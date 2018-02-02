В Оренбургской области начало января ознаменовалось трагическими происшествиями, середина месяца — резонансным убийством бизнесмена и его семилетнего сына, а также скандалами вокруг дома-музея М. Ростроповича и видео с участием руководства минлесхоза области.

Флаг оренбургской области

Две трагедии

Новогоднее застолье в селе Скворцовка обернулось гибелью семи человек, в том числе трёх детей в возрасте пяти, семи и 16 лет. Бездыханные тела обнаружили 1 января. Все семь человек получили смертельное отравление угарным газом.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Угарный газ наполнил помещения либо из-за не полностью открытой задвижки печи дымохода, либо неисправности печного отопления. Не исключено, что могли присутствовать и оба этих фактора.

Угарный газ

2 января в селе побывал губернатор. Из Курманаевского района он провёл видеосовещание с главами муниципальных образований и потребовал повторить профилактическую работу и сделать акцент на противопожарном состоянии во избежание трагедий, подобных происшествию в селе Скворцовка, а особое внимание уделить местам проживания многодетных семей.

В Сорочинске 5 января от переохлаждения скончалась двухлетняя девочка. Мать пошла употреблять алкоголь к соседям, а вслед за ней побежала маленькая дочь практически без одежды, но догнать женщину не успела. Попасть обратно в родной дом ребёнок также не смог, поскольку дверь захлопнулась. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему».

Выяснилось, что семья, где произошла трагедия, является неблагополучной, однако на учёте не состояла. В прокуратуре утверждают, что полицейские знали о неблагополучии, но не оградили детей от родителей, ведущих асоциальный образ жизни.

После гибели двухлетней девочки из семьи изъяли второго ребёнка — пятилетнего мальчика, который отстаёт в развитии.

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Скандал вокруг дома великого маэстро

В середине января в центре внимания оказался дом-музей Мстислава Ростроповича в Оренбурге. Примечательно, что в доме расположено два музея: частный и муниципальный. Владелец второй половины дома и хранитель частного музея Юрий Гончарук выставил на продажу часть дома и музейные экспонаты.

Объявляя продажу, мужчина не забыл и про интересы региона. Он предложил экспонаты в дар Оренбургской области, но пустил в ход хитрость. Для размещения подаренных региону экспонатов владельцы частного музея готовы продать свою часть дома (половину) за 6 млн рублей. То есть минкультуры в дар получит музейные ценности, по словам Юрия Гончарука, стоимостью 4 млн рублей при выкупе части дома. Такие условия оказались непосильными для власти.

Владимир Вяткин Дирижер Национального симфонического оркестра США Мстислав Ростропович

Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко заявила, что на выкуп недвижимости средства в бюджете ведомства не предусмотрены.

«Кроме того, заявитель неоднократно пересматривал стоимость объекта и условия откупа недвижимости, что значительно затрудняет поиск взаимопонимания по данному вопросу», — сказала глава минкультуры региона и добавила, что ведомство готово принять экспонаты, находящиеся в распоряжении семьи Гончарук, в фонды Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея на постоянное хранение по всем канонам законодательства Российской Федерации.

Однако такая позиция в корне не устраивает хранителя частного музея. Он считает, что великий маэстро достоин отдельной постоянной экспозиции в одном из залов, тогда как в краеведческом музее, скорее всего, коллекцию будут выставлять только по великим праздникам, остальное время она будет лежать в архивных фондах.

Напомним, что Мстислав Ростропович во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Оренбурге-Чкалове вместе со своей семьёй. Семья продавала «коптилки» и рамки для фотографий, которые делал подросток Мстислав. Ростропович не раз повторял, что Баку дал ему жизнь, а Оренбург сделал человеком. Приводя многочисленный примеры спасения его семьи от голода и холода незнакомыми людьми, он много раз говорил, что свой долг перед оренбуржцами он никогда не вернёт полностью. На старом кладбище, на проспекте Победы в Оренбурге похоронены отец и крёстная мать Мстислава Ростроповича.

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Жестокое двойное убийство

В Оренбурге утром 17 января во дворе доа по ул. Карагандинской обнаружены тела с ножевыми ранениями местного предпринимателя и его семилетнего сына. Кровавое преступление вызвало бурю эмоций и затмило все остальные события и происшествия в регионе.

