После гибели 7 человек в Оренбуржье проверяют жилые дома и соцслужбу

Оренбург, , 13:04 — REGNUM В Оренбургской области после трагедии в селе Скворцовка Куманаевского района, где 1 января от отравления угарным газом погибли семь человек, в том числе трое детей, проверке подвергнут работу органов соцзащиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 2 января старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева. По её словам, надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту гибели семи человек в селе.

«В ходе прокурорской проверки предстоит дать оценку деятельности органов социальной защиты населения, органов профилактики нарушений прав несовершеннолетних и иных служб, в обязанности которых входит профилактическая работа с семьями социального риска», — отметила представитель областной прокуратуры.

Напомним, что 1 января в частном доме в селе Скворцовка Курманаевского района обнаружены тела семи человек. Среди них девочки пяти, семи и 16 лет. Предварительная причина несчастного случая — отравление угарным газом. По данным следствия, в жилом доме проживала пенсионерка со своим 25-летним нигде не работающим сыном. Хозяйка дома в момент происшествия отсутствовала. В новогоднюю ночь за праздничным столом находились трое мужчин, 42-летняя женщина, и её трое детей.

Угарный газ наполнил помещения либо из-за не полностью открытой задвижки печи дымохода, либо неисправности печного отопления. Не исключено, что могли присутствовать и оба этих фактора. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Сегодня, 2 января, в селе Скворцовка побывал губернатор Юрий Берг и провёл оперативное совещание по факту массовой гибели от угарного газа. Глава региона вышел на видеосвязь с участниками заседания комиссии по ЧС Оренбургской области, которое прошло в Оренбурге.

«Мы собрались для того, чтобы, начиная с сегодняшнего дня, провести такую же, как и перед праздниками, профилактическую работу. Необходимо взять на постоянный контроль все проблемные семьи. Особое внимание — семьям, в домах которых состояние газового оборудования вызывает тревогу. Необходимо проконтролировать, в каких условиях живут опекаемые дети. Особое внимание обратить на противопожарное состояние и состояние газового оборудования! К выполнению этой задачи нужно подойти комплексно, с участием всех районных служб. Необходимо бороться за жизни людей и делать все, чтобы подобных трагедий больше не повторялось. Это главная на сегодня задача», — подчеркнул губернатор.

На видеосовещании перед руководством муниципальных образований поставлена задача — провести профилактическую работу с населением по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, использования пиротехнической продукции и применения открытого огня.

Между тем, как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области Елена Лапаева, перед новогодними праздниками такая работа уже проводилась. Беседы с населением во время подворовых обходов носили комплексный характер: говорилось о правилах безопасности при обращении с огнём, печным и электрическим оборудованием. Сейчас решено повторить профилактическую работу во избежание трагедий, подобных происшествию в селе Скворцовка. Особое внимание будет уделяться местам проживания многодетных семей.

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