произойдёт. Хотелось бы услышать хотя бы примерный временной отрезок. И желательно, чтобы это всё-таки были обозримые временные горизонты. Также Владимир Путин говорит о вкладе домохозяйств в ухудшение экологической ситуации, что тоже сложно отрицать. И говорит он о том, что возможно подвести газ до конкретного потребителя, что тоже было бы хорошо. Резюмируя, могу сказать, что сказанное президентом лично меня очень порадовало, но хотелось бы больше конкретики».

Между тем экологические активисты, собирающие в Красноярске очередной митинг «За чистое небо», не столь оптимистичны после визита главы государства.

«Путин рассказал, что делать с «чёрным небом» Красноярска. Позже, комментируя журналистам итоги визита президента, Усс сказал, что «нам надо потерпеть год-два для того, чтобы изменить экологическую ситуацию в городе». А мы считаем, что нужно не терпеть, но начинать работу по улучшению экологической обстановки в Красноярске даже не вчера, а позавчера! И сейчас, через год после первого митинга, нам должны озвучивать не новые планы, а первые результаты работы», — говорится в сообщении группы «#Зачистоенебо — Красноярск».

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Экоактивисты утверждают, что митинг необходим, но для достижения нужного эффекта выйти на него должны не две тысячи человек, а гораздо больше. И только тогда, по их словам, у Красноярска появится шанс на чистое небо.