В городе объявили план «Перехват», правоохранительные органы перешли на усиленный режим службы. Особое внимание обращалось на автомобили серого цвета «Лада-Приора». Следственные органы давали минимум информации по громкому делу. Впоследствии громкое преступление взял на расследование СКР.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Рассматриваются различные версии преступления, в частности, связанные с личной неприязнью и профессиональной деятельностью. Добавим, что бизнесмен работал в сфере автооценки. Силовики распространили сначала фоторобот одного подозреваемого, позже — ещё одного. Сейчас появились неофициальные данные, что убийцу будут вычислять по ДНК, якобы на месте преступления обнаружен генотип, которые не принадлежит убитым мужчине и его семилетнему сыну.

В соцсетях трагедия вызвала огромную эмоциональную волну, некоторые пользователи провели сравнение с «лихими 90-ми». В интернете общество попыталось сплотиться, предложило выйти на улицы и показать силу, как в начале 2017 года (с помощью неравнодушных граждан была обнаружена похищенная 12-летняя девочка. На её поиски Оренбург поднялся активно через соцсети). Однако такой сплочённости не получилось.

В полиции же заинтересованы в помощи граждан. О чём и заявили публично. Водителей попросили предоставить записи видеорегистраторов, также в розыск были объявлены покупатели красных канистр. По неофициальным данным, на месте преступления обнаружили канистру красного цвета. За любую информацию, которая поможет в расследовании жестокого преступления, объявлено вознаграждение 1 млн рублей.

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Обезглавленное министерство

Опубликованное в интернете 22 января видео с участием теперь уже бывшего главы минлесхоза региона и его заместителей, а также других подчинённых принесло области скандальную славу на федеральном уровне. Ролик на канале YouTube продержался недолго и был удалён, однако видео уже разнеслось по соцсетям. Региональная власть молчала недолго. На ковёр были вызваны участники «спектакля», губернатор вынес вердикт — уволить министра и его трёх заместителей. Впоследствии последовала череда увольнений. По неофициальным данным, отправлены в отставку практически все начальники отделов минлесхоза.

Видео представляет собой нарезку роликов, которые, как выяснилось, снимались в разное время. В ведомстве таким своеобразным способом готовили поздравления женской половине к 8 Марта. Чиновники, в том числе министр и его заместители, на время съёмок превращались в актёров. В миниспектаклях они предстают в женских костюмах, играют в карты и выпивают на рабочем месте, достают деньги из большого мешка с надписью «бюджет», исполняют стриптиз на шесте. Среди шуток есть указ губернатора о том, что необходимо очеловечить косматые чудовища, которые появились в местных лесах. Теперь уже экс-министр дирижирует хлыстом духовым оркестром из своих подчинённых.

Глава Оренбуржья Юрий Берг подчеркнул, что решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы.

geralt Увольнение

Уволенный министр в своё оправдание отметил, что всё снятое на видео — игра, не более того. В обычной жизни сотрудники ведомства себя так не ведут. Однако решение губернатора уволенный чиновник назвал правильным.

Между тем и видео, и его последствия вызвали разную реакцию общества. Примечательно, что после громких отставок в интернете появилось новое видео, которое преподнесено как полное, с участием сотрудником минлесхоза. Мнения общества разделились. Одни считают, что увольнять надо по другим критериям, но не за аморальное поведение: другие придерживаются мнения, что чиновники — живые люди и могут пошалить таким образом.

Когда эмоциональная волна по поводу содержания видео пошла на спад, последовали вопросы: кому было выгодно выложить такое видео в сеть и какую цель преследовали этим? Пошли разговоры о том, что минлесхоз ждёт реорганизация, возможно, даже ликвидация как министерства и возвращение под крыло минсельхоза, как это было до 2011 года.

Охотники отметили, что министерство после увольнений пребывало в нерабочем состоянии. Невозможно было сдать отчёты, на основании которых утверждаются квоты на отлов диких животных в 2018 году. Между тем губернатор заявил, что обезглавленным министерство было только полтора часа. Исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства назначен Владимир Морозов, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Примечательно, что 17 февраля в регионе планировали провести День охотника. По неофициальным данным, его отменили. Отмена связана со скандальным поведением чиновников и чередой увольнений. В соцсетях появилось возмущение. Охотники выразили недовольство тем, что страдают из-за какого-то видео. Они считают, что новому руководству не стоит отменять старые добрые традиции.

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