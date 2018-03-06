Министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко, ссылаясь на данные Росстата, заявил, что гордится региональным здравоохранением. По его словам, в регионе зафиксировано «реальное снижение смертности в трудоспособном возрасте». Однако и прокурорская проверка омского здравоохранения, и выводы, озвученные в 2017 году активистами ОНФ, оптимизма не внушают…

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Стороженко

Есть ли поводы для гордости?

«Я вчера получил данные Росстата. И я прямо был горд за наше здравоохранение. Те, кто меня «любит», опять будут ёрничать. Но это данные не мои, это данные Росстата, даже не Омскстата. У нас реальное снижение смертности. В Омской области мы реально сохранили больше тысячи жизней, по сравнению с позапрошлым годом. У нас реальное снижение смертности в трудоспособном возрасте на 9,6%. И у нас снижение смертности по основным классам заболеваний — туберкулез, онкология, болезни системы кровообращения», — цитируетминистра «Город55».

Уточняется, что такое заявление Стороженко сделал 31 января после заседания регионального правительства.

Действительно, как следует из информации Росстата о естественном движении населения, от туберкулёза в Омской области за январь-декабрь 2017 года умерли 149 человек. Это на 29% меньше, чем в 2016 году (210 человек). От злокачественных новообразований за этот период в регионе умерли 3592 человека, что на 0,9% меньше, чем в 2016 году (3623 человека). Болезни системы кровообращения за указанный период унесли жизни 8783 жителей Омской области. Это на 15,1% меньше, чем в 2016 году (10 342 человека).

При этом, как сообщили ИА REGNUM в Росстате, по итогам января-декабря 2017 года в Омской области сложилась естественная убыль населения (минус 2616 человек). А вот в 2016 году в регионе был зарегистрирован естественный прирост (194 человека).

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В Омской области в 2017 году число детей, умерших в возрасте до 1 года, составило 158, в 2016 году — 169.

Между тем, по мнению омского общественного деятеля Татьяны Шнейдер, «поводов для гордости у господина Стороженко нет, а вот поводов для стыда предостаточно».

«И дело даже не в статистике снижения смертности, которой бравирует Андрей Евгеньевич, эта статистика легко объяснима. Дело в том, что уровень обслуживания в медучреждениях и качество как были на низком уровне, так и остались. Последняя проверка медицинских учреждений показала, что кабинеты поликлиник не имеют элементарного оснащения (проверка была инициирована представителями Общероссийского народного фронта). Господин Стороженко часто упрекает общественность и СМИ в нагнетании обстановки касаемо подведомственных ему учреждений, но стоит хоть один раз побывать в городской поликлинике, оказаться на приёме у врача или посетить стационар, всё становится на свои места. Я сейчас говорю о бюджетных медучреждениях, где нет элементарных бинтов, где врачи советуют посетить платные учреждения, потому что талонов нет либо оборудование не позволяет взять нужный анализ у пациента. К примеру, необъясним и тот факт, что на город-миллионник, на одну городскую поликлинику приходится по три талона в месяц на сдачу бесплатных кардиологических анализов. Омская медицина на данный момент является на 80% платной», — сказала Татьяна Шнейдер в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Что касается статистики по смертности населения в трудоспособном возрасте, собеседница ИА REGNUM отметила, что, во-первых, в регионе последние два года наблюдается массовый отток именно трудоспособного населения:

«Во-вторых, ни один заведующий отделением по возможности не допустит смертельного случая пациента. И зачастую человека просто выписывают из стационара, оказав стандартный набор медпомощи. Платежеспособное же население предпочитает и вовсе не лечиться в госучреждениях, а если всё же и лечится, то опять же на платной основе. Вот вам и замечательная статистика».

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Общественница считает, что тема здравоохранения в регионе на сегодняшний день остаётся одной из самых острых.

«Пациенты, которые практически стали заложниками ситуации, не могут достучаться до полного гордости Стороженко», — резюмировала она.

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Оснащение медучреждений «хромает»

В конце 2017 года региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Омской области обнародовало данные проверки оснащения кабинетов врачей в омских поликлиниках. И эти данные оптимизма не внушают.

В частности, побывав в городских поликлиниках №10 и №8, эксперты ОНФ констатировали, что оборудование всех проверенных кабинетов не соответствует стандартам оснащения кабинетов врачей-специалистов, утвержденным приказами Минздрава РФ.

«В ходе рейда было установлено, что все проверенные кабинеты в той или иной степени не соответствовали обязательным требованиям», — прокомментировал координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» в Омской области Дмитрий Потопальский.

В филиале городской поликлиники №10 кабинеты терапевта, рентгенологии, дневного стационара не были оснащены в соответствии с обязательными требованиями. А кабинета общей врачебной практики не оказалось вообще.

Василий Мешков. Зубоврачевание (фрагмент). 1891

Что касается городской поликлиники №8, в кабинетах терапевта, профпатолога, уролога, хирурга, эндокринолога и рентгенолога также не соблюдались обязательные требования по оснащению.

«Вызывает крайнее удивление, что стандарт оснащения терапевтического кабинета в проверенных поликлиниках не выполняется на 80%. Отсутствуют даже инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи, что, на наш взгляд, просто недопустимо и может привести в экстренных случаях к трагическим последствиям», — говорит Потопальский.

В пример приводится кабинет эндокринолога, где отсутствовал неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии, необходимый для проведения стандартной консультации пациента.

По информации омских народофронтовцев, в кабинете врача-профпатолога не оказалось шести наименований оборудования из 11. При этом в ОНФ напомнили, что в городской поликлинике №8 в июне 2016 года проводил проверку территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Омской области. В поликлинике №10 аналогичная проверка проходила в ноябре 2015 года:

«Экспертов ОНФ особенно удивило, что обе поликлиники продолжили работать с нарушениями».

Также странным кажется то обстоятельство, что на входе и в коридорах проверенных медучреждений была установлена реклама частных медицинских организаций.

Тысячи нарушений

В октябре 2017 года в прокуратуре Омской области обнародовали информацию о том, что в регионе принципы доступности и качества оказания первичной медицинской помощи соблюдаются не везде.

Прокурорская проверка выявила в регионе нарушения при оказании платных медицинских услуг, случаи приобретения медицинских препаратов за счёт средств пациентов. Также прозвучала информация об отсутствии минимального ассортимента лекарственных средств и их ненадлежащем хранении.

Деньги и медицина

В системе здравоохранения Омской области прокуратура выявила неэффективное использование отдельных видов медицинского оборудования, его простой и отсутствие технического обслуживания. Также были зафиксированы нарушения требований к организации работы скорой и неотложной помощи, обеспечению её своевременного прибытия, техническому оснащению автомобилей, сроку их эксплуатации.

Серьёзные вопросы у надзорников вызвала укомплектованность медицинскими кадрами городских и районных учреждений здравоохранения. В целом прокурорские проверки выявили 1715 нарушений закона.

Однако, как видно, это не мешает министру Стороженко гордиться омским здравоохранением. Кстати, гордиться он может и своим заработком за 2016 год, который составил 3,4 млн рублей. Доход главы регионального минздрава оказался не самым низким среди остальных омских министров. Это ли не повод для гордости?

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