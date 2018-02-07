Путин взялся за экологию Красноярска: «Нужно подводить газ»

Красноярск, , 18:41 — REGNUM В ходе визита в Красноярск 7 февраля президент РФ Владимир Путин затронул актуальную проблему экологии. Именно на это очень рассчитывали красноярцы, которые считают, что город-миллионник близок к экологической катастрофе.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации президента, Владимир Путин провёл совещание с руководством Красноярского края и представителями крупного бизнеса по экологической ситуации в регионе.

«Мы с вами начали говорить применительно к подготовке Универсиады по вопросам экологии. Губернатор также отметил эту проблему, не отметить её невозможно, потому что это одна из действительно острых проблем региона в целом, но и особенно это актуально для Красноярска. Город с более чем миллионом населения находится в достаточно непростой ситуации и в силу географии расположения, и в силу того, что здесь работают наши крупнейшие промышленные предприятия», — подчеркнул президент.

По его словам, ситуацию в целом он знает:

«Главный эмитент — это всё-таки растущий парк транспорта. Это 36% от всех выбросов — за счёт автомобильного транспорта, затем 29% — алюминиевый комбинат, следующая по объёму выбросов — это ТЭЦ, и то, что не учитывается, — это домохозяйства, которые отапливаются углём. Наверняка это тоже, особенно зимой, то, что создаёт и чёрное небо, и чёрный снег. Поэтому здесь нужно действовать сразу же по нескольким направлениям».

Первое направление, на которое обратил внимание Владимир Путин, это необходимость перехода на газомоторное топливо. Он отметил, что в этой связи «надо поговорить с «Газпромом» (у них целая программа) аккуратно, спокойно». Но делать это нужно «без ущерба, минимизируя нагрузку на автолюбителей»:

«Но совершенно точно — городское хозяйство, городской автотранспорт, крупные предприятия могут спокойно, без всяких рывков и без особых затрат переходить на газомоторное топливо».

Владимир Путин подчеркнул, что «переход на наилучшие доступные экологические технологии» стоит определённых денег, но в конечном итоге это будет окупаться.

По его словам, необходима отдельная программа, касающаяся теплоэлектростанции.

«И по домохозяйству. Здесь, конечно, прежде всего дело городских, региональных властей — нужно подводить газ. Да, это недёшево для регионального бюджета, но нужно это делать, и нужно делать по отдельному плану. Не просто от случая к случаю, не просто там, где возможно, а должен быть тоже план. Вместе с ресурсами организации нужно синхронизировать эту работу с подводом магистральных сетей, и нужно доводить до конечного потребителя», — резюмировал президент РФ.

Добавим, в совещании, помимо врио губернатора Красноярского края Александра Усса, приняли участие гендиректор ГМК «Норникель» Владимир Потанин, гендиректор СУЭК Владимир Рашевский и гендиректор компании «РУСАЛ» Владислав Соловьёв.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Красноярск — город «чёрного неба», как его называют сами горожане. В 2017 году столица края провела под «чёрным небом» (в неблагоприятных метеоусловиях — НМУ) 43,5 дня, в 2016 году — 58 дней. С начала 2018 года в Красноярске уже несколько раз объявлялись и продлевались НМУ.

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В том числе густой смог висел над городом со 2 по 6 февраля. Режим «чёрного неба» в городе был отменён аккурат пред визитом Владимира Путина, что вызвало шквал саркастических комментариев в соцсетях, мол, могут же власти заботиться об экологии, когда нужно.

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В 2017 году жители Красноярска дважды выходили на митинг «За чистое небо». По словам местных экологических активистов, третий митинг запланирован на апрель. В том числе в резолюции экологических митингов значится требование перевода производства тепла в черте города на природный газ.

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Что касается газификации края, это злободневный вопрос для региона. В декабре 2017 года Александр Усс заявил, что улучшить экологическую обстановку в Красноярске с помощью газификации можно только к 2023 году. В настоящее время рассматривается несколько вариантов осуществления проекта, на что в любом случае потребуется много денег. По словам Усса, строительство только магистральной линии газопровода до Красноярска будет стоить от 40 до 80 млрд руб.

Напомним, сегодня, 7 февраля, в Красноярский край с рабочим визитом прибыл президент РФ Владимир Путин. В регионе он провёл совещание по подготовке Красноярска к зимней Универсиаде-2019.

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