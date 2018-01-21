Апофеоз бездушия: итоги недели в Оренбуржье

Наталья Хомутова, , 10:58 — REGNUM

В Оренбуржье не утихают разговоры по поводу резонансного убийства 35-летнего бизнесмена и его семилетнего сына, тела которых с множественными ножевыми ранениями были обнаружены во дворах многоэтажных домов по ул. Карагандинской в Оренбурге. Кровавое преступление вызвало бурю эмоций и затмило все остальные события и происшествия в регионе.

Расследование преступления взяло на себя Главное управление СКР. Стоит отметить, что в день убийства СКР взял уголовное дело на свой контроль и направил из Москвы своего следователя на место происшествия. Впоследствии же было принято решение о том, что региональное управление отдаст главному управлению дело на расследование.

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Рассматриваются различные версии преступления, в частности связанные с личной неприязнью и профессиональной деятельностью. Добавим, что бизнесмен работал в сфере автооценки.

В день преступления в городе объявили план «перехват», а полицейских перевели на усиленный режим несения службы. Между тем в соцсетях по поводу усиления появились скептические комментарии, что из города была возможность спокойно выехать без досмотра. 18 января пользователи бросили клич сплотиться и помочь правоохранителям в поиске убийц. В соцсетях появилась публикация фоторобота одного из предполагаемых преступников и ориентировка, согласно которой в розыске значились двое мужчин и автомобиль «Лада Приора».

«Выйдем на улицы все вместе сейчас же, кто может, кто на машинах, кто не равнодушен как мы, дайте ориентиры, кроме тех, что есть о машине и фотороботе! У нас семьи, дети, жены, мужья, мы не согласны с таким беспределом! Сутки не можем придти в себя от зверства! Готовы ездить по всем улицам, лишь бы не сидеть сложа руки!

Кто из добровольцев еще душой радеет, напишите в личку, пожалуйста, какую помощь можно оказать не будучи свидетелем, что нужно для ускорения поимки убийц из посильных действий от нас? Прошу вас, не оставайтесь бездушными, мы должны сплотиться !!!», — оставил запись днём 18 января один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены).

Правоохранители, со своей стороны, обратились к жителям за помощью. Они просили предоставить записи с видеорегистраторов, на которые могли попасть люди, причастные к совершению убийства. За любую информации, которая поможет в расследовании, обещано вознаграждение в 1 млн рублей.

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18 января в школе, где учился погибший мальчик, объявили день траура: в холле разместили фотографию ребёнка, а учебный процесс начали с минуты молчания.

19 января прошли похороны предпринимателя и его сына. Опять же в соцсетях бросили призыв сплотиться и прийти на церемонию прощания, чтобы показать, что город вместе и скорбит.

После зверского преступления в соцсетях появились комментарии, в которых пользователи выражали недоумение по поводу молчания властей. Чиновники не нашли времени для соболезнования, хотя общество ждало простых тёплых слов в сторону близких и родных, понесших тяжёлую утрату.

В связи с кровавым преступлением, совершенным нагло утром 17 января, город впал в шоковое состояние. Неравнодушные жители приносили цветы и игрушки на место трагедии. Между тем стоит отметить, что областной центр не проявил такой активности, как год назад, когда все бросились на поиски похищенной 12-летней девочки. А ведь тогда именно горожане нашли ребёнка, и правоохранительные органы признали неоценимой помощь населения.

19 января ближе к 11:00 местного времени (09:00 мск) на церемонии прощания с погибшим оренбуржцем и его семилетним ребёнком народа было мало. Собрались в основном близкие и родные. Несмотря на призыв сплотиться и прийти…

В отличие от прошлогоднего резонансного случая (связанного с похищением девочки), большинство пользователей предпочло не выходить за пределы интернета. Они выдвигали свои версии, возмущались, критиковали власть виртуально.

Оренбуржец, который вышел за рамки интернета и отдал дань памяти погибшим отцу и ребёнку, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что сравнение с лихими 90-ми годами прошлого столетия неуместно, потому что в то время конфликты решали взрослые, не вовлекая малолетних детей. Напомним, в соцсетях проводили параллели с периодом бандитских разборок.

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